Ayuda internacional para Panamá tras el terremoto supera los $6 millones y las 150 toneladas de suministros

Estados Unidos anunció seis millones de dólares en asistencia humanitaria para Panamá y movilizó 104 toneladas de suministros destinados a la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. Tomada de la embajada de EU en Panamá

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La ayuda internacional anunciada para Panamá tras el terremoto del 9 de octubre de 2026 supera los 6,3 millones de dólares, además de 150 toneladas de suministros humanitarios y la participación de más de 70 especialistas extranjeros.

El balance publicado en el mapa de emergencias de Panamá Conecta, con información de la Cancillería al 22 de octubre, detalla los aportes recibidos y las operaciones de asistencia.

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Estados Unidos encabeza la cooperación internacional con 6 millones de dólares en asistencia humanitaria y 104 toneladas de suministros. Su despliegue incluye 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano, helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur, además de 277 evaluaciones estructurales en edificaciones afectadas por el movimiento sísmico.

La cooperación estadounidense también contempla 17 camiones de carga pesada destinados al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en 2,1 millones de dólares. Sus equipos participaron en operaciones logísticas que incluyeron la movilización de más de 50.000 cajas de agua y 40.000 latas de alimentos, para reforzar la distribución de suministros en las comunidades afectadas.

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Costa Rica desplegó equipos médicos de emergencia para reforzar la atención hospitalaria en Chitré y Las Tablas, dos de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico. EFE

Venezuela aportó 40 toneladas de alimentos, agua, medicamentos, colchones y otros suministros, junto con 50 especialistas distribuidos en tres delegaciones. La asistencia incluyó 2.000 canastas de alimentos y 7.200 unidades de agua, fórmulas infantiles e insumos de higiene. Ingenieros venezolanos también participan en evaluaciones de daños desde la ciudad de Chitré, en Herrera.

Costa Rica desplegó un Equipo Médico de Emergencia de su Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el mecanismo regional del Sistema de la Integración Centroamericana. La cooperación comprende dos módulos hospitalarios, ocho camas maternas y ocho cunas neonatales, destinados a reforzar la atención en los hospitales de Chitré y Las Tablas.

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El apoyo costarricense contempla además más de 190.000 insumos médicos pendientes de entrega, según el balance publicado. Por su parte, Corea del Sur anunció 300.000 dólares para asistencia humanitaria, canalizados mediante organismos internacionales.

Japón envió cuatro toneladas de ayuda a través de JICA, incluidas 200 tiendas de campaña, 1.000 colchonetas y 40 lonas.

Kosovo también se sumó con dos toneladas de alimentos y 327 frazadas, recibidas el 22 de octubre en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria.

Los Santos concentra la mayor cantidad de personas afectadas por el terremoto, con 16.672 habitantes y 5.587 viviendas evaluadas, según el mapa de emergencias de Panamá Conecta. EFE

La plataforma gubernamental identifica además a México, China e Israel entre los países que enviaron ayuda, aunque no precisa las cantidades correspondientes a cada uno.

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Otros países y organismos han expresado su disposición de colaborar con Panamá, entre ellos la Unión Europea, Colombia, Guatemala, Chile, República Dominicana y Turquía. El registro distingue estas manifestaciones de apoyo de los suministros y recursos cuya recepción ya fue documentada, una diferencia importante para establecer el alcance de la cooperación.

La respuesta internacional incluye la participación de siete agencias del sistema de Naciones Unidas, con intervenciones en alojamiento, salud, protección y recuperación económica. ACNUR aportó más de 3.650 frazadas, 200 carpas familiares, 3.850 mosquiteros y 1.690 esteras, además de 1.499 kits de cocina y 625 lonas para las provincias más afectadas.

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El Programa Mundial de Alimentos instaló tres unidades móviles de almacenamiento en Las Tablas, Cañas y el hospital de Tonosí, además de habilitar conectividad satelital en esta última comunidad. UNICEF apoyó la instalación de carpas de atención en tres hospitales, entregó kits de higiene y participó en evaluaciones de escuelas y sistemas de agua.

Las imágenes satelitales permitieron identificar 1.845 deslizamientos de tierra en Panamá, de los cuales 170 se encuentran cerca de viviendas o caminos. Tomada de Instagram

La Organización Panamericana de la Salud apoya al Ministerio de Salud en la evaluación de instalaciones sanitarias, mientras el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mantiene bajo seguimiento a 401 micro, pequeñas y medianas empresas.

