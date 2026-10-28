Marcelo Ebrard descarta que los resultados de las elecciones en EEUU generen un cambio drástico en materia comercial

Marcelo Ebrard espera que las elecciones en Estados Unidos no modifiquen la relación comercial. Crédito: X/ @m_ebrard

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De acuerdo con el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, la relación comercial entre México y Estados Unidos no cambiará de manera drástica con los resultados de las elecciones intermedias en ese país.

El funcionario federal consideró este martes que tiene previsto que la relación bilateral --en materia comercial-- mantenga los aranceles que ya se impusieron desde el comienzo del gobierno de Donald Trump.

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Marcelo Ebrard descarta que elecciones en EEUU modifiquen la relación comercial

Desde el punto de vista de Ebrard, es muy complicado que haya cambios importantes en la Unión Americana de un día para otro, por lo que solo resta esperar ver qué pasará durante la jornada electoral del próximo martes 3 de noviembre.

“Yo diría que no es factible o de esperarse que la política esencial de Estados Unidos cambie drásticamente de un día al otro. Por ejemplo, los aranceles ya generan ingresos, por cierto, muy importantes.

“Entonces, suponer que va a cambiar eso rápidamente porque haya un cambio en el equilibrio político, pues probablemente no es lo que cabe esperar. Vamos a ver qué pasa el día 3 (de noviembre)”, dijo el titular de la SE tras firmar un convenio con Comisión Federal de Electricidad (CFE) para promocionar “El Buen Fin”.

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El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre los avances en las negociaciones con Estados Unidos. Crédito: X/ @dmillan

Hay incertidumbre electoral entre los estadounidenses

Marcelo Ebrard también comentó que en Estados Unidos hay una gran discusión de cuál podría ser el resultado electoral entre Demócratas y Republicanos, por lo que habrá que esperar a los resultados.

“Vamos a ver la semana entrante y sobre eso ya te podré decir”, agregó.

Hay conversaciones frecuentes con EEUU por temas comerciales: Funcionario

Además, reveló que hay conversaciones frecuentes con la Unión Americana para hablar sobre temas comerciales donde no existen acuerdos, como es el caso de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EEUU, la cual permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional.

“Las conversaciones van avanzando con los argumentos que México va presentando. Hemos presentado argumentos y propuestas muy diversas.

“Es un trabajo de perseverancia y bueno, vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas. Es muy difícil determinar una fecha”, explicó.

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Ebrard aprovechó su participación en el evento para proponer que se importe la digitalización de las micros, pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer negocios y cobrar sin usar efectivo.

Economía firma convenio con CFE por el “El Buen Fin”

Sobre el convenio que firmó con la CFE, explicó que permitirá que “El Buen Fin” –que se celebrará del 13 al 17 de noviembre– cuente con el respaldo de la Comisión en todos los recibos, toda su publicidad y cajeros, para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas.

El presidente de EEUU Donald Trump baila en un mitin de campaña en el Alico Arena, en el campus de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, el viernes 23 de octubre de 2026, en Fort Myers, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Gracias a lo anterior, el secretario de Economía estimó que la promoción llegará a 50 millones de hogares a través de los recibo de luz.

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“Se han digitalizado en este año más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas y buscamos hacer lo propio con otro millón a partir de ahora, en este año.

“Y bueno, ponerle todo el empeño para que tengan acceso al mercado digital que ha crecido mucho”, contó.

CFE busca aportar su granito de arena en materia económica

Durante el evento, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, consideró que uno de los puntos importantes del Plan México es impulsar lo Hecho en México.

Subrayó que, en lo que va del año, la Comisión reporta un contenido nacional de 30 por ciento en las centrales de ciclo combinado que han entrado en operación, de 52 por ciento en el área de transmisión y de 89 por ciento en distribución.

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“Estamos trabajando de manera más cercana con las cámaras industriales con todos nuestros proveedores para poder incorporar cada vez más empresas mexicanas, incluir a las micro pequeñas y medianas y promover el uso de materiales que sean nacionales en nuestros proveedores”, expresó la funcionaria.

Revela que hay avances en las negociaciones con EEUU sobre aranceles

Marcelo Ebrard reveló que México está cerca de un acuerdo con Estados Unidos para reducir aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio. El pasado viernes 23 de octubre, el funcionario difundió un mensaje grabado desde Washington D.C., donde las autoridades estadounidenses lo citaron.

Para el excanciller, estos aranceles representan un asunto prioritario. Por eso insistió en la urgencia de cerrar un acuerdo en la materia.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 23 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)

“Estamos avanzando en las conversaciones con los Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos”, declaró el funcionario federal, quien subrayó la necesidad de reducir estos aranceles para México.

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La declaración del titular de la Secretaría de Economía llegó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, también expresó que espera que dicho pacto resulte benéfico para ambas naciones.

A solo una semana de que se celebren las elecciones intermedias en Estados Unidos, Marcelo Ebrard consideró que no debe haber cambios drásticos en la relación comercial.