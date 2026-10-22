América Latina

Las inundaciones provocadas por el desborde del río Paraná ya afectan a más de 4.200 familias en Paraguay

Los departamentos de Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú son los más golpeados. Las autoridades alertaron de nuevas crecidas en Asunción ante la llegada de más lluvias asociadas al fenómeno de El Niño

Inundaciones en Paraguay
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Las inundaciones provocadas por el desborde del río Paraná ya afectan a más de 4.200 familias en tres departamentos de Paraguay: Alto Paraná (este), limítrofe con Brasil, y Misiones y Ñeembucú (sur), fronterizos con Argentina. Así lo informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

Según el detalle que brindó Zárate a la cadena de medios del Estado, cerca de 1.200 familias se encuentran alojadas en albergues temporales distribuidos en los tres departamentos, unas 2.000 se trasladaron a hogares de amigos o familiares, y otras 1.000 permanecen en sus viviendas.

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El funcionario también señaló que hay más damnificados en los departamentos de Concepción y San Pedro (norte), Caaguazú (este), Caazapá y Guairá (sur), como consecuencia de las “tormentas severas” y granizadas vinculadas al fenómeno climático de El Niño.

Una vista desde un dron muestra inundaciones a lo largo del río Paraná tras fuertes lluvias, en Ciudad del Este, Paraguay, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/César Olmedo)
Una vista desde un dron muestra inundaciones a lo largo del río Paraná tras fuertes lluvias, en Ciudad del Este, Paraguay, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/César Olmedo)

Uno de los municipios más golpeados en el sur del país es Ayolas, en Misiones, donde la SEN registró 1.064 familias evacuadas, de las cuales 221 aún permanecen en refugios transitorios.

Hasta el lunes pasado, el organismo había contabilizado unas 3.000 familias afectadas por las inundaciones en nueve de los 17 departamentos del país.

Un barrio de Ciudad del Este bajo el agua (REUTERS/César Olmedo)
Un barrio de Ciudad del Este bajo el agua (REUTERS/César Olmedo)

El Paraná, que nace en Brasil, atraviesa Paraguay y Argentina hasta desembocar en el Río de la Plata, es el segundo río más largo de Sudamérica y funciona como frontera natural entre los tres países. Las intensas lluvias elevaron su caudal hasta los 121,19 metros sobre el nivel del mar el jueves pasado, aunque este miércoles descendió a 116,9 metros, según un boletín de la represa Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil.

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Personas se desplazan en bote por un barrio anegado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, en Ciudad del Este (REUTERS/César Olmedo)
Personas se desplazan en bote por un barrio anegado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, en Ciudad del Este (REUTERS/César Olmedo)

Alerta por más lluvias

Zárate advirtió además sobre posibles inundaciones en barrios de Asunción, la capital del país, asentados sobre las riberas del río Paraguay, ante la “elevada probabilidad” de lluvias entre este jueves y el domingo, especialmente en la región Oriental, según los pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

De acuerdo con el funcionario, si el río Paraguay sube cinco metros tras las precipitaciones, cerca de 2.000 viviendas resultarían afectadas en Asunción; si el cauce asciende siete metros, las casas anegadas podrían alcanzar las 15.000. Este miércoles, el nivel del río en la capital se ubicó en 2,81 metros, según la DMH.

Una postal de Ciudad del Este por estas horas (REUTERS/César Olmedo)
Una postal de Ciudad del Este por estas horas (REUTERS/César Olmedo)

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública instó a la población a reforzar las medidas de prevención frente a las lluvias intensas: consumir agua potable, evitar alimentos que hayan estado en contacto con agua de inundación o que hayan perdido la cadena de frío, y usar repelente para prevenir picaduras de mosquitos.

El Gobierno de Paraguay ha anticipado un fenómeno de El Niño de “fuerte intensidad” que se extendería entre agosto y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas en sus principales ríos.

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