ONU Mujeres brindó asistencia en tres comunidades y la Organización Internacional para las Migraciones aportó 400 kits de higiene y artículos esenciales.

La cooperación empresarial también forma parte de la respuesta. Global Empowerment Mission y DHL movilizaron más de 40 toneladas de suministros mediante un vuelo humanitario desde Miami, con bienes y transporte valorados en 300.000 dólares. Las entregas incluyen colchones, pupitres, cobijas, linternas y artículos familiares para comunidades de varias provincias.

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Starlink aportó 10 estaciones de internet satelital para mantener comunicaciones de emergencia, mientras Miyamoto International participa en la evaluación de infraestructura y riesgos mediante un programa de un millón de dólares financiado por Estados Unidos. Estos aportes combinan asistencia inmediata y recuperación, particularmente en zonas con daños estructurales.IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario distribuyó 60.685 bolsas de alimentos en 772 comunidades, principalmente en las provincias más golpeadas por el movimiento sísmico. Tomada de Presidencia

Los Santos, Herrera y Coclé concentran las mayores afectaciones

El mapa de Panamá Conecta identifica a Los Santos como la provincia con mayor cantidad de personas afectadas, con 16.672 habitantes y 5.587 viviendas evaluadas. Le sigue Herrera, donde se contabilizan 11.348 personas afectadas y 3.635 inmuebles inspeccionados, de acuerdo con los registros de evaluación de daños.

Coclé presenta 7.468 personas afectadas y 1.860 viviendas evaluadas, mientras Veraguas registra 3.079 habitantes perjudicados y 784 inmuebles revisados. Estas cuatro provincias concentran 38.567 personas afectadas, lo que refleja la magnitud del impacto en las comunidades del centro y occidente del país.

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En otras regiones, Colón contabiliza 1.160 personas afectadas y 315 viviendas evaluadas, mientras Panamá Oeste registra 845 habitantes y 215 inmuebles. La provincia de Panamá presenta 492 personas afectadas y 112 viviendas inspeccionadas, según el desglose territorial de la plataforma de emergencias.

La comarca Ngäbe Buglé reporta 433 personas afectadas y 88 viviendas evaluadas. En Chiriquí se registran 136 habitantes y 29 inmuebles, mientras Bocas del Toro presenta 119 personas y 27 viviendas. Darién no registra afectaciones en este balance, aunque las cifras pueden modificarse conforme avancen las evaluaciones.

El terremoto del 9 de octubre de 2026, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, alcanzó una magnitud de 7,7 según el USGS y estuvo seguido de al menos 100 réplicas de magnitud 4 o superior, de acuerdo con el mapa de emergencias de Panamá Conecta. Tomado de Sinaproc

Las imágenes satelitales permitieron identificar 1.845 deslizamientos de tierra que abarcan aproximadamente 1.214 hectáreas, de los cuales 170 se encuentran cerca de viviendas o caminos. Esta información permite priorizar las inspecciones y las intervenciones en comunidades expuestas, especialmente donde existen riesgos adicionales para la población.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad de 12,6 kilómetros para el terremoto. La plataforma registra 100 réplicas de magnitud igual o superior a cuatro, mientras la mayor alcanzó una magnitud de 6,6, según los datos científicos incorporados al mapa.

Distribución de alimentos y respuesta nacional

La asistencia humanitaria contabiliza 110.525 personas alcanzadas por las operaciones de respuesta, además de 208.317 libras de suministros transportadas por vía aérea y 375 toneladas movilizadas por tierra. Estas cifras reflejan el despliegue logístico de instituciones nacionales y organizaciones colaboradoras en las zonas afectadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario reportó 60.685 bolsas de alimentos distribuidas en 772 comunidades de cinco territorios, con datos sincronizados al 22 de octubre. Veraguas recibió 20.910 bolsas en 273 comunidades, mientras Los Santos contabilizó 20.621 entregas en 205 localidades, según la información oficial.

Las operaciones de respuesta humanitaria han alcanzado a 110.525 personas, con el apoyo de instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones privadas. Tomada de Instagram

En Herrera se distribuyeron 9.942 bolsas de alimentos en 236 comunidades, mientras Coclé recibió 8.772 en 44 localidades. La comarca Ngäbe Buglé registró 440 bolsas en 14 comunidades. La distribución busca atender las necesidades inmediatas de las familias, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y servicios afectados.