Barranquilla reunirá a 44 emprendedores de las Américas en una agenda empresarial impulsada por Estados Unidos

Las conexiones entre empresas, el intercambio de experiencias y la posibilidad de abrir puertas a nuevos mercados serán parte de la agenda que reunirá en Barranquilla a una delegación de emprendedores de las Américas.
La ciudad será sede, el 12 y 13 de noviembre de 2026, de un encuentro con 44 participantes vinculados a Young Leaders of the Americas Initiative (Ylai) —Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas—, programa impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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La visita busca acercar a estos jóvenes líderes al entorno productivo del Caribe colombiano y permitirles conocer experiencias empresariales de la región. La agenda estará coordinada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con el acompañamiento de AmCham Atlántico y Magdalena, entidad que facilitará el contacto de los visitantes con actores del tejido empresarial local.
Ylai es una iniciativa implementada por Irex que promueve el desarrollo de negocios emergentes en América Latina y el Caribe. A través de formación, intercambio de conocimientos y creación de redes profesionales, el programa busca fortalecer las capacidades de quienes están impulsando proyectos empresariales y ampliar sus posibilidades de crecimiento.
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Barranquilla como punto de encuentro empresarial
La selección de la capital del Atlántico permitirá que la delegación conozca de primera mano compañías e iniciativas que hacen parte del ecosistema económico de la ciudad. El recorrido también busca mostrar oportunidades de conexión con mercados internacionales y generar conversaciones entre emprendedores visitantes y representantes del sector productivo regional.
AmCham Atlántico y Magdalena informó que apoyará la agenda internacional con el propósito de fortalecer los vínculos empresariales, facilitar el intercambio de conocimientos y acercar a los participantes a las dinámicas económicas de la región. La organización considera que este tipo de encuentros permite visibilizar las capacidades locales y abrir espacios de cooperación.
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Vicky Ibáñez, directora ejecutiva de AmCham Atlántico y Magdalena, destacó la oportunidad que representa recibir a los participantes de Ylai y presentarles el potencial de Barranquilla y el Caribe. “Que Barranquilla sea escenario de Ylai es una oportunidad para mostrarle a una nueva generación de líderes el potencial empresarial de nuestra ciudad y del Caribe colombiano”, señaló la directiva en un comunicado de prensa.
Ibáñez también se refirió al valor de propiciar contactos entre quienes desarrollan negocios en Colombia y los emprendedores que llegan desde otros países. Según explicó, los encuentros presenciales pueden ayudar a identificar intereses comunes y abrir caminos para iniciativas conjuntas.
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“Estas visitas acercan realidades, conectan mercados y generan conversaciones que pueden convertirse en oportunidades concretas de colaboración entre Colombia y Estados Unidos”, afirmó la representante gremial al explicar la importancia de vincular a los visitantes con el entorno empresarial barranquillero.
Proyección internacional del Caribe colombiano
La visita prevista para noviembre se suma a otras delegaciones internacionales que llagaron a Barranquilla durante 2026. Estas actividades hacen parte de los esfuerzos por ampliar la participación de la ciudad en espacios de intercambio empresarial y cooperación con actores de otros países.
De acuerdo con el comunicado, recibir visitantes extranjeros contribuye a mostrar las capacidades del tejido empresarial local y a fortalecer la visibilidad del Caribe colombiano como una región con oportunidades para establecer relaciones con mercados externos. El contacto directo con compañías e iniciativas locales puede ayudar a que los participantes conozcan el contexto económico de la zona y exploren posibles áreas de colaboración.
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El programa Ylai está dirigido a emprendedores emergentes de América Latina y el Caribe y promueve el crecimiento de sus negocios mediante el acceso a conocimientos, formación y redes profesionales para sus proyectos.
Durante los dos días de actividades, los 44 emprendedores podrán conocer experiencias productivas del Caribe colombiano y establecer contacto con actores del sector empresarial de Barranquilla. La programación apunta a que ese acercamiento facilite el reconocimiento de capacidades regionales y genere nuevas oportunidades de cooperación entre los participantes y las organizaciones que los reciban.
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