Rolling Stone lanza la lista de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI: Olivia Rodrigo, The Killers y Jay-Z entre los primeros lugares

La selección de Rolling Stone reúne distintas generaciones y estilos musicales, desde el pop-punk de Olivia Rodrigo hasta la fusión de rock y hip-hop de Jay-Z. (Composición fotográfica/REUTERS/REUTERS/REUTERS)

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El rock ha demostrado que su vigencia depende, en buena medida, de su capacidad para transformarse y absorber nuevas influencias. Esa evolución es el punto de partida de la revista Rolling Stone, que este 27 de octubre publicó su selección de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI hasta la fecha, un recorrido por distintas generaciones, escenas musicales y estilos que amplían las fronteras del género.

En el Top 10 conviven figuras consagradas y artistas que representan distintas etapas del rock contemporáneo. La lista también refleja la diversidad geográfica y estilística del rock actual. En su recorrido aparecen representantes del punk, el metal, el indie, el pop-rock y las propuestas experimentales, junto con artistas que cruzan los límites tradicionales del género, como Jay-Z, Beyoncé y Taylor Swift.

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La presencia latina también destaca en el ranking, con cuatro canciones en español que representan distintas facetas del rock de la región. Juanes aparece en el puesto 192 con “Es por ti”, mientras que Natalia Lafourcade ocupa el 98 con “En el 2000”, tema de su álbum debut que retrata con frescura las inquietudes de la juventud. Maná alcanza el puesto 80 con “Mariposa traicionera”, una canción que combina el rock con matices de la música regional mexicana para narrar una historia de desamor, y Café Tacvba se ubica en el 63 con “Eres”, una de sus baladas más famosas.

Aquí los primeros 10 lugares de la lista:

10. Wilco — “Impossible Germany”

Wilco publicó “Impossible Germany” en 2007, dentro de Sky Blue Sky, su sexto álbum de estudio. Este trabajo afianzó la presencia de Nels Cline en la formación: el guitarrista había ingresado durante la gira anterior y su intervención terminó por modificar las posibilidades sonoras del grupo de Chicago.

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Jeff Tweedy canta frases crípticas antes de que Cline ocupe el centro con un extenso solo, una sección que se volvió habitual en los conciertos de la banda. La canción apareció en un álbum de tono más directo y orgánico que el experimental A Ghost Is Born.

Rolling Stone afirma que incorporar a Cline fue “la mejor decisión que Jeff Tweedy tomó” y señala que el tema quedó como punto alto de los shows. El propio músico dijo que nadie en el grupo anticipó “que tendría este tipo de permanencia”.

9. Arctic Monkeys — “I Bet You Look Good on the Dancefloor”

“I Bet You Look Good on the Dancefloor” se lanzó en octubre de 2005 como adelanto de Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (publicado en enero de 2006). Fue el primer sencillo de Arctic Monkeys en liderar las listas británicas.

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La difusión a través de MySpace y Napster alimentó el interés alrededor de la banda de Sheffield. Alex Turner escribió sobre deseo, alcohol, DJs y pistas de baile, con una precisión observacional que separó al grupo de la promoción digital que lo rodeaba.

El comentario de Rolling Stone pone el foco en lo físico de la grabación: “el rasguido de los acordes iniciales de guitarra” y el riff tocado con urgencia. Turner, añade el medio, logra unir la abstracción del deseo con “un realismo sucio”.

8. Jay-Z — “99 Problems”

Jay-Z incluyó “99 Problems” en The Black Album, publicado en noviembre de 2003, y la lanzó como sencillo en 2004. Rick Rubin produjo la canción al unir referencias de Ice-T con cortes de Billy Squier, Mountain y Wilson Pickett.

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El rapero organiza sus tres versos alrededor de distintos conflictos: sus tensiones con la prensa musical, un tenso arresto policial marcado por el racismo y los roces con una pareja. Rubin le propuso una producción de guitarra y batería áspera, alejada de los arreglos dominantes del rap comercial de entonces.

Para Rolling Stone, Rubin llevó el espíritu del rock pesado a su regreso al hip-hop. Jay-Z resumió el aporte del productor con una frase: “Me empujó a llevar la pista a otro nivel”.

7. The Strokes — “Last Nite”

“Last Nite” fue uno de los sencillos de Is This It, debut de The Strokes, editado en 2001. La canción ayudó a convertir al quinteto neoyorquino en uno de los nombres centrales del resurgimiento del garage rock de comienzos de siglo.

