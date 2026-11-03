México

Mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE son recordados con una marcha que exige justicia en Nueva York

El contingente salió de las inmediaciones de Naciones Unidas, acompañado por una banda musical, y avanzó hasta la iglesia episcopal Saint Peter

Marcha en Nueva York por Día de Muertos
Mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE son recordados con una marcha que exige justicia en Nueva York. (Foto: EFE)
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Tras los fallecimientos de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, integrantes de la comunidad migrante rindieron homenaje a las víctimas durante el Día de Muertos con una marcha conmemorativa realizada en Nueva York,

Esta movilización buscó visibilizar las consecuencias de las políticas migratorias y exigir justicia para quienes perdieron la vida mientras permanecían bajo resguardo de las autoridades estadounidenses.

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La jornada estuvo dedicada a recordar a los 21 mexicanos que han muerto en centros de detención del ICE durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump. Con fotografías, nombres, veladoras y flores, los participantes recorrieron distintas calles de la ciudad para mantener presente la historia de las personas fallecidas y expresar solidaridad con sus familiares.

La protesta fue encabezada por personas caracterizadas como Catrinas, una figura representativa de la cultura mexicana que también ha adquirido presencia en EEUU. El contingente salió de las inmediaciones de Naciones Unidas, acompañado por una banda musical, y avanzó hasta la iglesia episcopal Saint Peter, dirigida por el sacerdote Fabián Arias, reconocido por su activismo en favor de los migrantes.

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Exigen justicia por las muertes bajo custodia migratoria

Al comienzo de la actividad, Arias sostuvo que ninguna persona debería perder la vida por intentar encontrar mejores oportunidades o debido a su situación migratoria, también advirtió que los fallecimientos no deben quedar sin consecuencias y convocó a la comunidad a mantenerse organizada para continuar exigiendo cambios en las prácticas del ICE.

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, alrededor de 60 inmigrantes han muerto bajo custodia de esta agencia, la cifra también fue retomada por Amnistía Internacional de Estados Unidos, que aprovechó la conmemoración para recordar a las víctimas y denunciar las agresiones cometidas por agentes migratorios.

A través de su cuenta en X, la organización señaló que no deben normalizarse las violaciones a los derechos humanos y expresó su respaldo a quienes continúan alzando la voz en distintas partes del país.

Agente del ICE POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ICE
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Pueblos originarios y Consulado de México se suman al homenaje

Durante el recorrido también se compartió un manifiesto del Concejo de los Pueblos Originarios, en el que se reclamó el respeto a sus derechos, entre ellos conservar sus lenguas, proteger sus territorios, migrar y recibir un trato digno. El mensaje recordó a quienes perdieron la vida por la violencia, el despojo y la discriminación, así como a las personas expulsadas de sus comunidades.

El Consulado de México en Nueva York también participó en el evento. El cónsul de comunidad, Félix Santana, pidió justicia para los fallecidos, protección para quienes viven con temor y acompañamiento para sus familias. Además, llamó a promover la concordia y generar conciencia para evitar que ocurran más tragedias.

Fotografías de las víctimas llegan al altar de Día de Muertos

Al finalizar la marcha, las imágenes de los mexicanos fallecidos fueron colocadas en el altar instalado dentro de la iglesia Saint Peter. La ofrenda incluyó pan, distintos alimentos, flores de cempasúchil e incienso, elementos tradicionales de esta celebración mexicana.

La movilización también atrajo la atención de habitantes y visitantes, quienes salieron de restaurantes y edificios para observar el paso de las Catrinas, algunas personas utilizaron sus teléfonos para documentar el homenaje, mientras otras aplaudieron como muestra de solidaridad.

Las actividades para recordar a los migrantes fallecidos se extendieron a otros puntos de la región, entre ellas destacó un evento frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde han muerto tres inmigrantes y se han denunciado malos tratos y condiciones insalubres. Estas circunstancias motivaron este año una huelga de hambre y de trabajo por parte de un grupo de personas.

Arias expresó su expectativa de que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, celebradas este 3 de noviembre, generen cambios en el Congreso y permitan modificar las condiciones actuales.

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