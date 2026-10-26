Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil: “Es imposible reconocer el resultado en esas condiciones”

Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil: “Lo que pasó no es normal” (AFP)

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El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), anunció que solicitará la anulación de las elecciones de Brasil tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y acusó al Tribunal Supremo Federal (STF) de alterar las reglas de votación. El dirigente cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin de extender el horario del sufragio en todo el país hasta las 19.

“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, declaró Flávio en un breve discurso tras conocerse el resultado.

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El senador calificó de inexplicable la decisión de Zanin y sostuvo que el magistrado respondió a un pedido de un antiguo socio. “Las cosas ocurren de la nada, a petición de un antiguo socio, el propio Zanin, quien accede a una solicitud obsoleta, eludiendo la justicia electoral”, afirmó.

“Lo que sucedió hoy no fue normal. Fue inaceptable. Por primera vez en la historia, alguien usa un trazo de pluma para cambiar las reglas del juego”, sostuvo el candidato derrotado.

Flávio también rechazó el reconocimiento del resultado electoral y reclamó la anulación de los comicios. “Las elecciones deberían haberse anulado. Es imposible reconocer el resultado”, declaró.

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El senador denunció además que representantes del PL fueron retirados de la sala de seguridad durante el proceso electoral y reclamó explicaciones antes de que Brasil reconozca el resultado de la votación.

“Las elecciones deberían haberse anulado. Es imposible reconocer el resultado”, declaró Bolsonaro (REUTERS)

“Y otra cosa, un detalle que pocos aquí conocen. Nuestros observadores del PL (Partido Liberal) fueron retirados de la sala de seguridad en el momento en que se realizó la selección. Así que hay mucho que aclarar antes de que Brasil simplemente reconozca esta sucia jugada que ocurrió en estas elecciones”, afirmó.

El candidato también cuestionó las diferencias en las condiciones de votación entre los estados: “Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diferentes estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en los estados donde no se reabrieron las urnas”.

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El senador concluyó su discurso con un mensaje dirigido a sus seguidores y reafirmó su intención de mantener su postura frente al resultado electoral. “No renunciaré a mi Brasil. Espero que ustedes, que me han estado observando, tampoco lo hagan”, expresó.

Lula obtuvo el 51,76 % de los votos frente al 48,24 % de Bolsonaro, una diferencia de 3,52 puntos porcentuales que le permitió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegurar un cuarto mandato no consecutivo.

Lula obtuvo el 51,76 % de los votos frente al 48,24 % de Bolsonaro (REUTERS)

El resultado revirtió el escenario de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios y Lula alcanzó el 45,1%. El senador llegó a la segunda ronda después de quedar en el primer lugar, pero no consiguió mantener esa ventaja en la votación definitiva.

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Hasta estos comicios, todos los candidatos que habían liderado la primera vuelta desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989 habían llegado al Palacio de Planalto. Lula se convirtió en el primer aspirante que gana un balotaje después de quedar segundo en la ronda inicial.