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The Strokes - Last Nite

Julian Casablancas canta con una voz rasposa sobre guitarras entrecortadas y una base rítmica que parece correr hacia adelante. Albert Hammond Jr. aporta un solo de guitarra que completa la economía melódica de una canción construida para durar menos de cuatro minutos.

La similitud entre el riff y “American Girl” hizo que Tom Petty dijera a Rolling Stone en 2006 que le causaba “risa a carcajadas”. El medio considera que la pieza ayudó a inclinar la balanza del rock de entonces hacia el post-punk, lejos del agotamiento del post-grunge.

6. Phoebe Bridgers — “I Know the End”

“I Know the End” cierra Punisher, el segundo álbum de Phoebe Bridgers, lanzado en junio de 2020. La canción empieza como una crónica de carretera por California y termina en una descarga colectiva de guitarras, metales y gritos.

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Bridgers dijo que había hecho una lista de deseos para el final del disco: quería gritar, escribir una canción de metal y hablar de los viajes hacia el norte de California. La grabación reunió, entre otros colaboradores, a Nick Zinner, Lucy Dacus y Julien Baker.

Rolling Stone describe el tema como una suite de tres partes. La revista señala que la tensión aumenta hasta un grito tan intenso que Bridgers comienza a toser, antes de definir el desenlace como “pura furia de rock & roll”.

5. Radiohead — “The National Anthem”

Radiohead incluyó “The National Anthem” en Kid A, publicado el 2 de octubre de 2000. El álbum llegó después de OK Computer y sustituyó parte de las expectativas de rock de guitarras por sintetizadores, tratamientos electrónicos y estructuras menos convencionales.

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La base del tema nació de una línea de bajo que Thom Yorke había tocado durante su adolescencia. La banda la rodeó de teclados, percusión y una sección de vientos conducida hacia una improvisación caótica con influencia del jazzista Charles Mingus.

Yorke contó que, durante las sesiones, la indicación para los vientos era: “Solo soplen”. Rolling Stone recuerda que Radiohead quería “alejarse de sí mismo” y presenta el resultado como una pieza de art-punk tensa y alienada.

4. Olivia Rodrigo — “Good 4 U”

Olivia Rodrigo lanzó “Good 4 U” el 14 de mayo de 2021, una semana antes de publicar su álbum debut, Sour. Hasta ese momento, su discografía se limitaba a “Drivers License” y “Deja Vu”, dos sencillos de tempo más pausado.

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Con bajo distorsionado, guitarras y una letra dirigida a una expareja, Rodrigo giró hacia el pop-punk que escuchaba durante su adolescencia. La canción llegó al número uno del Billboard Hot 100 y abrió otra veta para una artista que había irrumpido con una balada.

Olivia Rodrigo "Good 4 U"

La cantante explicó a NME que no quería hacer un disco entero parecido a “Drivers License”: “No sería divertido para mí, y probablemente tampoco para los oyentes”. Rolling Stone lee “Good 4 U” como la prueba de que Rodrigo no era una artista one-hit wonder.

3. The Killers — “Mr. Brightside”

“Mr. Brightside” fue el sencillo debut de The Killers, publicado en 2003 e incluido después en Hot Fuss, lanzado en 2004. Brandon Flowers escribió la canción a partir de una experiencia de celos, mientras la banda de Las Vegas trabajaba con la tensión rítmica del post-punk.

Este es el video musical oficial de 'Mr. Brightside' de The Killers. Presenta una opulenta fiesta en un salón con decoración roja y estatuas de leones. Se observa a una pareja en varias escenas, incluyendo una en la que miran fuegos artificiales sobre una ciudad nocturna. También se muestra a dos hombres sentados en una mesa con un mapa, mientras emerge humo entre ellos.

La canción mantiene la misma progresión de acordes durante toda su extensión. Su velocidad, la guitarra de Dave Keuning y el canto urgente de Flowers convirtieron una escena íntima en un tema repetido durante más de dos décadas en festivales, estadios y fiestas.

Rolling Stone describe la voz de Flowers, influida por Iggy Pop, como la representación de una emoción que desborda. Su dictamen sobre el sencillo es directo: “‘Mr. Brightside’ suena como un relámpago”.

