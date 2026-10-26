Líderes mundiales felicitaron a Lula tras ganar el balotaje presidencial en Brasil y pidieron trabajar “por un comercio libre y abierto”

Líderes de todo el mundo felicitaron a Lula tras imponerse con más del 50% en las elecciones presidenciales en Brasil. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al obtener el 51,79% de los votos en la segunda vuelta, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales. El triunfo, que le dará un cuarto mandato a partir del 5 de enero, fue celebrado por dirigentes de Europa, Asia, África y América Latina.

Los mensajes internacionales combinaron felicitaciones con llamados a reforzar los vínculos políticos, comerciales y climáticos con Brasil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en la red social X que “la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil” y señaló que la asociación entre Europa y Brasil “está floreciendo”.

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Von der Leyen añadió que la Unión Europea (UE) y Brasil seguirán trabajando “por un comercio libre y abierto, un orden global basado en reglas y una fuerte ambición por el clima”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que habló por teléfono con Lula durante la noche posterior a la elección. “Seguiremos trabajando juntos para profundizar nuestros lazos, enfrentar los desafíos globales y construir un mundo más pacífico y próspero”, escribió.

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen celebró el triunfo electoral y llamó a profundizar los acuerdos de comercio y clima con Brasil. (EFE/ Antonio Lacerda)

La relación entre la UE y Brasil se rige principalmente por el acuerdo entre el bloque comunitario y el Mercosur, firmado este año después de más de dos décadas de negociaciones.

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La UE representa el 15,3% del comercio total brasileño y ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales del país, detrás de China. Brasil, a su vez, fue el décimo socio comercial de la UE, con más de 87.000 millones de intercambios comerciales en 2025, según datos de la Comisión Europea.

Ambas partes también mantienen una Asociación Estratégica desde 2007, que abarca áreas como derechos humanos, energía, comercio, investigación, innovación y cambio climático.

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Lula por su cuarta victoria electoral y propuso reforzar la asociación estratégica entre Francia y Brasil. “Francia y Brasil tienen mucho que construir juntos”, escribió antes de llamar a actuar “al servicio de un mundo más justo”.

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El presidente francés Emmanuel Macron propuso consolidar la asociación estratégica bilateral tras la reelección de Lula da Silva. (EFE/ARCHIVO)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria y la calificó de “gran victoria”. En un mensaje en X, afirmó que la remontada de Lula frente a las previsiones de las encuestas se repetirá en España durante las elecciones presidenciales adelantadas del próximo 29 de noviembre.

“Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar”, escribió Sánchez. Los sondeos para los comicios españoles sitúan al conservador Partido Popular (PP) en primer lugar, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aparece segundo.

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China y Sudáfrica destacan la cooperación del Sur Global

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, señaló que Pekín está dispuesto a trabajar con Brasil para avanzar en la construcción de una “comunidad de futuro compartido” entre los dos países.

Guo sostuvo que “China respeta la elección del pueblo brasileño”, después de que Flávio Bolsonaro anunciara que solicitará la anulación de los comicios ante la Justicia y se negara a reconocer la victoria de Lula.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, calificó la reelección de Lula como una “victoria para el Sur Global”. El mandatario destacó la relación bilateral entre ambos países y su participación conjunta en foros como los BRICS, IBSA, el G77+China y el G20.

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Ramaphosa afirmó que Sudáfrica y Brasil seguirán trabajando en los espacios multilaterales para construir “un orden mundial justo y mejor, sustentado en la solidaridad y el respeto al derecho internacional”.

Los gobiernos latinoamericanos celebran la victoria de Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “ganó el pueblo de Brasil”, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, definió el resultado como una “victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social”.

Mandatarios de América Latina como Claudia Sheinbaum, Rodrigo Paz y Yamandú Orsi expresaron su felicitación al presidente electo de Brasil. (REUTERS/Brian Snyder)

El Gobierno de Venezuela celebró la “contundente muestra de participación cívica y democrática” y expresó su disposición a mantener los vínculos de vecindad y solidaridad latinoamericana.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que Brasil y Bolivia comparten “una historia y desafíos comunes”. El mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, informó que habló por teléfono con Lula y calificó la jornada electoral como una “fiesta democrática”.

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Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; y República Dominicana, Luis Abinader, también plantearon la necesidad de reforzar la cooperación regional, la integración y las relaciones bilaterales.

La dirigente política peruana Keiko Fujimori pidió consolidar la alianza estratégica con Brasil y priorizar “el desarrollo sostenible de la Amazonía” en vísperas del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.