Así fue el pacto entre Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán para reducir los recursos destinados al metro de Bogotá y la calle 13: hay controversia

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, siempre mostraron desecuentros por la construcción del metro de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reprogramación de $750.000 millones vinculados a la calle 13 y a la primera línea del metro de Bogotá forma parte de una modificación de $3,9 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026 que el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó al Congreso de la República. De esos recursos asociados a los proyectos de movilidad de la capital, $437.000 millones corresponden a la calle 13 y $313.000 millones a la primera línea del metro.

La redistribución figura en la propuesta de ajuste presupuestal para la vigencia fiscal de 2026, cuya aprobación solicitó el Gobierno al Congreso de la República. La discusión se concentra en el uso y el cronograma de recursos ya contemplados para infraestructura, no en una reducción explícita de las sumas comprometidas.

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La secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, afirmó en una publicación en X que el ajuste no reduce los aportes globales previstos para las dos obras ni altera su ejecución. Según la posición del Distrito de Bogotá, la reprogramación no implica una reducción de la financiación total de la Calle 13 ni de la primera línea del Metro.

Cadena señaló que la Nación y el Distrito de Bogotá acordaron el año pasado modificar el calendario de las vigencias futuras, mientras mantienen los compromisos financieros de ambas partes y el ritmo de las obras. El Distrito sostuvo que el cambio ordena los desembolsos futuros de acuerdo con las necesidades presupuestales y de inversión de la ciudad.

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“Sobre la discusión frente a la supuesta reducción de recursos para los proyectos de Calle 13 y la Línea 1 del Metro de Bogotá, es importante aclarar que desde el Distrito observamos que los ajustes presupuestales corresponden a la modificación acordada el año pasado en el marco de una negociación entre Nación y Distrito, que permitió reprogramar las Vigencias Futuras de estos proyectos sin modificar los aportes totales de la nación ni del distrito ni afectar el ritmo de su ejecución”, dijo la funcionaria en la red social.

Y añadió: “Por el contrario, esto nos permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad. Este tipo de movimientos optimiza el uso de los recursos y abre la posibilidad de hacer nuevas inversiones que benefician a los habitantes de la ciudad. Esperamos poder seguir avanzando en revisiones similares próximamente”.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, afirmó que los ajustes presupuestales corresponden a la modificación acordada en 2025 ante una negociación entre Nación y Distrito (@CadenaAnaMa/X)

La posición del Distrito sobre las vigencias futuras

Cadena anotó los cambios a una negociación entre las dos administraciones y los vinculó con la programación de las vigencias futuras: “Los ajustes presupuestales corresponden a la modificación acordada el año pasado en el marco de una negociación entre Nación y Distrito, que permitió reprogramar las vigencias futuras de estos proyectos sin modificar los aportes totales de la nación ni del distrito ni afectar el ritmo de su ejecución”.

Presentó esa modificación como una reorganización de los recursos en el tiempo. Su planteamiento es que las obras mantienen la financiación programada, aunque el debate presupuestal nacional haya puesto en discusión los $750.000 millones vinculados a los dos proyectos de transporte.

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Además de la calle 13 y el metro, Cadena relacionó la decisión con inversiones para la renovación del transporte público de Bogotá. “Por el contrario, esto nos permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad”, afirmó al explicar el resultado que, según el Distrito, dejó la reprogramación.

Defendió la revisión de vigencias futuras como una herramienta para habilitar otras inversiones sin modificar los compromisos ya adquiridos: “Este tipo de movimientos optimiza el uso de los recursos y abre la posibilidad de hacer nuevas inversiones que benefician a los habitantes de la ciudad”.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anotó que los recursos destinados a financiar la Línea 1 del Metro de Bogotá y las obras de la Calle 13 figurarían entre los afectados por los traslados presupuestales que servirán para cubrir pagos a las plantas térmicas - Canal del Congreso

La Administración distrital manifestó su disposición a continuar revisando la programación presupuestal de otros proyectos, con el propósito de identificar alternativas que permitan utilizar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades de inversión de la ciudad. Queda pendiente el trámite de la propuesta nacional para 2026.

