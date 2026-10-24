La Policía detiene a una mujer y busca a otro sospechoso por el rapto de un alemán en República Dominicana

La Policía Nacional detuvo a Alejandra Rojas Saldaña por el rapto y asalto de un ciudadano alemán en Puerto Plata./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana detuvo a una mujer y busca a un segundo sospechoso por el rapto y asalto de un ciudadano alemán en Puerto Plata, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público.

La detenida fue identificada como Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”. Las autoridades buscan a Yefri Riquelbin Batista Martínez, conocido como “Jefri”, a quien señalan como el otro presunto implicado en el hecho.

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De acuerdo con Pesqueira, agentes policiales y representantes del Ministerio Público atribuyen a ambos la entrada a la vivienda de la víctima, donde habrían inmovilizado al ciudadano alemán, le habrían quitado dinero, tarjetas bancarias y un teléfono celular, y luego habrían intentado llevarlo a otro lugar contra su voluntad.

La Policía Nacional informó que Rojas Saldaña mantenía una relación sentimental con el ciudadano extranjero desde hacía unos seis meses. Esa circunstancia, según las indagaciones preliminares, habría permitido que su presunto cómplice la acompañara y accediera a la residencia.

Los asaltantes inmovilizaron al hombre en su residencia para intentar transferir 40,000 euros desde sus cuentas bancarias. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pesqueira indicó que los investigadores sostienen que ambos amarraron a la víctima dentro de la casa antes de retirar sus pertenencias. Después, habrían tratado de ingresar a sus cuentas bancarias para obtener una suma que rondaba los 40,000 euros, aunque no lograron concretar esa operación.

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Los datos difundidos por el vocero se basan en las primeras declaraciones de la mujer detenida y en el trabajo de los investigadores. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades penales de los involucrados y establecer si existieron otras personas vinculadas al episodio.

El ciudadano alemán escapó durante una parada en la carretera

Tras el asalto, los sospechosos habrían decidido trasladar al ciudadano alemán a otro sitio. Durante el recorrido, el vehículo en el que viajaban se detuvo en una estación de combustibles ubicada sobre la carretera Puerto Plata-Sosúa.

En ese momento, la víctima aprovechó un descuido de sus captores, salió del automóvil y logró ponerse a salvo, de acuerdo con la versión policial. El hombre huyó luego en otro vehículo, que también era de su propiedad.

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El ciudadano alemán escapó de sus captores durante una parada en una estación de combustibles en la carretera Puerto Plata-Sosúa. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención posterior de la Policía Nacional permitió localizar dos vehículos tipo yipeta relacionados con el caso. Entre ellos figura una Honda CR-V blanca perteneciente al ciudadano alemán, que fue recuperada por los agentes.

Rojas Saldaña fue arrestada en el sector Los Bordas, de Puerto Plata. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron 100 euros (USD 112.04), 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos (USD 86.64), montos que, según la institución, podrían estar relacionados con el dinero sustraído.

La Policía mantiene la búsqueda del segundo sospechoso

La Policía Nacional informó que mantiene activa la localización de Batista Martínez y de cualquier otra persona que pueda tener relación con el rapto y asalto. Pesqueira señaló que el expediente continúa bajo la conducción del Ministerio Público.

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La institución no precisó la fecha exacta del hecho ni informó sobre el estado de salud del ciudadano alemán tras su escape. Tampoco detalló si las tarjetas bancarias sustraídas fueron recuperadas o si se detectaron movimientos en las cuentas de la víctima.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales de Puerto Plata, que deberán avanzar con las pesquisas, localizar al prófugo y definir las medidas que correspondan contra la mujer detenida.