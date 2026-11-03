España

Óscar Puente anuncia un plan de seguridad ferroviaria con inteligencia artificial, doble validación de órdenes y mejora de condiciones laborales tras el accidente de Urda

Además, el ministro ha anunciado la reapertura de la línea Madrid-Sevilla en un máximo de diez días, con menos frecuencias y trenes en doble composición; nuevos simulacros y acreditaciones para el personal ferroviario; y un gemelo digital de la red

Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla. (Fuente: La Moncloa)
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que el miércoles pasado dejó 69 muertos y más de 200 heridos. Tras la reunión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en rueda de prensa para explicar estas ayudas y presentar un plan de mejoras en los sistemas de seguridad ferroviaria estructurado en tres frentes: innovación tecnológica, protocolos de control y seguridad, y recursos humanos.

Esta tarde, el ministro acudirá al Congreso de los Diputados, donde comparecerá a petición propia ante la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre su gestión del siniestro, en medio de peticiones de dimisión procedentes de distintos grupos parlamentarios a la izquierda y la derecha del PSOE.

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Un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red

Entre las novedades tecnológicas, Puente se ha referido a un nuevo software para los centros de control que incorporará alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas y listas de comprobación para validar las decisiones, junto con una ergonomía visual mejorada que facilite entender la ubicación de los trenes y la situación de las vías.

A esto se suma un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red, que permitirán supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías y monitorizar las conversaciones entre maquinistas y controladores. “Nos adentramos en un sistema ignoto, no conocemos ningún tipo de tecnología en otro sistema ferroviario. Recorreremos este camino por primera vez”, ha reconocido el ministro.

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El plan contempla también finalizar el despliegue del sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla conforme a la planificación fijada, así como una auditoría extraordinaria e inmediata de los sistemas de seguridad de esa línea por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que actualizará la realizada en noviembre de 2025.

Ya han concluido los trabajos de retirada del material de los trenes siniestrados en Urda. (FORTA/Imagen facilitada a través de REUTERS)
Ya han concluido los trabajos de retirada del material de los trenes siniestrados en Urda. (FORTA/Imagen facilitada a través de REUTERS)

El tramo dañado mide 40 metros, pero las obras abarcarán un entorno de 400

Sobre la reapertura de la línea Madrid-Sevilla, Puente ha informado de que ya han concluido los trabajos de retirada del material de los trenes siniestrados y de que el ministerio ha solicitado este martes permiso a la jueza del caso para iniciar la reconstrucción de la línea.

El daño material se concentra en algo más de 40 metros de vía, aunque, por prudencia, los equipos de mantenimiento operarán en un entorno ampliado de unos 400 metros hasta completar la reposición del servicio. “Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado, pero estimamos, con una estimación prudente, que a partir del mismo, en un máximo de diez días naturales, tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea”, ha afirmado el ministro.

Una vez reabierta, la línea Madrid-Sevilla operará con menos frecuencias, al menos hasta que concluyan la auditoría de seguridad y el despliegue completo del ERTMS de nivel 2, previsto para comienzos de 2027. “Adoptaremos una medida prudente en cuanto tengamos la línea repuesta, que es reducir el número de frecuencias que operan en esta línea Madrid-Sevilla”, ha explicado Puente.

El ministerio no ha precisado todavía cuántos servicios se verán afectados ni la fecha exacta en que comenzarán a aplicarse las restricciones. Para que la reducción no suponga menos plazas disponibles, se recurrirá a trenes en doble composición, fórmula ya habitual en horas punta que permite unir dos unidades en un único convoy y duplicar así la capacidad de cada servicio.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo). (Fuente: La Moncloa)

Dos operadores firmarán conjuntamente las órdenes en circulación degradada

También ha anunciado que, mientras no se cuente con la asistencia de los sistemas de bloqueo automático, ya sea el LZB o el ERTMS, todas las decisiones que se adopten en un centro de control estarán supervisadas y deberán ser validadas por, al menos, un segundo controlador humano.

Según la normativa vigente, es una única persona quien firma legalmente las órdenes de circulación. Con el cambio anunciado, esa decisión dejará de recaer en un solo operador del centro de control para ser asumida y firmada conjuntamente por dos, en lo que el ministerio ha definido como un mecanismo de validación cruzada. La medida se aplicará únicamente en situaciones de circulación degradada, cuando no se cuente con la asistencia del LZB ni del ERTMS, como ocurrió en el accidente de Urda.

España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

El Gobierno descarta los cinturones de seguridad y estudia los compartimentos de equipaje

Parte de las nuevas medidas se inspiran en los protocolos del ámbito aéreo. “Estamos tomando ideas de los sistemas de seguridad que rigen en el ámbito aéreo, las puertas de los compartimentos del equipaje que hay a bordo de los aviones; una idea similar es la que pretendemos instalar en los trenes para evitar que las maletas, en caso de accidente, se conviertan en auténticos misiles”, ha explicado Puente.

El ministerio encargará un estudio técnico a expertos independientes para valorar la implantación de medidas adicionales de seguridad pasiva en los vagones, entre ellas el rediseño de los asientos, los materiales y el diseño de los espacios de equipaje. El uso de cinturones de seguridad, en cambio, ha quedado descartado: distintos organismos lo desaconsejan de cara a una evacuación rápida en caso de accidente.

Trabajos de rescate tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo. (Diego Radamés - Europa Press)
Trabajos de rescate tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo. (Diego Radamés - Europa Press)

El refuerzo de plantillas incluye la modificación del artículo 38

En materia de recursos humanos, el ministro ha anunciado una mejora de las condiciones laborales de los controladores y un refuerzo de las plantillas, en línea con los planes acordados con los sindicatos en los últimos años.

El plan contempla la modificación del artículo 38 del reglamento que regula el desarrollo de los descansos de los reguladores de tráfico, para adaptarlos a los picos de mayor exigencia operativa, así como la extensión de los protocolos de control de fatiga, hoy aplicados a los maquinistas, a otros perfiles críticos como el personal de seguridad en obras ferroviarias.

Puente ha anunciado además la ampliación de los mecanismos de formación continua, con la introducción de mentorías, nuevas acreditaciones y simulacros regulares para entrenar la gestión de situaciones poco habituales.

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