2. The White Stripes — “Seven Nation Army”

The White Stripes publicaron “Seven Nation Army” en febrero de 2003 como adelanto de Elephant, su cuarto álbum, editado ese abril. Jack White ideó el riff durante una prueba de sonido y luego lo tocó en guitarra con un pedal que baja la afinación para que parezca un bajo.

El título procede de la forma en que White pronunciaba “Salvation Army” cuando era niño. La letra, por su parte, aludía al escrutinio que recibían él y Meg White, socios musicales y expareja, mientras la popularidad de la banda se expandía fuera del circuito garage.

Según Rolling Stone, la canción devolvió “simplicidad cruda y misterio” al rock. El medio también subraya su vida posterior en las tribunas: el riff pasó del disco a las bandas escolares y a los cantos de estadios de todo el mundo.

1. Yeah Yeah Yeahs — “Maps”

“Maps” se lanzó en 2003 como sencillo de Fever to Tell, el álbum debut de Yeah Yeah Yeahs. La canción rompió con el estilo más ruidoso y acelerado del trío neoyorquino: aquí, Karen O canta con una fragilidad conmovedora sobre la guitarra atmosférica de Nick Zinner.

La letra siempre se ha asociado a Angus Andrew, cantante de Liars y pareja de Karen O en aquel momento. De hecho, se suele decir que el título es un acrónimo de “My Angus Please Stay” (Mi Angus, por favor quédate), aunque la banda nunca ha validado oficialmente esa teoría.

Según la revista Rolling Stone, el tema perdura gracias a “la humanidad desnuda” que transmite Karen O. Su videoclip, famoso por las lágrimas reales de la vocalista, amplificó una súplica que años más tarde serviría de inspiración a estrellas como Kelly Clarkson y Beyoncé.

La lista completa de las 200 canciones de rock seleccionadas por Rolling Stone

200. Yellowcard — “Ocean Avenue”

199. Noah Kahan — “American Cars”

198. Speedy Ortiz — “Raising the Skate”

197. Mogwai — “2 Rights Make 1 Wrong”

196. Incubus — “Circles”

195. The Mountain Goats — “This Year”

194. Old 97’s — “Rollerskate Skinny”

193. Momma — “Speeding 72”

192. Juanes — “Es por Ti”

Fotografía de archivo del cantante colombiano Juanes, durante el concierto que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G.

191. Wolf Parade — “I’ll Believe in Anything”

190. Alex G — “Harvey”

189. Baroness — “Isak”

188. The Raconteurs — “Steady, As She Goes”

187. Slipknot — “People = Shit”

186. Tame Impala — “Elephant”

185. Velvet Revolver — “Slither”

184. Mudcrutch — “Crystal River”

183. Bombino — “Amidinine”

182. Avril Lavigne — “My Happy Ending”

"Happy Ending" de Avril Lavigne es descrita como un potente himno de pop-rock sobre el dolor y la frustración tras la ruptura de una relación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

181. Yungblud — “Hello Heaven, Hello”

180. Downtown Boys — “Monstro”

179. Moses Sumney — “Virile”

178. Sleigh Bells — “Crown on the Ground”

177. Alejandro Escovedo — “Castanets”

176. King Gizzard and the Lizard Wizard — “Rattlesnake”

175. Red Clay Strays — “Wondering Why”

174. Future Islands — “Seasons (Waiting on You)”

173. Blondshell — “Salad”

172. The Monkees — “Me & Magdalena”

171. Mdou Moctar — “Afrique Victime”

170. Sum 41 — “Fat Lip”

169. The Rolling Stones — “Whole Wide World”

“Whole Wide World”: La letra, escrita por Mick Jagger, es un viaje directo a los recuerdos agridulces de su juventud en Londres (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

168. Electric Six — “Danger! High Voltage”

167. Jason Isbell and the 400 Unit — “Cumberland Gap”

166. At the Drive-In — “Arcarsenal”

165. Louis XIV — “Finding Out True Love Is Blind”

164. Deerhunter — “Desire Lines”

163. Sturgill Simpson — “Call to Arms”

162. Ought — “Beautiful Blue Sky”

161. Metallica — “Spit Out the Bone”

160. Water From Your Eyes — “Barley”

159. The Shins — “New Slang”

158. Gossip — “Standing in the Way of Control”

157. Hop Along — “The Knock”

156. Prince — “Guitar”

“Guitar” es una canción de rock enérgico y funk donde el artista rinde un homenaje directo y juguetón a su instrumento musical preferido (Photo by Keystone/Shutterstock )