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Pacto entre Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán

Sobre la situación, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, culpó de la reducción de recursos para las dos obras de Bogotá a decisiones y gestiones previas de las administraciones del presidente Gustavo Petro y del alcalde Carlos Fernando Galán.

Frente al metro de Bogotá, Briceño indicó que la disminución de $313.000 millones prevista para la vigencia de 2027 deriva de un acuerdo suscrito el 22 de julio de 2025.

“Estos $313.000 millones menos que llegaron hoy a la primera línea de Metro de Bogotá es simplemente una consecuencia de un convenio que firmaron entre Galán y Petro”, afirmó. Según su versión, el otrosí número cuatro al convenio de cofinanciación aplazó transferencias de la Nación para los años 2025, 2026 y 2027 ante la situación fiscal nacional.

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Aseguró que ese ajuste fue aceptado por el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá y la gerencia de la Empresa metro de Bogotá. “No desfinancia el proyecto porque lo que hace es aplazar los pagos de esos recursos”, dijo Briceño al cuestionar a sectores del Pacto Histórico que presentaron la reducción como un recorte directo contra la capital.

Daniel Briceño, representante a la Cámara, anotó que "el recorte de 313 mil millones a la Primera Línea del Metro de Bogotá es producto de un pacto firmado entre Petro y Galán, mientras que "el recorte de 437 mil millones de pesos a la calle 13 es producto de la ineficiencia de Galán que no pudo sacar adelante la licitación" - (@DanielBricen/X)

Respecto de la calle 13, Briceño señaló que los $437.000 millones que dejarían de asignarse obedecen a que las licitaciones de los tramos fueron declaradas desiertas.

“Se reducen no porque quieran, sino porque la alcaldía de Galán realmente fue ineficiente en la licitación del proyecto”, afirmó. El congresista agregó que, a su juicio, “la izquierda está mintiendo al decir que hay un golpe a Bogotá”, al sostener que los dos ajustes tienen origen en el acuerdo de cofinanciación del metro y en la falta de adjudicación de las obras de la calle 13.

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“No baja ni un peso del aporte total”

No obstante, según el senador David Racero, del Pacto Histórico, el otrosí mencionado por Briceño solo corresponde a un giro de la Nación, del 31 de julio al 31 de octubre de 2025, y “no baja ni un peso del aporte total ($15,14 billones de 2017) y deja los giros de 2026 en el calendario”.

“Lo de la calle 13, bien lo dice usted, obedece a la ineficiencia de la administración Galán, pero el gobierno de Gustavo Petro jamás le quitó los recursos. Por el contrario, los respetó y garantizó en el presupuesto”, anotó.

El congresista precisó por medio de X que “la reasignación de recursos del metro de Bogotá y la calle 13 es una decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella que le quita a la capital, y usted, aunque representante de la capital, por lo visto va a respaldar”.

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David Racero, senador por el Pacto Histórico, dijo que el otrosí no baja ni un peso del aporte total al metro de Bogotá (@DavidRacero/X)

Recursos para energía y reconstrucción

La modificación presupuestal planteada por el Gobierno prevé destinar $1,2 billones al sector eléctrico. De esa suma, $750.000 millones procederían de la reprogramación de inversiones en transporte, mientras que $450.000 millones saldrían de partidas del Ministerio de Minas y Energía que inicialmente se habían previsto para subsidios eléctricos.

El Gobierno justificó la reasignación por la necesidad de aportar liquidez a las empresas generadoras de energía térmica y reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de pagos del sector. El planteamiento se relaciona, en particular, con obligaciones pendientes de Air-e, según la explicación incluida en la propuesta presupuestal.

Los $2,7 billones restantes del ajuste se dirigirían al Fondo Milagro para la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La solicitud combina así necesidades del sector eléctrico, recursos para la emergencia y cambios en la programación de inversiones de transporte en Bogotá.