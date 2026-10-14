América Latina

Mundial 2030: obras en el Centenario comenzarán en abril de 2027 y habrá una comisión para la gestión del estadio

La financiación de las obras necesarias por la disputa de un partido de la Copa del Mundo todavía no se ha definido. El gobierno ha expresado su voluntad de no destinar dinero

Estadio Centenario
En el Mundial 2030 el Estadio Centenario tendría un techo que lo cubrirá (AUF)
Guardar

A menos de cuatro años de la fase inicial del Mundial 2030 –que tendrá partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay–, Montevideo tiene en marcha preparativos y busca inversores para financiar las obras de remodelación del Estadio Centenario que ya tienen una fecha de inicio.

La expectativa es que las obras comiencen “a partir de abril de 2027”, declaró al diario El País el presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Gonzalo Trabal. Esta comisión es la encargada de administrar el principal escenario deportivo uruguayo, integrada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo (IMM).

PUBLICIDAD

Uno de los cambios que está previsto para el 2030 es, justamente, en CAFO. Esta comisión lleva más de 100 años funcionando pero las autoridades pretenden que tenga un mayor respaldo, lo que implicaría que pase a funcionar como asociación civil con personería jurídica.

Como Mundial 2030 España Portugal Marruecos Argentina Uruguay Paraguay portada

Estos cambios le permitirán a CAFO liderar el proyecto de la reforma del estadio Centenario, en vez de que se encargue la IMM o la AUF. Y así se podrá avanzar a un ritmo más ágil que los del Estado, consignó el diario uruguayo.

Esta idea ya fue autorizada por la Junta Departamental, el órgano legislativo de Montevideo, algo que ahora debe ser ratificado por el Parlamento. Trabal pretende que esto suceda antes de fin de año.

PUBLICIDAD

La asociación civil mantendría el nombre de CAFO pero sus tareas no implicarían solo la gestión del Centenario. “Su objeto incluirá la organización de las actividades de inauguración de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA de 2030, incluyendo los encuentros deportivos que se programen a los efectos”, señala la propuesta de la IMM.

La financiación del Mundial 2030

El gobierno de Yamandú Orsi ha dejado algo en claro: no está dispuesto a poner recursos para organizar este partido.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Fernando Lorenzo, integrante del Ejecutivo en la comisión del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Fernando Lorenzo, integrante del Ejecutivo en la comisión del Mundial 2030 (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En septiembre, durante un encuentro de los principales dirigentes del fútbol de la región, algunos jefes de Estado y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un tema que estuvo sobre la mesa en la reunión fue la financiación de los partidos.

Una cosa que quedó clara es que nosotros no vamos a gastar una moneda, un peso, un dólar, para el Mundial. Los dineros hay que encontrarlos y se van a encontrar. Los fondos públicos van para las tareas que tenemos en relación a lo que estamos discutiendo en el Presupuesto y no se van a desviar absolutamente nada”, señaló el canciller Mario Lubetkin tras esa reunión.

La financiación de las obras del Estadio Centenario es uno de los temas que no está definido. Entre las posibles fuentes de dinero se encuentran la FIFA, la Conmebol y productores de espectáculos, informó El País. Cuando estén los fondos, CAFO se encargará de administrarlos y lanzará las licitaciones para las obras.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Todavía faltan, en palabras de Trabal, una “infinidad de permisos” que la IMM tiene que otorgar para avanzar.

En junio, el presidente uruguayo Yamandú Orsi creó una comisión coordinadora de preparativos de cara al Mundial 2030, conformada por representantes del Poder Ejecutivo, la AUF y la IMM. Tras esa reunión, el intendente dijo que parte del trabajo de este grupo es ver cómo se financiarán las obras. Una de las primeras definiciones será el “alcance” del proyecto y las alternativas que se manejarán para obtener recursos.

“Seguramente se van a recibir las distintas ideas de distintos inversores que informalmente se han estado acercando, pero a partir de ahora habrá que hacerlo de forma más formal para ayudar a definir el alcance del proyecto, el monto necesario para la financiación y de dónde van a venir los aportes financieros como para llevar adelante la obra”, dijo tras ese encuentro inicial.

El Estadio Centenario de Montevideo será sede de uno de los partidos del Mundial 2030 (EFE)
El Estadio Centenario de Montevideo será sede de uno de los partidos del Mundial 2030 (EFE)

El proyecto de remodelación incluye, por ejemplo, la ampliación de la capacidad del Centenario a 63.000 personas.

Temas Relacionados

Estadio CentenarioMundial 2030CAFOIntendencia de MontevideoAUF

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Abinader señaló a Nicaragua y Cuba como contraste frente a los avances democráticos de República Dominicana

El mandatario también destacó a Uruguay y Chile por la solidez de sus sistemas institucionales, durante una intervención centrada en la alternancia política y los límites al poder

Por qué Abinader señaló a Nicaragua y Cuba como contraste frente a los avances democráticos de República Dominicana

Triple homicidio en Honduras: matan a dos hombres y una mujer en Ocotepeque

Un hombre conocido como “El Abuelo” figura entre los señalados preliminarmente por el crimen ocurrido en la aldea Las Vegas. Las víctimas son dos hombres y una mujer que todavía no han sido identificados oficialmente.

Triple homicidio en Honduras: matan a dos hombres y una mujer en Ocotepeque

Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

La obra, con una inversión de USD 32.6 millones, beneficiará de forma directa a unas 43 mil personas de la zona fronteriza, según informó Nayib Bukele durante la inauguración

Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

La incomunicación en cárceles cubanas alcanzó su nivel más alto del año tras las protestas dentro de centros de reclusión

Familiares de reclusos estuvieron cerca de una semana sin noticias sobre el paradero de sus seres queridos, según el informe mensual de la ONG Cubalex sobre derechos humanos en la isla

La incomunicación en cárceles cubanas alcanzó su nivel más alto del año tras las protestas dentro de centros de reclusión

Congreso de Honduras analiza penas de hasta 10 años de cárcel por conducir bajo efectos del alcohol

El proyecto, denominado Ley Ruta Segura, también propone cambios en el uso de las pruebas de alcoholemia y los análisis toxicológicos dentro de los procesos penales

Congreso de Honduras analiza penas de hasta 10 años de cárcel por conducir bajo efectos del alcohol
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un colegio de Barcelona pide 70.000 euros a los padres de dos alumnos que se suicidaron: el centro quiere proteger su honor ante acusaciones de abuso sexual

Un colegio de Barcelona pide 70.000 euros a los padres de dos alumnos que se suicidaron: el centro quiere proteger su honor ante acusaciones de abuso sexual

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Reviven video de Christian Nodal y Belinda cantando “Amor Eterno” tras dueto con Ángela Aguilar

El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse

DEPORTES

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

Del jugador silbado al más aplaudido: lo que no se vio de la batalla entre Boca Juniors y Vasco da Gama en la Bombonera

Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

ENTRETENIMIENTO

Primeras imágenes de Austin Butler y Michael B. Jordan en ‘Miami Vice ’85′, que incorpora dos fichajes de última hora

Primeras imágenes de Austin Butler y Michael B. Jordan en ‘Miami Vice ’85′, que incorpora dos fichajes de última hora

Entre Ferrari, Madonna y crisis política, Menem prepara su regreso

Ben Affleck considera esta icónica película el punto más bajo de su carrera: “Fue una experiencia negativa por muchas razones”

Ethan Hawke habló sobre las contradicciones de Hollywood: “Cuanto más amas un proyecto, menos te pagan”

Amy Winehouse y una confesión rescatada tras casi dos décadas: “Morir sin dejar mi marca era mi mayor miedo”