155. Sky Ferreira — “You’re Not the One”

154. Boris — “Rainbow”

153. Foo Fighters — “Best of You”

152. Jet — “Are You Gonna Be My Girl”

151. Kurt Vile — “Pretty Pimpin”

150. Bleachers — “Jesus Is Dead”

149. Meshuggah — “Bleed”

148. Yo La Tengo — “Cherry Chapstick”

147. The Libertines — “Time for Heroes”

146. Lou Reed — “Big Sky”

145. Songs: Ohia — “Farewell Transmission”

144. Wolfmother — “Joker and the Thief”

143. Snail Mail — “Heat Wave”

142. Low Cut Connie — “Revolution Rock n Roll”

141. Soccer Mommy — “Circle the Drain”

140. Arch Enemy — “We Will Rise”

139. Neil Young and Crazy Horse — “Ramada Inn”

138. The Strokes — “Reptilia”

137. Big Thief — “Not”

136. The Stratford 4 — “Telephone”

135. The Killers — “Read My Mind”

134. Rush — “Headlong Flight”

133. Kings of Leon — “The Bucket”

132. Japandroids — “The House That Heaven Built”

131. Muse — “Uprising”

130. Harry Styles — “Kiwi”

“Kiwi” es una explosión de rock energético y glam-punk en la que Harry Styles retrata de forma caótica y provocativa una aventura de una noche con una mujer fatal (Europa Press)

129. Sonic Youth — “Incinerate”

128. Gary Clark Jr. — “Numb”

127. Audioslave — “Like a Stone”

126. Spoon — “The Way We Get By”

125. Gojira — “Flying Whales”

124. John Mayer — “Slow Dancing in a Burning Room”

123. Taking Back Sunday — “You’re So Last Summer”

122. Paul McCartney — “Fine Line”

121. My Chemical Romance — “I’m Not Okay (I Promise)”

120. Benjamin Booker — “Violent Shiver”

119. Cameron Winter — “Love Takes Miles”

118. Silversun Pickups — “Lazy Eye”

117. Nine Inch Nails — “The Hand That Feeds”

116. Willow — “Transparent Soul”

115. The Gaslight Anthem — “The ’59 Sound”

114. Pearl Jam — “Got Some”

113. Elliott Smith — “L.A.”

112. Brandi Carlile — “The Story”

111. The Darkness — “I Believe in a Thing Called Love”

110. Bob Dylan — “Key West (Philosopher Pirate)”

109. Black Sabbath — “God Is Dead?”

108. The Vines — “Get Free”

107. boygenius — “Bite the Hand”

106. Bartees Strange — “Boomer”

105. Death Cab for Cutie — “Transatlanticism”

104. The White Stripes — “Ball and Biscuit”

103. Linkin Park — “In the End”

“In the End” es el tema insignia de Linkin Park y uno de los himnos de rock más influyentes del siglo XXI.

102. The National — “Bloodbuzz Ohio”

101. The Roots feat. Cody Chesnutt — “The Seed 2.0”

100. The 1975 — “I Always Wanna Die (Sometimes)”

99. Drive-By Truckers — “Marry Me”

98. Natalia Lafourcade — “En el 2000”

97. Japanese Breakfast — “Be Sweet”

96. Doves — “Black and White Town”

95. R.E.M. — “Imitation of Life”

94. Opeth — “Deliverance”

93. Fiona Apple — “Horns of a Bull”

92. Green Day — “Holiday”

91. Tool — “The Grudge”

90. Against Me! — “Transgender Dysphoria Blues”

89. Stephen Malkmus and the Jicks — “Real Emotional Trash”

88. Arctic Monkeys — “R U Mine?”

87. Nick Cave and the Bad Seeds — “Jubilee Street”

86. The Black Keys — “Lonely Boy”

85. Evanescence — “Bring Me to Life”

84. Wet Leg — “Chaise Longue”

83. Radiohead — “There There”

82. Lady Gaga — “Yoü and I”

“Yoü and I” es parte del álbum Born This Way (2011) de Lady Gaga (AFP)

