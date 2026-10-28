Lula criticó la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), hace gestos mientras se dirige a sus seguidores tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo

Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de vergonzosa la salida del senador Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, dos días después de derrotarlo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. “Este acto de salir de Brasil es vergonzoso”, dijo Lula ante simpatizantes reunidos para celebrar su 81 cumpleaños.

El mandatario reprochó a su rival que no se quedara para rebatir las acusaciones en su contra. “Lamento que se haya marchado de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones (...) no eran ciertas”, afirmó.

PUBLICIDAD

“El ciudadano que sale escondido de su país es que debe alguna cosa (...). Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, señaló el izquierdista.

Lula volvió sobre el pulso que ambos mantuvieron en la recta final de la campaña. En el debate de Band, canal de televisión brasileño, del 18 de octubre retó a Flávio Bolsonaro a levantar sus secretos bancario, fiscal y telefónico. Dos días después presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una autorización para abrir sus datos de los últimos ocho años, los de la primera dama, Janja Lula da Silva, y los de sus cinco hijos, condicionada a que el senador hiciera lo mismo con su familia.

PUBLICIDAD

El candidato ultraderechista respondió con una lista de exigencias adicionales sobre los hijos del presidente, que la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) dijo aceptar. “Intenté que demostrara que es honesto, entregando toda mi documentación ante la Justicia Electoral (...) Él no entregó la suya. Me equivoqué”, admitió Lula.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil. 25 octubre 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

La crítica alcanzó al resto del clan. “Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer botas de Estados Unidos”, afirmó el presidente.

Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, vive en Estados Unidos desde comienzos de 2025. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenó en junio a 4 años y 2 meses de prisión por coacción en el proceso contra su padre, al considerar que promovió desde Washington sanciones y aranceles contra Brasil para presionar a los jueces. La sentencia quedó firme el 3 de octubre y el juez Alexandre de Moraes ordenó su detención, que no puede ejecutarse mientras siga fuera del país.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro salió de Brasil con su esposa y sus dos hijas pese a una orden de Moraes, dictada la noche del domingo, que le prohibía abandonar el país y le daba 24 horas para entregar sus pasaportes. La medida forma parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas, en la que también aparece el abogado Willer Tomaz de Souza, amigo del senador y fuera de Brasil. Vencido el plazo a las 11.00 del martes, la Policía Federal anuló su pasaporte común y el diplomático. La ruta del viaje no fue confirmada oficialmente.

Periodistas trabajan frente a la residencia del senador brasileño Flavio Bolsonaro, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en Brasilia, Brasil. 27 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Herculano/Foto de archivo

El Departamento de Estado emitirá visados para el senador y su familia y les permitirá entrar en el país, según confirmó un funcionario del organismo, que no precisó de qué tipo. Simón Levy, abogado mexicano, aseguró que Washington había autorizado un asilo político; el Gobierno estadounidense no lo ha confirmado. Levy tiene vínculos cercanos con Donald Trump.

PUBLICIDAD

Horas después, el juez del STF Flávio Dino ordenó a la Policía Federal investigar una posible financiación extranjera de la campaña del candidato del Partido Liberal (PL) y una presunta manipulación de algoritmos en redes sociales para dar más alcance a sus contenidos. La orden se apoya en denuncias sobre aportes de Rockbridge Network, red de donantes conservadores estadounidenses fundada por el actual vicepresidente, JD Vance, y sobre un supuesto trato favorable de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a la campaña del senador. Para Dino, los hechos investigados apuntan a “una intensificación de los indicios de injerencia extranjera en el proceso electoral”.

Lula ganó el balotaje del 25 de octubre con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de su rival. Tres semanas antes, en la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había quedado por delante con el 47,03%, contra el 45,16% del presidente. Tras la derrota, el senador anunció que pediría a la Justicia la anulación de los comicios.

PUBLICIDAD

La familia ya había hecho un movimiento parecido tras perder el poder. Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, y permaneció allí hasta finales de marzo de 2023. En septiembre de 2025, el STF lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado posterior a aquellas elecciones. Las gestiones de Eduardo en Washington contra ese juicio son las que el tribunal castigó después con la pena de coacción.

Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027, la primera investidura presidencial que se celebrará en esa fecha tras la reforma constitucional aprobada en 2021.

PUBLICIDAD