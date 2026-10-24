República Dominicana suma 415 diagnósticos de dengue y las brigadas médicas intensifican las intervenciones territoriales

Un mosquito Aedes aegypti se posa sobre un recipiente transparente con la forma geográfica de República Dominicana que contiene un líquido rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias informaron que República Dominicana acumula 415 diagnósticos confirmados de dengue en lo que va de 2026, tras la detección de 15 nuevas infecciones durante la última semana epidemiológica evaluada.

El informe oficial detalla que la mayor concentración de la patología se focaliza en la provincia de La Altagracia, con 131 cuadros clínicos, seguida por La Romana, con 37 registros, y Puerto Plata, con 33 casos acumulados hasta la fecha.

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A pesar del incremento sostenido frente a períodos anteriores, el balance sanitario presenta una tasa nacional acumulada de 4,89 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta cifra sitúa al territorio dominicano entre las naciones con menor impacto relativo de la enfermedad en la región, con un índice epidemiológico que se coloca hasta un 95% por debajo del promedio continental, donde los registros combinados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabilizan más de 1,7 millones de casos sospechosos, con niveles severos en varios países de Sudamérica y el Caribe.

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Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desplegó operativos integrales en las demarcaciones que muestran mayor vulnerabilidad, con especial concentración de recursos en el municipio de Higüey y el distrito municipal de Verón-Punta Cana.

Registro de eventos epidemiológicos durante la semana 40 de 2026, con 15 casos confirmados de dengue y ausencia de notificaciones de cólera y malaria (Cortesía: Ministerio de Salud RD).

La estrategia gubernamental combina la supresión física de focos de reproducción del mosquito transmisor, el tratamiento químico y biológico de depósitos domiciliarios y la pesquisa directa en comunidades para frenar la dispersión del vector en las áreas residenciales.

En el marco de estas intervenciones territoriales, la directora provincial de Salud, Wendy Castillo, lideró una jornada de fumigación intensiva que abarcó los sectores de Vista Hermosa, Cerro Lindo, Villa Palmera y Brisa Duey, ubicados en La Altagracia.

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Los equipos técnicos recorrieron 114 calles y 342 viviendas, una labor comunitaria que facilitó protección directa a 1,242 personas ante el riesgo de picaduras y propagación del insecto en vecindarios densamente poblados.

De manera paralela, brigadas sanitarias inspeccionaron otros 433 inmuebles durante visitas domiciliarias, en las cuales desactivaron 96 focos larvarios presentes en tanques de almacenamiento. Las evaluaciones técnicas examinaron 355 receptáculos de líquido, de los cuales 37 albergaban larvas del vector del dengue.

Para cortar el ciclo reproductivo, el personal aplicó los larvicidas BTI y Abate, al tiempo que suministró cloro líquido, mosquiteros y cobertores herméticos a las familias intervenidas para proteger sus fuentes de consumo diario.

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Las brigadas sanitarias intensifican las jornadas de nebulización y control vectorial en zonas residenciales con el fin de contener la dispersión del dengue (Cortesía: Ministerio de Salud RD).

Detección temprana comunitaria y signos de alarma ante cuadros sospechosos

El protocolo de vigilancia activa incluyó recorridos por centros sanitarios y barrios periféricos en Anamuya, Verón y el casco urbano de Higüey. En la Unidad de Atención Primaria de Anamuya, los facultativos captaron a 10 personas que presentaban fiebre y cefalea, entre quienes se encontraban ocho menores de edad, a quienes el personal clínico tomó muestras sanguíneas para su análisis en laboratorio.

Paralelamente, los epidemiólogos efectuaron labores de control de foco y cerco territorial alrededor de cuatro casos confirmados en el sector Villa Cerro, con orientación directa a los habitantes del entorno inmediato.

Las autoridades médicas enfatizaron a la ciudadanía la importancia de evitar la automedicación ante manifestaciones febriles y acudir de inmediato a los centros de atención clínica. Desde la cartera de salud alertaron que síntomas como dolor en la zona abdominal de carácter persistente, vómitos continuos, somnolencia, irritabilidad o sangrado por la nariz y encías constituyen manifestaciones de peligro que requieren auxilio médico urgente.

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