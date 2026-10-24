Tres bebés murieron esta semana en México: uno a golpes en NL, otro por disparos en Puebla y uno más al ingerir ácido en BC

Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres tragedias enlutaron a varias familias en tres estados de la república, dos por incidentes de violencia a menores de edad mientras uno más por un accidente.

El pequeño Leobardo fue golpeado y murió en el hospital

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Luis Leobardo, un bebé de un año y 11 meses, murió por una contusión profunda de abdomen causada por golpes contusos. El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario de Monterrey el domingo 18 de octubre, tras ser trasladado desde García.

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El caso fue notificado al Ministerio Público alrededor de las 10:50 horas, cuando personal médico detectó diversas lesiones en el rostro, tórax y abdomen del niño. La autopsia estableció que el fallecimiento ocurrió por una causa violenta.

Una acuarela cenital de una habitación e muestra tres camas, mobiliario desordenado y manchas rojas diluidas en el suelo, mientras siluetas infantiles se ocultan bajo una cama, sugiriendo un evento traumático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de llegar al Hospital Universitario, Luis Leobardo había recibido atención en una clínica de García. Posteriormente fue referido al nosocomio de Monterrey, donde los médicos advirtieron las huellas de violencia y activaron el protocolo correspondiente.

El bebé vivía en una casa de la calle Patagonia, en la colonia Paseo de Lincoln, municipio de García. La tarde del martes, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en el inmueble y aseguraron objetos e indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

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La Fiscalía buscó al padrastro del menor tras el cateo en García

Las autoridades buscaron a un hombre de 35 años identificado como Leobardo “N”, pareja de la madre del niño, quien permanecía prófugo. La Fiscalía lo señaló como presunto responsable de la agresión y precisó que no era el padre biológico de Luis Leobardo.

La madre, una joven de 18 años, fue entrevistada por los investigadores. Fuentes ministeriales indicaron que el hombre habría mantenido encerrada a la mujer dentro de la vivienda y que estaría relacionado con acusaciones de privación ilegal de la libertad y abuso sexual en perjuicio de ella.

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El sospechoso se dedicaba a reparar motocicletas y, de acuerdo con las indagatorias, también estaría vinculado con la venta de drogas. Tras conocerse la muerte del menor, el hombre se habría alejado del domicilio y no fue localizado durante el cateo.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Grupo de Homicidios continuó las diligencias para reconstruir lo ocurrido antes del traslado del bebé a los centros de salud. La investigación contempló las líneas de posible violencia familiar y síndrome del niño maltratado, mientras peritos analizaron los indicios recuperados en la vivienda.

Los peritos revisaron lesiones en rostro, tórax y abdomen

La Fiscalía mantuvo bajo análisis las circunstancias en que el niño sufrió las lesiones. Los resultados forenses señalaron que la lesión abdominal fue determinante en su muerte, mientras que las marcas encontradas en otras partes del cuerpo formaron parte de las indagatorias.

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Otro bebé fue baleado en Puebla

Un bebé de dos años y ocho meses murió tras un ataque armado ocurrido la noche del 16 de octubre en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en Puebla, cuando hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra un adulto que lo llevaba en brazos. El menor recibió impactos de bala y falleció en el Hospital General del Sur.

La agresión fue dirigida contra un hombre identificado como Josué, quien sufrió una herida en el rostro. El niño y el adulto fueron trasladados para recibir atención médica, pero el personal médico confirmó la muerte del menor.

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo después de la balacera y detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables. Hugo “N” y Steven “N” fueron trasladados al Penal de San Miguel y habrían sido vinculados a proceso desde el lunes 19 de octubre.

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Una mano sostiene un revólver que emite un destello y humo al ser disparado en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso provocó exigencias de justicia entre habitantes de Puebla por la muerte del niño, considerado una víctima colateral de la agresión. Las autoridades no informaron en el texto sobre el móvil del ataque ni sobre la localización del arma que habría sido utilizada.

