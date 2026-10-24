Gobierno de Guatemala inaugura un laboratorio de huella balística para digitalizar registros de armas en Ciudad de Guatemala

La Dirección General de Control de Armas y Municiones inauguró su Laboratorio de Huella Balística en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. (Ejercito de Guatemala )

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La Dirección General de Control de Armas y Municiones inauguró en Ciudad de Guatemala su Laboratorio de Huella Balística, una instalación destinada a digitalizar los registros de armas de fuego, reforzar su trazabilidad y aportar información técnica a las investigaciones relacionadas con hechos delictivos.

El laboratorio funciona en la sede principal de la institución, ubicada en la 12 Avenida 31-09, zona 5, y concentra las etapas de recuperación de muestras, digitalización y almacenamiento en una base de datos especializada. La infraestructura también permitirá reducir los tiempos de procesamiento y ampliar la capacidad de atención.

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La Dirección General de Control de Armas y Municiones inauguró su Laboratorio de Huella Balística en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. (Ejercito de Guatemala )

Registros digitales para la trazabilidad de las armas

La huella balística es el conjunto de marcas únicas que un arma de fuego deja sobre los proyectiles y los casquillos cuando es disparada. Esas señales permiten identificar características particulares del arma utilizada y comparar muestras recuperadas en distintas investigaciones.

El procedimiento comienza con un disparo de prueba. Los técnicos recuperan el proyectil y el casquillo, identifican las marcas que dejó el arma y luego digitalizan esas muestras para incorporarlas al banco de datos.

La Ley de Armas y Municiones establece que la Digecam debe capturar estas muestras durante el registro de armas legales y conservarlas en archivos físicos y digitales. Esa información se comparte con el Gabinete de Identificación de la Policía Nacional Civil y puede ser utilizada en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Ministerio Público para realizar cotejos en causas penales.

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El nuevo espacio incorpora plataformas automatizadas identificadas como IRIS e IBIS, además de sistemas informáticos y cámaras de recuperación de proyectiles. Los equipos preservan las marcas microscópicas de las muestras y generan imágenes 3D de proyectiles para facilitar su análisis.

La renovación también incluyó el refuerzo de los sistemas de vigilancia y la remodelación del polígono de tiro donde se realizan evaluaciones para licencias de portación. La integración de los procedimientos en un mismo lugar permitirá trasladar las muestras desde su recuperación hasta su registro digital sin separar las distintas fases del proceso.

El director general de la Digecam, el coronel Juan Emilio Schaad, sostuvo que la actualización busca aumentar la capacidad de procesamiento y mejorar la atención. “La actualización del equipo balístico y de los sistemas informáticos con tecnología de última generación representan un avance significativo en nuestras capacidades”, afirmó.

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Schaad explicó que el banco digital de huellas balísticas permitirá fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego. También señaló que las instituciones autorizadas podrán consultar la información registrada, conforme a la legislación vigente, cuando investiguen casos en los que intervengan armas de fuego.

“El banco digital de huellas balísticas constituye una herramienta de valor para la trazabilidad de las armas de fuego”, manifestó el director. Sobre la reorganización del servicio, agregó: “No se trata únicamente de renovar equipos, sino de optimizar procedimientos, de fortalecer la calidad de los registros, mejorar los tiempos de atención”.

La Dirección General de Control de Armas y Municiones inauguró su Laboratorio de Huella Balística en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. (Ejercito de Guatemala )

Coordinación entre seguridad, justicia y defensa

El acto de inauguración fue presidido por el general de división Henry David Sáenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional. El funcionario vinculó la incorporación de los equipos con la capacidad estatal para atender amenazas contra la población guatemalteca.

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“El control de armas de fuego es una responsabilidad indelegable del Estado de Guatemala. Cumplirla exige una capacidad técnica, registros confiables y personal altamente preparado”, expresó Sáenz. El ministro indicó que las nuevas herramientas permitirán obtener muestras de mayor calidad y proporcionar información especializada a las autoridades competentes.

Sáenz sostuvo que la confiabilidad del sistema dependerá también de la formación del personal, el mantenimiento de los equipos y la aplicación rigurosa de los procedimientos. “Cada equipo debe ser operado con competencia. Cada procedimiento debe ejecutarse con rigor. Cada registro debe elaborarse con exactitud”, puntualizó.

La Digecam ampliará el intercambio de información con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esa coordinación permitirá que las instituciones de seguridad y justicia accedan a registros balísticos en investigaciones autorizadas por la legislación.

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El ministro de la Defensa Nacional señaló que la calidad de los registros, la confiabilidad de los datos y el apoyo a las autoridades son elementos que fortalecen la respuesta estatal. “Por eso, esta inversión tiene un propósito superior, contribuir a proteger a los guatemaltecos”, manifestó Sáenz.