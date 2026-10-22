Quién es Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo detenida en Ecuador

Luisa González, entonces candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana, da un discurso en un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Guardar

La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y una de las principales dirigentes de la oposición al presidente Daniel Noboa, abrió este jueves 22 de octubre un nuevo episodio de confrontación política en el país sudamericano. La dirigente de Revolución Ciudadana, organización fundada por el expresidente condenado por corrupción Rafael Correa, fue detenida durante la madrugada en su vivienda de la parroquia Canuto, perteneciente al cantón Chone, en la provincia costera de Manabí, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

La operación fue ejecutada por agentes policiales y de la Fiscalía General del Estado. Según la información publicada en redes sociales por la Fiscalía, la detención está relacionada con el denominado caso Laberinto, una investigación sobre presuntas irregularidades financieras durante la campaña presidencial de 2023, tras la muerte cruzada en Ecuador. La Fiscalía informó sobre la ejecución de tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha para formular cargos por lavado de activos. El procedimiento se encuentra en una etapa inicial y todavía debe determinarse judicialmente la responsabilidad de los investigados.

PUBLICIDAD

González, de 48 años, es una abogada y política ecuatoriana que alcanzó notoriedad internacional después de convertirse en la candidata presidencial del correísmo en dos elecciones consecutivas. En 2023 disputó la segunda vuelta contra Daniel Noboa, entonces un joven empresario que irrumpió en la política nacional y consiguió la Presidencia en unas elecciones anticipadas convocadas después de la disolución de la Asamblea Nacional. Dos años después, González volvió a enfrentarlo en las urnas y perdió nuevamente, en una elección cuyos resultados cuestionó públicamente.

El momento del allanamiento a Luisa González en enero de 2026 por el caso Caja Chica. En octubre de 2026 fue detenida por el caso Laberinto. (Fiscalía de Ecuador)

Nacida en Quito y criada en Chone, en la provincia de Manabí, González construyó buena parte de su trayectoria profesional en la administración pública. Es abogada por la Universidad Internacional del Ecuador y cuenta con estudios de posgrado en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Su carrera política comenzó antes de su vinculación con el correísmo: en 2007 participó como candidata suplente a la Asamblea Constituyente por el Partido Social Cristiano, una organización tradicionalmente ubicada en la derecha ecuatoriana.

PUBLICIDAD

Posteriormente se incorporó al aparato estatal durante la administración de Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Ocupó cargos en la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, el Ministerio de Turismo y la representación diplomática ecuatoriana en España. También desempeñó funciones en otras instituciones públicas y fue elegida asambleísta nacional para el período legislativo iniciado en 2021, interrumpido por la convocatoria a elecciones anticipadas de 2023.

Su ascenso dentro de Revolución Ciudadana estuvo estrechamente vinculado con Correa, quien continúa siendo el principal referente del movimiento desde Bélgica, donde reside desde hace varios años. El exmandatario fue condenado en Ecuador por corrupción en el caso Sobornos, una sentencia que ha rechazado y que considera resultado de persecución política. La imposibilidad de Correa de participar personalmente en elecciones convirtió a González en una de las figuras encargadas de representar electoralmente a su organización.

PUBLICIDAD

Luisa González ha sido la apuesta de Rafael Correa para recuperar el poder. (RC5)

Su trayectoria estuvo acompañada de controversias relacionadas con su gestión pública, entre ellas una determinación de responsabilidad civil de la Contraloría por el uso de aeronaves presidenciales durante el gobierno de Correa.

La detención de este jueves se produce, además, cuando González enfrenta otros cuestionamientos judiciales. En enero de 2026, la Fiscalía allanó su vivienda dentro del denominado caso Caja Chica, una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con el posible ingreso de recursos ilícitos desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023. El expediente también involucra a otros dirigentes, entre ellos Correa y el excandidato vicepresidencial Andrés Arauz. Los investigados han rechazado las acusaciones de financiamiento ilegal. Se trata de una investigación distinta del caso Laberinto, al que los reportes de este jueves vinculan la detención.

PUBLICIDAD

Las repercusiones políticas fueron inmediatas. El primero en reaccionar públicamente fue Rafael Correa, quien difundió la noticia a través de su cuenta de X con un breve mensaje: “Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!”. Posteriormente, Gabriela Rivadeneira, actual presidenta de Revolución Ciudadana, responsabilizó políticamente al gobierno de Noboa y exigió conocer el paradero de la dirigente y su liberación. El asambleísta Guido Mendoza también denunció el allanamiento de su vivienda, mientras que el Grupo de Puebla, espacio que reúne a dirigentes progresistas latinoamericanos, amplificó la denuncia del expresidente ecuatoriano.

Estas reacciones reflejan una de las principales consecuencias del procedimiento: el endurecimiento de la confrontación entre el gobierno y el correísmo. Para Revolución Ciudadana, las investigaciones contra sus dirigentes forman parte de una estrategia de persecución política destinada a debilitar a la oposición.

PUBLICIDAD

La captura también tiene implicaciones electorales. Ecuador se prepara para celebrar elecciones locales el próximo 29 de noviembre y González había buscado participar como candidata a la Prefectura de Manabí, una de las provincias de mayor importancia para el correísmo. Su postulación, auspiciada por el movimiento indígena Pachakutik, fue rechazada por las autoridades electorales debido a incumplimientos de las normas internas de esa organización. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la decisión en septiembre, después de impugnaciones presentadas por organizaciones políticas adversarias.

El episodio adquiere mayor relevancia porque Revolución Ciudadana enfrenta restricciones a su participación electoral derivadas de procedimientos institucionales relacionados con investigaciones judiciales. La organización ha debido buscar mecanismos alternativos para presentar candidaturas, en un contexto de disputas sobre las condiciones de competencia política.

PUBLICIDAD

Manabí ocupa un lugar especialmente importante en este escenario. La provincia constituye uno de los principales espacios de apoyo electoral del correísmo y mantiene una relación directa con la trayectoria personal de González, quien creció en esa región y desarrolló allí buena parte de su actividad política.

ARCHIVO - Esta imagen combinada muestra a Luisa Gonzalez, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, a la izquierda, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablan en actos distintos en Quito, Ecuador el 19 de enero de 2025 y el 22 de enero de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Otra repercusión se relaciona con la imagen internacional de Ecuador. La detención de una dirigente que participó en dos segundas vueltas presidenciales puede trasladar el debate sobre la independencia judicial y las garantías de la oposición a espacios políticos regionales.

En el plano jurídico, la atención se concentra en la audiencia de formulación de cargos y en las medidas cautelares que eventualmente solicite la Fiscalía. La detención con fines investigativos no equivale a una condena ni supone automáticamente la imposición de prisión preventiva.

PUBLICIDAD

A poco más de un mes de las elecciones subnacionales, la captura de la excandidata presidencial vuelve a colocar en el centro del debate ecuatoriano la relación entre justicia, competencia electoral y poder político.