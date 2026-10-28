Facundo sufre el robo de su cartera en París: “Hasta el más mexa se le tuerce en el extranjero”

El conductor explica el modus operandi con el que dos hombres le sacaron la cartera de su cangurera mientras caminaba por la capital francesa. IG: facufacundo

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El conductor Facundo reportó el robo de su cartera en París tras ser interceptado por dos carteristas. El hecho ocurrió cuando dos sujetos simularon celebrar su nacionalidad mexicana para distraerlo y abrir su cangurera sin recurrir a la fuerza física.

El incidente redujo de golpe la seguridad que el presentador presumía tener ante la delincuencia callejera.

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Facundo difundió su experiencia mediante un video en sus cuentas oficiales bajo la frase “Me chamaquearon en París”, donde admitió sentirse vulnerable ante personas desconocidas durante el resto de su estancia europea.

El comediante no presentó ninguna denuncia formal ante la policía de la capital francesa.

Las tarjetas bancarias e identificaciones personales que portaba en la billetera constituyeron la totalidad de las pérdidas materiales registradas durante el asalto peatonal.

El comediante reconoció que bajó la guardia ante dos desconocidos que aprovecharon una plática casual para sacarle la cartera en París. (IG: facufacundo)

Dos sujetos simularon amistad para cometer el despojo en París

El presentador realizaba un recorrido turístico por las calles parisinas mientras portaba una cangurera en el pecho.

En ese trayecto, dos hombres se le aproximaron con el argumento de entablar una conversación informal para saber cuál era su país de procedencia.

Al escuchar la respuesta, los agresores fingieron entusiasmo colectivo por México.

La reacción desarmó la habitual suspicacia del comunicador, quien creyó que entablaba una charla amistosa con transeúntes locales antes de percatarse del saqueo de sus pertenencias.

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El presentador narró el contacto con los delincuentes: “Llevaba así una cangurerilla en París y llegaron dos brothers como: ‘Ah, ¿de dónde eres?’. Y yo: ‘No, pues México’. ‘Eh, México, México’. Yo dije: ‘Pues ya tengo dos amigos, dos amigos de lo ajeno’. Me bajaron mi cartera, güey”.

Los individuos aprovecharon la distracción verbal para manipular los cierres del bolso de mano.

Ninguno de los dos involucrados utilizó armas ni empujones, una táctica habitual de los grupos dedicados al carterismo en zonas con alta afluencia de visitantes extranjeros.

El presentador realizaba un recorrido turístico por las calles parisinas antes de sufrir el robo. (IG: facufacundo)

La pérdida de su cartera detonó desconfianza en el comediante

El descubrimiento del robo ocurrió minutos después de que los individuos se alejaron de la escena.

La pérdida material provocó una autocrítica severa por haber bajado la guardia en una ciudad ajena, pese a su veteranía en entornos urbanos complejos.

El conductor explicó su sentir luego del robo en la capital francesa: “¿Les ha pasado que ven esos videos de güeyes que llega un carterista y les baja la billetera y piensan: ‘No mam*s, yo soy mexicano, a mí eso nunca me pasa, nunca me pasaría’? Pues a mí sí me pasó, güey”.

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La experiencia modificó su comportamiento cotidiano durante las caminatas en la capital francesa. El conductor admitió que la facilidad con la que operaron los ladrones le provocó un estado permanente de alerta frente a cualquier persona que intente saludarlo.

El comediante describió las secuelas emocionales inmediatas del suceso: “Me sentí un imbéc*l y ahora estoy traumado, friqueado y cada vez que veo gente, bro, ya me desconfío muy cabr*n. Ya no me confío en mi mexicanocidad, porque “hasta el más mexa se le tuerce en el extranjero””.

La reflexión del conductor incluyó una referencia popular para sintetizar el exceso de confianza: “Y por más que te creas ching*n, ya lo dijo Homero Simpson, siempre habrá un ching*n y medio, piénsenlo”.

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La pérdida material provocó una autocrítica severa en el conductor por haber bajado la guardia en una ciudad ajena. (IG: facufacundo)

Las vacaciones europeas continúan junto a Delia García

El comediante viaja por el continente europeo acompañado por su prometida Delia García, con quien mantiene planes de contraer matrimonio en 2027.

La pareja inició su itinerario en Madrid, ciudad donde realizaron traslados en bicicleta y visitaron diversos puntos de interés público.

El presentador compagina estas semanas de descanso con la emisión del programa televisivo Juego de villanos.

Su presencia en la pantalla chica se mantiene constante tras su paso previo como habitante en el reality de Televisa, La Casa de los Famosos México.

Pese a la amargura del despojo, la pareja decidió continuar con el cronograma de actividades turísticas previsto en Francia.

Ambos procuraron mantener sus traslados con precauciones adicionales para evitar nuevas interacciones con grupos delictivos locales.

El comediante viaja por el continente europeo acompañado por su prometida Delia García. (IG: @soydeliagarcia)

El carterismo en las capitales europeas afecta de manera reiterada a visitantes mexicanos

Los despojos cometidos mediante engaños verbales representan uno de los delitos más comunes en las zonas turísticas de Francia, Italia y España.

Las organizaciones delictivas operan en puntos emblemáticos como la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y las estaciones del metro subterráneo.

Creadores de contenido mexicanos como el viajero Alan Estrada han documentado de forma constante las técnicas de estos grupos organizados.

Los despojos cometidos mediante engaños verbales representan uno de los delitos más comunes en las zonas turísticas de Francia, Italia y España. REUTERS/Abdul Saboor

Entre las artimañas más recurrentes figuran la recolección de firmas apócrifas, la venta forzada de pulseras de hilo y las preguntas directas sobre el origen geográfico.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene recomendaciones preventivas para los connacionales que visitan destinos europeos.

Los protocolos sugieren no portar todo el dinero en efectivo en un solo bolso, evitar mochilas en la espalda dentro del transporte público y desconfiar de aproximaciones excesivamente cordiales.

El testimonio de Facundo desató debates inmediatos entre sus seguidores en plataformas digitales.

Diversos usuarios ironizaron sobre el discurso de barrio que el presentador manejó durante décadas en televisión abierta, mientras otros relataron experiencias idénticas sufridas en el centro de París.