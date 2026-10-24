Panamá

Alertas por operaciones sospechosas aumentan en bancos e inmobiliarias en Panamá

Los reportes son mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y no constituyen pruebas de delitos. La mayor cantidad de notificaciones se produjo en julio.

Los bancos de Panamá remitieron 1.237 reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 11% interanual. REUTERS/Gary Cameron/Archivo
Los bancos de Panamá remitieron 1.237 reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 11% interanual. REUTERS/Gary Cameron/Archivo
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Los reportes de operaciones sospechosas de los bancos en Panamá aumentaron un 11% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 1.117 a 1.237 frente al mismo período del año anterior.

El incremento también alcanzó al sector inmobiliario, donde las alertas crecieron un 350%, de dos a nueve comunicaciones, según las estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Ambos sectores registraron aumentos mientras el total nacional de reportes de operaciones sospechosas (ROS) disminuyó un 9%, al pasar de 1.603 en los primeros nueve meses de 2025 a 1.462 durante igual período de 2026.

Las cifras reflejan diferencias en el comportamiento de las actividades económicas obligadas a comunicar movimientos que podrían estar vinculados con operaciones ilícitas.

Los reportes de operaciones sospechosas del sector inmobiliario panameño aumentaron un 350% durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de dos a nueve comunicaciones. EFE/ Carlos Lemos
Los reportes de operaciones sospechosas del sector inmobiliario panameño aumentaron un 350% durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de dos a nueve comunicaciones. EFE/ Carlos Lemos

Los reportes de operaciones sospechosas son comunicaciones que realizan las entidades obligadas cuando identifican transacciones o comportamientos inusuales que podrían estar relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos precedentes.

Su presentación no significa que se haya cometido un delito, sino que existen elementos que justifican un análisis especializado por parte de la Unidad de la UAF, cuyos resultados pueden ser remitidos a las autoridades competentes para iniciar investigacionessobre posibles actividades ilícitas.

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La UAF es el organismo encargado de recibir, analizar y procesar información financiera y no financiera para identificar posibles movimientos vinculados con actividades ilícitas.Los ROS constituyen una herramienta preventiva, no una denuncia penal ni una sentencia contra las personas involucradas.

El comportamiento mensual muestra 117 reportes en enero, 102 en febrero y 126 en marzo. Posteriormente se registraron 153 en abril, 143 en mayo y 198 en junio. Julio alcanzó el máximo del período con 263 notificaciones, mientras agosto descendió a 162 y septiembre cerró con 198.

Hombre y mujer sentados en una mesa frente a un hombre de traje que señala una computadora portátil con gráficos. Hay documentos en la mesa.
Los bancos están obligados a identificar a sus clientes, verificar el origen de los fondos y comunicar a las autoridades las transacciones que presenten indicios de actividades ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta evolución evidencia fluctuaciones importantes en la cantidad de operaciones comunicadas por los sujetos obligados. El promedio mensual se situó alrededor de 162 reportes, aunque la tendencia general fue ascendente entre enero y septiembre.

El sector financiero concentró 1.396 reportes, equivalentes al 95% del total nacional. Los bancos encabezaron la clasificación con 1.237 comunicaciones, seguidos de las remesadoras con 55 y las financieras con 50. Las fiduciarias presentaron 11 reportes, mientras las entidades de valores, aseguradoras y cooperativas registraron 10 cada una.

En los demás segmentos financieros, los emisores de medios de pago y dinero electrónico remitieron siete alertas, las empresas de leasing cuatro y las de factoring una. Las sociedades de ahorro y crédito para la vivienda también reportaron un caso. La concentración bancaria refleja su peso en el sistema, aunque no permite concluir que sea el sector con mayor actividad delictiva.

Por su parte, el sector no financiero presentó 66 reportes, equivalentes al 5% del total. Los establecimientos de juegos de azar encabezaron la lista con 30, seguidos de los abogados con 20 y las actividades inmobiliarias con nueve. La venta de automóviles aportó cinco comunicaciones, mientras los empeños y la Zona Libre de Colón registraron una cada uno.

Documentos de contabilidad y fajos de dólares sobre una mesa de madera, con automóviles deportivos y una casa moderna al fondo.
Panamá contabilizaba 16.805 sujetos obligados inscritos ante cinco organismos de supervisión al cierre de septiembre de 2026, según los registros de la UAF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación interanual revela una reducción del 8% en las alertas del sector financiero, que pasó de 1.522 en 2025 a 1.396 en 2026. En contraste, las comunicaciones de los bancos aumentaron un 11%, al subir de 1.117 a 1.237, mientras las remesadoras disminuyeron un 56% y las financieras un 22%.

En el sector no financiero, los reportes descendieron un 19%, de 81 a 66. Sin embargo, los juegos de azar aumentaron de 21 a 30 comunicaciones, mientras los bienes raíces pasaron de dos a nueve. Los abogados redujeron sus notificaciones de 50 a 20, una caída del 60% frente al año anterior.

La legislación panameña obliga a bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas a identificar a sus clientes, conocer el origen de los fondos y vigilar las operaciones. También incluye actividades no financieras expuestas a riesgos específicos, como casinos, inmobiliarias, abogados en derminadas operaciones y comerciantes de vehículos.

Finalmente, el registro de la UAF contabiliza 16.805 sujetos obligados inscritos ante cinco organismos de supervisión. La Superintendencia de Sujetos No Financieros concentra 12.546, seguida de Seguros y Reaseguros con 3.490.

La Superintendencia de Bancos registra 473 entidades, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 154 y la Superintendencia del Mercado de Valores 142.

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