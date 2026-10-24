Guatemala

Cantón Cultura abre sus puertas en zona 4 de Ciudad de Guatemala, una plaza de gastronomía y arte

El desarrollo de Inara Cuatro Norte incorpora entretenimiento, áreas al aire libre y comercios para atender a residentes, trabajadores, familias y visitantes en distintos horarios del día de la semana

Edificio moderno con locales iluminados en la planta baja, mesas en la acera, árboles y una calle asfaltada durante la noche
COMOSA inauguró la plaza Cantón Cultura en el complejo Inara Cuatro Norte de la zona 4 de Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)
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COMOSA inauguró Cantón Cultura, la nueva plaza de Inara Cuatro Norte en la zona 4 de Ciudad de Guatemala, con una propuesta que reúne gastronomía, arte, entretenimiento y áreas abiertas.

El desarrollo busca ampliar las alternativas de ocio y consumo del sector, promover los recorridos a pie y consolidarse como punto de encuentro para residentes, trabajadores, familias y visitantes.

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La plaza fue concebida para mantener actividad en distintos momentos del día, desde el café de la mañana hasta los encuentros de la tarde. Su formato pet friendly, apto para mascotas, permite que los animales acompañen a sus dueños durante los recorridos y las reuniones en el lugar.

El proyecto incorpora un anfiteatro para actividades culturales y musicales, además de espacios destinados al deporte y a servicios personales. La empresa prevé que esa combinación de usos permita desarrollar una programación dirigida a públicos de diferentes edades durante toda la semana.

La oferta gastronómica ya cuenta con Toi Doi, una cantina de cocina vietnamita; Pipí Cucú, especializada en repostería argentina; La Torre Express; la Taquería Benito Carlos del Toro, y Torch Coffee. Los comercios cubren opciones para el desayuno, el almuerzo, el café y las salidas posteriores a la jornada laboral.

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Edificio moderno con locales iluminados en la planta baja, mesas en la acera, árboles y una calle asfaltada durante la noche
COMOSA inauguró la plaza Cantón Cultura en el complejo Inara Cuatro Norte de la zona 4 de Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Una plaza inspirada en el antiguo Cantón Exposición

El nombre Cantón Cultura remite a la historia urbana de la zona 4. A finales del siglo XIX, el sector formó parte del Cantón Exposición, un desarrollo caracterizado por calles diagonales, plazas, jardines y espacios públicos que planteaban una forma de ciudad abierta para su época.

COMOSA tomó ese antecedente como referencia conceptual para su nueva plaza. La compañía busca recuperar la idea de encuentro, apertura y transformación asociada con aquella etapa del sector, aunque en una propuesta orientada a las dinámicas actuales de la capital guatemalteca.

La zona 4 ha concentrado en los últimos años propuestas de gastronomía, vida urbana y expresiones culturales. Esa evolución convirtió al área en un destino para residentes y para visitantes nacionales y extranjeros interesados en una faceta contemporánea y creativa de Ciudad de Guatemala.

Cantón Cultura se dirige a quienes viven o trabajan en el área, así como a grupos de amigos, parejas, familias, visitantes de fin de semana y turistas. El objetivo es reunir en un mismo entorno a personas de distintas edades, hábitos e intereses, con espacios que inviten a permanecer durante más tiempo.

La plaza combina áreas de uso comercial con zonas abiertas para la convivencia. El planteamiento busca que las visitas no se limiten a una compra o a una comida, sino que incluyan actividades artísticas, entretenimiento y encuentros en el anfiteatro.

Pablo Suchini, director general de COMOSA, definió el propósito del desarrollo en un comunicado de la empresa: “Queremos que Cantón Cultura sea un lugar que las personas hagan suyo: un punto para encontrarse, compartir, descubrir nuevas experiencias y disfrutar la ciudad de una manera diferente”.

El directivo añadió: “Es un proyecto que refleja nuestra visión de desarrollar espacios con propósito, capaces de generar comunidad y aportar valor a quienes los viven y a su entorno”.

COMOSA y su trayectoria en el mercado guatemalteco

La empresa opera en Guatemala desde 1954 y ha desarrollado proyectos de vivienda, edificios y carreteras. COMOSA sostiene que sus desarrollos cuentan con certificaciones de calidad, sostenibilidad y excelencia constructiva, y que su actividad busca generar infraestructura vinculada con las necesidades actuales y el desarrollo social del país.

La apertura de Cantón Cultura suma una plaza de usos diversos a Inara Cuatro Norte. El proyecto integra locales gastronómicos, propuestas culturales, actividades especiales y zonas de permanencia dentro de un sector donde conviven oficinas, residencias y comercios.

El anfiteatro permitirá organizar presentaciones musicales y actividades culturales, mientras que los espacios para deporte y servicios personales amplían las razones para visitar el complejo en horarios diferentes. La compañía espera que esa programación mantenga activa la plaza a lo largo de la semana.

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