Familiares de los detenidos cuestionan la investigación

Familiares y amigos de Hugo “N” y Steven “N” bloquearon la carretera a Valsequillo, a la altura de la calle Libertad, la mañana del jueves 22 de octubre. Los manifestantes exigieron una investigación transparente y la liberación de ambos jóvenes, a quienes consideran inocentes.

La madre de Hugo afirmó que su hijo trabajaba en una taquería cuando un amigo le pidió comprar y llevar cigarros a una zona cercana. Según su versión, policías municipales intentaron detenerlos al llegar al sitio acordado; Hugo corrió de vuelta al negocio, donde finalmente fue detenido.

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La mujer denunció que la carpeta de investigación no incluye un dictamen pericial que pruebe que su hijo disparó un arma de fuego. Esa ausencia forma parte de los señalamientos de la familia contra la indagatoria que derivó en su traslado al penal.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los familiares de Steven “N” sostuvieron que él se encontraba en otro lugar junto a un amigo al momento del ataque. Aunque ambos viajaban en motocicleta, aseguraron que el vehículo no coincidía con las características descritas por los testigos y señalaron que el acompañante no fue detenido.

Los allegados de los dos jóvenes afirmaron que ninguno cuenta con antecedentes penales y que el día de los hechos no salieron de San Pedro Zacachimalpa. También señalaron que las autoridades aún no localizaban el arma utilizada en el crimen.

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Un pequeño de dos años ingirió veneno en Mexicali

El niño murió tras ingerir ácido en una vivienda de Mexicali, Baja California, donde el producto era utilizado para limpiar equipos de aire acondicionado. El menor tenía dos años, permaneció internado desde el lunes 19 de octubre en el Hospital General de Mexicali y falleció la tarde del miércoles 21.

Su madre, Miriam Angélica “N”, fue detenida ese mismo miércoles y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. El padrastro, Jesús Antonio “N”, fue presentado ante un juez por la presunta omisión de cuidado, pero recuperó su libertad después de que el juzgador declaró ilegal su detención.

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El reporte del Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue un edema cerebral y la ingesta de sustancias cáusticas. El cuerpo ingresó a la morgue durante la tarde del 21 de octubre, después de que fue levantado del hospital.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación todavía no determinaba cómo el menor tuvo acceso al ácido ni por qué su madre no se encontraba con él cuando ocurrió la ingesta. La Fiscalía General del Estado mantenía abierta la indagatoria para establecer las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades.

La madre fue localizada por policías municipales en una vivienda ubicada al poniente de Mexicali. Vecinos identificaban el inmueble como un punto de consumo de drogas, de acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo.

Tras su localización, los agentes trasladaron a Miriam Angélica “N” ante la Fiscalía General del Estado. La detención ocurrió mientras las autoridades buscaban determinar si existían elementos para imputarle algún delito relacionado con la muerte del niño.

La fiscal María Elena Andrade Ramírez había declarado que el menor quedó al cuidado de la pareja sentimental de su madre. La funcionaria también señaló que el hombre tenía poco tiempo de convivencia con el niño y que las autoridades analizarían el caso antes de definir los delitos correspondientes.

Dos agentes de la Policía Nacional de Panamá escoltan a una mujer esposada a lo largo de una acera urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padrastro fue acusado de manera inicial por presunta omisión de cuidado. Durante la audiencia inicial, celebrada el 21 de octubre, el juez concluyó que su detención no cumplió con los requisitos legales y ordenó su liberación inmediata.

Hasta ese momento, las autoridades no habían establecido quién dejó el ácido al alcance del niño ni las condiciones exactas en que ocurrió la ingesta. La Fiscalía General del Estado continuaba con las diligencias para esclarecer el caso.

El informe forense vinculó el fallecimiento con el edema cerebral y la ingesta de cáusticos. La madre permanecía detenida, mientras que el padrastro enfrentaba la investigación en libertad tras la resolución judicial sobre su arresto.