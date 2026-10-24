México

Luna del Cazador 2026 en México: fecha, hora y cómo ver el plenilunio de octubre

El satélite natural de la Tierra ofrece una cita nocturna asociada con antiguos calendarios estacionales

Gran Luna llena de color anaranjado sobre una silueta oscura de árboles en la base, bajo un cielo con degradado azul y naranja.
La Luna llena de octubre emerge en el horizonte sobre la silueta de un paisaje arbolado durante el crepúsculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Luna del Cazador vuelve a ocupar el cielo de México durante una noche de octubre, con un plenilunio que cierra el ciclo iniciado por la Luna de la Cosecha y ofrece una oportunidad para observar el satélite natural sin telescopio.

El fenómeno recibe su nombre por antiguas costumbres de Norteamérica y será visible desde el país si las condiciones del cielo lo permiten.

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La observación no requiere equipo profesional. La recomendación es alejarse de luces directas, edificios altos y árboles que tapen el horizonte. Desde una azotea, un parque o una zona abierta, la Luna podrá seguirse a simple vista cuando aparezca sobre el cielo nocturno.

La Luna del Cazador llega después de la Luna de la Cosecha

La Luna del Cazador corresponde siempre a la primera luna llena posterior a la Luna de la Cosecha. En 2026, este fenómeno ocurre el 26 de septiembre, por lo que el plenilunio de octubre recibe este nombre dentro de las tradiciones populares del calendario lunar.

La denominación no describe una categoría astronómica oficial ni implica que la Luna cambie de tamaño, color o brillo por sí misma. Se trata de un nombre tradicional que se usa para identificar la luna llena que sigue a la más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

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A solo unos días de concluir el mes de octubre, el mundo se prepara para presenciar el último eclipse del año, un acontecimiento astronómico excepcional en el que la Luna de Cazador coincidirá con un eclipse lunar parcial.
A solo unos días de concluir el mes de octubre, el mundo se prepara para presenciar el último eclipse del año, un acontecimiento astronómico excepcional en el que la Luna de Cazador coincidirá con un eclipse lunar parcial. Foto:Composición Infobae Perú

El origen del nombre se remonta a las prácticas previas al invierno. Tras la cosecha, los campos quedaban más despejados y la luz lunar ayudaba a extender las actividades de caza durante la noche, de acuerdo con referencias históricas retomadas por el medio.

La relación con la temporada de cosechas hizo que esta luna llena quedara ligada a relatos de comunidades agrícolas y pueblos originarios de Norteamérica. Con el paso de los años, el apelativo se mantuvo en almanaques y calendarios astronómicos, aunque su fecha puede cambiar entre octubre y noviembre.

México verá el plenilunio durante la noche del domingo 25 de octubre

La próxima Luna del Cazador 2026 podrá verse durante la noche del domingo 25 de octubre y las primeras horas del lunes 26, cuando el disco lunar alcanza su iluminación total.

El momento exacto del plenilunio ocurre a las 05:11 horas del lunes 26 de octubre en la España peninsular, según el Instituto Geográfico Nacional citado por Infobae España. Esa referencia equivale a las 21:11 horas del domingo 25 de octubre en Ciudad de México, bajo el horario del centro del país.

La hora puede variar según la zona de México. En entidades del noroeste y la frontera norte, el instante máximo se registra con diferencias de una o más horas por los husos horarios locales. Aun así, la Luna lucirá prácticamente llena durante buena parte de la noche del domingo y en la madrugada del lunes.

Cuartoscuro
FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

Buscar el horizonte este ayuda a seguir la salida de la Luna

La Luna del Cazador aparecerá por el horizonte este al caer la noche. Ese instante suele ser uno de los más buscados por quienes siguen estos fenómenos, porque el disco lunar puede parecer más grande cuando está cerca de construcciones, cerros, árboles o edificios lejanos.

El aparente aumento de tamaño no significa que la Luna se acerque a la Tierra. La percepción cambia por un efecto visual producido cuando el satélite se observa cerca del horizonte y se compara con objetos terrestres. También puede adquirir tonos amarillos, naranjas o rojizos debido al paso de su luz por la atmósfera.

La cita para observar la Luna del Cazador desde México comienza desde el anochecer de este domingo 25 de octubre. El plenilunio alcanza su punto máximo alrededor de las 21:11 horas en Ciudad de México, aunque el espectáculo se mantendrá visible durante la madrugada si el cielo permanece despejado.

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