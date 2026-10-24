España

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

La convocatoria difundida en redes sociales reunió a decenas de estudiantes y obligó a cortar accesos en la plaza de Catalunya

Disturbios este sábado en el centro de Barcelona. (EFE)
Disturbios este sábado en el centro de Barcelona. (EFE)
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Una concentración convocada por redes sociales en el centro de Barcelona ha derivado este sábado en saqueos de comercios, quema de contenedores y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, que han desplegado unidades antidisturbios para dispersar a los grupos participantes.

La protesta ha reunido a decenas de jóvenes en la plaza de Catalunya bajo el lema “Instituts Indignats”, una denominación vinculada al movimiento francés “Lycées Indignés”. La mayoría vestía de negro y algunos participantes llevaban el rostro cubierto.

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Según ha informado EFE, los concentrados han provocado daños en el mobiliario urbano y han arrojado piedras y objetos contundentes contra los agentes. La intervención policial ha derivado en cargas y en la dispersión de los manifestantes por las calles cercanas.

Los disturbios alcanzan comercios y mobiliario urbano

Los incidentes se han extendido durante la tarde por los alrededores de la plaza de Catalunya, una zona con presencia de ciudadanos y turistas. Grupos aislados han intentado entrar en comercios, han roto escaparates y causado daños en el mobiliario urbano.

Mossos d’esquadra desalojan a miembros de la acampada de Barcelona tras ocupar un edificio deshabitado. (EFE/Quique García)
Mossos d’esquadra desalojan a miembros de la acampada de Barcelona tras ocupar un edificio deshabitado. (EFE/Quique García)

También han prendido fuego a contenedores, papeleras y toldos de terrazas, además de levantar barricadas con distintos elementos de la vía pública. Varios locales comerciales han bajado sus persianas como medida preventiva.

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Entre los establecimientos que han cerrado sus puertas figura El Corte Inglés, situado en la plaza de Catalunya. La protesta se ha desarrollado a pocos metros de la acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace semanas en el centro de la plaza.

La Guardia Urbana cierra los accesos al centro de la ciudad

La Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado los accesos a la plaza de Catalunya, desde la plaza Urquinaona hasta Universitat, a causa de los altercados.

Los Mossos d’Esquadra han pedido a la población que evitara la zona ante la presencia de grupos que quemaban contenedores, destrozaban mobiliario y lanzaban objetos contra los agentes. Por el momento no hay un balance oficial de detenidos o heridos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha condenado “rotundamente” los incidentes y expresado su respaldo a los Mossos d’Esquadra. “La violencia no tiene cabida en Cataluña”, ha afirmado en un mensaje en X, donde ha sostenido que la protesta es un derecho democrático, pero que las agresiones, las intimidaciones y los daños no lo son.

Estudiantes belgas protestan en Bruselas; la policía realiza detenciones el 17 de octubre (Reuters)

La convocatoria de Barcelona se ha producido en un contexto de movilizaciones juveniles que se han extendido en las últimas semanas por distintos países de Europa. El lema “Instituts Indignats” remite al movimiento francés “Lycées Indignés”, surgido a partir de reclamos por la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos y las condiciones de acceso a la universidad.

Las protestas también han coincidido con manifestaciones en ciudades de Portugal, Italia, Bélgica, Serbia y Albania, impulsadas por reclamos vinculados con el coste de vida, la vivienda, los recortes en los servicios públicos y denuncias de corrupción. En España, además, el conflicto por el acceso a la vivienda ha derivado en acampadas en varias ciudades, entre ellas Barcelona.

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