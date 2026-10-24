América Latina

Cuba figura entre los cinco países con menor libertad digital, según el informe anual de Freedom House

La isla obtuvo 19 puntos sobre 100 en la evaluación de 38 naciones, que la ubicó como la peor clasificada de América Latina por censura, vigilancia oficial y vulneraciones contra usuarios

Pintura en acuarela de dos manos que sostienen y tocan la pantalla de un teléfono inteligente sobre un fondo con manchas grises.
Una pintura en acuarela presenta las manos de un individuo que sostiene y manipula un teléfono móvil sobre un fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuba figura entre los cinco países con menor libertad digital del mundo, con una calificación de 19 sobre 100 en el nuevo informe anual de Freedom House, que la clasifica como un país “No Libre” por la censura, la vigilancia estatal y las violaciones a los derechos de los usuarios.

La evaluación abarca 38 naciones y mide el impacto de los controles gubernamentales sobre internet, las restricciones a la circulación de información y la situación de los derechos digitales. Cuba comparte las peores posiciones con Myanmar, China, Irán y Rusia, y permanece como el país latinoamericano con menor libertad en la red.

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Freedom House señaló que, pese a las condiciones impuestas por las autoridades, la expresión crítica no ha desaparecido. La organización sostuvo: “A pesar de los enormes riesgos para la movilización en Cuba, persiste cierta disidencia”.

La protesta digital se manifestó después de que el proveedor estatal de telecomunicaciones elevara drásticamente sus tarifas en 2025. Jóvenes cubanos cuestionaron la medida en internet y usuarios de redes sociales también recordaron el aniversario de las protestas de julio de 2021, que fueron reprimidas por las autoridades.

Ilustración de dos manos esposadas que manejan un teléfono inteligente, situadas junto a la bandera de Cuba sobre un fondo marrón.
Unas manos sujetas con esposas mientras utilizan un teléfono inteligente representan las limitaciones al acceso a internet en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia, criminalización y ausencia de privacidad

La actividad en internet puede derivar en investigaciones, amenazas o sanciones penales por contenidos como memes, encuestas o comentarios publicados en redes sociales. El reporte advierte que la criminalización de la expresión digital se combina con la falta de garantías de privacidad para los usuarios.

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El organismo también alertó sobre la posibilidad de que el aparato estatal incorpore tecnologías automatizadas e inteligencia artificial para ampliar la vigilancia e identificar expresiones de disidencia. La conectividad en la isla permanece subordinada al control político y policial.

Freedom House planteó la necesidad de respaldar a la sociedad civil independiente y a los activistas digitales, con el acceso a la información y la protección de la libertad de expresión como condiciones para evitar represalias contra quienes se pronuncian en línea.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos había advertido meses atrás que “todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza”. La advertencia coincide con un patrón de censura, vigilancia digital y persecución de la disidencia que se ha intensificado.

134 violaciones a la libertad de expresión en septiembre

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, documentó 134 violaciones de la libertad de expresión y de prensa durante septiembre. La cifra representó un aumento del 57,6% frente al mismo mes de 2025.

De esos episodios, 95 casos, equivalentes al 70,9%, afectaron la libertad de expresión. Los otros 39, el 29,1%, correspondieron a vulneraciones de la libertad de prensa.

Las agresiones contra el trabajo periodístico registraron un incremento intermensual del 129,4% respecto de agosto.

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