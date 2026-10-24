México

Detienen a cuatro hombres en Reino Unido por red de metanfetaminas vinculada con mexicanos

La Agencia Nacional contra el Crimen británica informó sobre cuatro nuevas detenciones en una investigación por la producción de metanfetaminas en Warwickshire, donde cinco mexicanos también enfrentan cargos

Dibujo de agentes con linternas en un cobertizo de piedra con matraces de vidrio, tubos de destilación y bidones químicos en mesas y el suelo.
La Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido informó sobre cuatro detenciones en una investigación por producción de metanfetaminas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido informó sobre la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados con una red de producción de metanfetaminas, investigación por la que cinco ciudadanos mexicanos fueron acusados previamente de fabricar esta droga sintética en un laboratorio clandestino.

Las autoridades británicas identificaron a los nuevos detenidos como Kenneth Burton, Paul Harkness Mawby, Anthony Devine y Mohammed Khan, quienes comparecerán ante tribunales de Teesside y Birmingham, de acuerdo con el reporte de la agencia.

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La NCA señaló que los cuatro hombres presuntamente formaban parte de un grupo delictivo que elaboraba metanfetaminas en un laboratorio situado en una zona agrícola remota de Warwickshire, en el centro de Inglaterra.

Las detenciones se llevaron a cabo el jueves, después de una serie de cateos realizados en Birmingham por agentes de las policías de Cleveland y West Midlands, como parte de las investigaciones para esclarecer las operaciones de la presunta organización.

El caso forma parte de una indagatoria más amplia sobre la producción de drogas sintéticas en territorio británico y los posibles vínculos entre las personas señaladas por las autoridades.

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Mexicanos detenidos en Reino Unido
Las autoridades británicas investigan un laboratorio clandestino de metanfetaminas ubicado en una zona agrícola de Warwickshire. Foto: National Crime Agency

Cinco mexicanos fueron acusados en septiembre

El pasado 9 de septiembre, la NCA informó sobre la comparecencia de cinco mexicanos detenidos en agosto, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con la producción de metanfetaminas en el mismo caso.

De acuerdo con la información oficial, cuatro de ellos son originarios de Culiacán, Sinaloa, mientras que el quinto procede del estado de Michoacán.

Las autoridades británicas los señalan por presuntamente integrar un grupo delictivo dedicado a fabricar metanfetaminas en un laboratorio clandestino ubicado en una zona agrícola de Warwickshire.

Los cinco hombres mexicanos fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años; Víctora Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Lioncio Moso Borja, de 37 y José Númez Angolo, de 44. Todos, excepto Ambriz Dimas son originarios de Culiacán, Sinaloa, mientras que él es de Michoacán.

Tampoco se han precisado públicamente las funciones que cada uno de los acusados habría desempeñado dentro de la estructura investigada.

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Cinco mexicanos, cuatro originarios de Culiacán y uno de Michoacán, fueron acusados previamente en el mismo caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de cuatro nuevos detenidos amplía el alcance de las indagatorias, aunque las autoridades no han detallado si todos los implicados mantenían una relación directa entre sí o qué participación específica atribuyen a cada uno.

Investigan laboratorio clandestino en Warwickshire

Según la NCA, el grupo presuntamente fabricaba metanfetaminas en un inmueble situado en una zona agrícola apartada de Warwickshire, una región del centro de Inglaterra.

La ubicación del laboratorio es uno de los elementos centrales de la investigación, debido a que las autoridades buscan esclarecer cómo operaba el sitio y quiénes participaban en las actividades relacionadas con la producción de la droga.

Los cateos efectuados en Birmingham precedieron a las detenciones más recientes. En el operativo participaron policías de Cleveland y West Midlands, quienes actuaron en coordinación con la investigación de la agencia nacional.

La NCA no proporcionó detalles adicionales sobre el material asegurado durante los registros, la posible distribución de las metanfetaminas ni los mercados a los que habría estado destinada la sustancia.

La investigación también busca establecer el alcance de la presunta red y determinar la responsabilidad individual de las personas señaladas.

Las autoridades no han informado públicamente si el caso está relacionado con organizaciones criminales específicas de México o si existen otras personas bajo investigación fuera de Reino Unido.

Por ahora, los cuatro hombres detenidos recientemente y los cinco mexicanos acusados forman parte de las actuaciones judiciales reportadas por las autoridades británicas.

El caso evidencia la dimensión internacional que pueden alcanzar las investigaciones sobre drogas sintéticas, cuya fabricación y distribución pueden involucrar a personas de distintas nacionalidades y operaciones desarrolladas fuera de sus países de origen.

No obstante, las acusaciones contra los implicados deberán resolverse ante los tribunales correspondientes. La información disponible no permite establecer de manera independiente la culpabilidad de los señalados ni precisar el papel que habría desempeñado cada uno en la presunta organización.

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