81. Interpol — “PDA”

80. Maná — “Mariposa Traicionera”

79. The War on Drugs — “Red Eyes”

78. Jesu — “Star”

77. Mannequin Pussy — “Drunk II”

76. Kaiser Chiefs — “I Predict a Riot”

75. Haim — “The Wire”

74. Turnstile — “Mystery”

73. Tyler Childers — “Eatin’ Big Time”

72. Wheatus — “Teenage Dirtbag”

71. Kelly Clarkson — “Since U Been Gone”

70. St. Vincent — “Marrow”

69. The Hold Steady — “Killer Parties”

68. Wednesday — “Chosen to Deserve”

67. Converge — “Concubine”

66. The Walkmen — “The Rat”

65. Fountains of Wayne — “Mexican Wine”

64. Car Seat Headrest — “Drunk Drivers/Killer Whales”

63. Café Tacvba — “Eres”

"Eres" de Café Tacvba ganó el Grammy Latino de 2004 a la mejor canción de rock (Archivo)

62. Bloc Party — “Banquet”

61. Fontaines D.C. — “Starburster”

60. Mastodon — “Blood and Thunder”

59. D’Angelo and the Vanguard — “The Charade”

58. Blink-182 — “The Rock Show”

57. Parquet Courts — “Stoned and Starving”

56. Panic! at the Disco — “I Write Sins Not Tragedies”

55. Waxahatchee — “Never Been Wrong”

54. PJ Harvey — “This Is Love”

53. Alvvays — “Party Police”

52. My Morning Jacket — “Wordless Chorus”

51. Muse — “Supermassive Black Hole”

50. Red Hot Chili Peppers — “By the Way”

49. Weezer — “Hash Pipe”

48. The New Pornographers — “Letter From an Occupant”

47. Deftones — “Change (In the House of Flies)”

46. Beyoncé feat. Jack White — “Don’t Hurt Yourself”

Beyoncé alcanza una posición en el Top 100 de la lista de Rolling Stone (Facebook)

45. Alabama Shakes — “Hold On”

44. The Rapture — “House of Jealous Lovers”

43. Courtney Barnett — “Pedestrian at Best”

42. Vampire Weekend — “A-Punk”

41. OutKast — “B.O.B. (Bombs Over Baghdad)”

40. Slayer — “Disciple”

39. Phoenix — “1901”

38. Bob Dylan — “Honest With Me”

37. Arcade Fire — “Rebellion (Lies)”

36. Queens of the Stone Age — “No One Knows”

35. MGMT — “Time to Pretend”

34. System of a Down — “Chop Suey!”

33. Taylor Swift — “All Too Well (10 Minute Version)”

Rolling Stone elige “All Too Well (10 Minute Version)” en su listado por su aproximación al formato de arena rock progresivo

32. Sleater-Kinney — “Entertain”

31. MJ Lenderman — “Hangover Game”

30. Broken Social Scene — “Ibi Dreams of Pavement (A Better Day)”

29. Modest Mouse — “Float On”

28. Lana Del Rey — “Venice Bitch”

27. Bruce Springsteen — “The Rising”

26. The Hives — “Hate to Say I Told You So”

25. Jimmy Eat World — “The Middle”

24. Coldplay — “Yellow”

23. David Bowie — “Blackstar”

22. U2 — “Beautiful Day”

21. Geese — “Getting Killed”

20. Fall Out Boy — “Sugar, We’re Goin Down”

19. Mitski — “Your Best American Girl”

18. TV on the Radio — “Wolf Like Me”

17. LCD Soundsystem — “All My Friends”

16. My Chemical Romance — “Welcome to the Black Parade”

Este monumental himno del emo y el rock alternativo de My Chemical Romance se consagró como la "Bohemian Rhapsody" de su generación gracias a su ambiciosa estructura teatral (Archivo)

15. Franz Ferdinand — “Take Me Out”

14. Rilo Kiley — “Portions for Foxes”

13. Lucy Dacus — “Night Shift”

12. Paramore — “That’s What You Get”

11. Foo Fighters — “Times Like These”

10. Wilco — “Impossible Germany”

9. Arctic Monkeys — “I Bet You Look Good on the Dancefloor”

8. Jay-Z — “99 Problems”

7. The Strokes — “Last Nite”

6. Phoebe Bridgers — “I Know the End”

5. Radiohead — “The National Anthem”

4. Olivia Rodrigo — “Good 4 U”

3. The Killers — “Mr. Brightside”

2. The White Stripes — “Seven Nation Army”

1. Yeah Yeah Yeahs — “Maps”