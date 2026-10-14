Mundial 2030: obras en el Centenario comenzarán en abril de 2027 y habrá una comisión para la gestión del estadio

En el Mundial 2030 el Estadio Centenario tendría un techo que lo cubrirá (AUF)

Guardar

A menos de cuatro años de la fase inicial del Mundial 2030 –que tendrá partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay–, Montevideo tiene en marcha preparativos y busca inversores para financiar las obras de remodelación del Estadio Centenario que ya tienen una fecha de inicio.

La expectativa es que las obras comiencen “a partir de abril de 2027”, declaró al diario El País el presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Gonzalo Trabal. Esta comisión es la encargada de administrar el principal escenario deportivo uruguayo, integrada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo (IMM).

PUBLICIDAD

Uno de los cambios que está previsto para el 2030 es, justamente, en CAFO. Esta comisión lleva más de 100 años funcionando pero las autoridades pretenden que tenga un mayor respaldo, lo que implicaría que pase a funcionar como asociación civil con personería jurídica.

Estos cambios le permitirán a CAFO liderar el proyecto de la reforma del estadio Centenario, en vez de que se encargue la IMM o la AUF. Y así se podrá avanzar a un ritmo más ágil que los del Estado, consignó el diario uruguayo.

Esta idea ya fue autorizada por la Junta Departamental, el órgano legislativo de Montevideo, algo que ahora debe ser ratificado por el Parlamento. Trabal pretende que esto suceda antes de fin de año.

PUBLICIDAD

La asociación civil mantendría el nombre de CAFO pero sus tareas no implicarían solo la gestión del Centenario. “Su objeto incluirá la organización de las actividades de inauguración de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA de 2030, incluyendo los encuentros deportivos que se programen a los efectos”, señala la propuesta de la IMM.

La financiación del Mundial 2030

El gobierno de Yamandú Orsi ha dejado algo en claro: no está dispuesto a poner recursos para organizar este partido.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Fernando Lorenzo, integrante del Ejecutivo en la comisión del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En septiembre, durante un encuentro de los principales dirigentes del fútbol de la región, algunos jefes de Estado y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un tema que estuvo sobre la mesa en la reunión fue la financiación de los partidos.

PUBLICIDAD

“Una cosa que quedó clara es que nosotros no vamos a gastar una moneda, un peso, un dólar, para el Mundial. Los dineros hay que encontrarlos y se van a encontrar. Los fondos públicos van para las tareas que tenemos en relación a lo que estamos discutiendo en el Presupuesto y no se van a desviar absolutamente nada”, señaló el canciller Mario Lubetkin tras esa reunión.

La financiación de las obras del Estadio Centenario es uno de los temas que no está definido. Entre las posibles fuentes de dinero se encuentran la FIFA, la Conmebol y productores de espectáculos, informó El País. Cuando estén los fondos, CAFO se encargará de administrarlos y lanzará las licitaciones para las obras.

PUBLICIDAD

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Todavía faltan, en palabras de Trabal, una “infinidad de permisos” que la IMM tiene que otorgar para avanzar.

En junio, el presidente uruguayo Yamandú Orsi creó una comisión coordinadora de preparativos de cara al Mundial 2030, conformada por representantes del Poder Ejecutivo, la AUF y la IMM. Tras esa reunión, el intendente dijo que parte del trabajo de este grupo es ver cómo se financiarán las obras. Una de las primeras definiciones será el “alcance” del proyecto y las alternativas que se manejarán para obtener recursos.

“Seguramente se van a recibir las distintas ideas de distintos inversores que informalmente se han estado acercando, pero a partir de ahora habrá que hacerlo de forma más formal para ayudar a definir el alcance del proyecto, el monto necesario para la financiación y de dónde van a venir los aportes financieros como para llevar adelante la obra”, dijo tras ese encuentro inicial.

PUBLICIDAD

El Estadio Centenario de Montevideo será sede de uno de los partidos del Mundial 2030 (EFE)

El proyecto de remodelación incluye, por ejemplo, la ampliación de la capacidad del Centenario a 63.000 personas.