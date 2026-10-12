Paz anunció encuentros con presidentes de países vecinos para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Rodrigo Paz propuso construir un escudo regional junto a los países fronterizos durante el aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana. (Reuters)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que esta semana iniciará una serie de reuniones con los mandatarios de los países vecinos para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

El primer encuentro será este viernes con el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realizará una visita oficial a Bolivia para avanzar en una agenda orientada a la prosperidad, la seguridad y el bienestar de ambos países, según informaron las cancillerías. Paz adelantó que después sostendrá diálogos similares con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, aunque no precisó fechas.

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Las declaraciones se produjeron durante un acto por el aniversario número 103 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allí, el mandatario sostuvo que las naciones fronterizas deben convertirse en “aliados” para proteger a sus sociedades mediante la construcción de un “escudo” contra las organizaciones criminales.

El presidente chileno, José Antonio Kast, viajará este viernes a Bolivia. (EFE)

“Vendrán a visitarnos (los presidentes) como nosotros también iremos a visitarlos para reforzar esa relación con nuestros países fronterizos”, remarcó Paz.

Para ilustrar la magnitud del problema, describió un escenario que, a su juicio, “ha cambiado de dimensión”, con estructuras delictivas capaces de movilizar recursos financieros, armas, rutas, tecnología y redes de corrupción, además de recurrir a métodos violentos para desafiar a las autoridades. Frente a ese panorama, reclamó una respuesta “firme, profesional y ajustada a la ley”.

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La agenda bilateral, explicó, debe traducirse en capacitación conjunta, intercambio de inteligencia, incorporación de tecnología y mecanismos reforzados de vigilancia, con el propósito de que Bolivia se consolide como un socio confiable en materia de seguridad regional.

En otro tramo de su intervención, Paz reveló que fue blanco de una amenaza de muerte que, según indicó, buscaba impedir su presencia en un acto realizado en el departamento amazónico de Pando. El episodio se produjo luego de que, durante el fin de semana, fuera detenido un integrante de la organización brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

La estrategia de cooperación regional incluye intercambio de inteligencia, capacitación conjunta y la incorporación de tecnología de vigilancia. (EP)

“Yo fui ayer a Pando con la amenaza de muerte porque tengo que dar la cara como da la cara a las Fuerzas Armadas”, expresó.

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De acuerdo con su balance, a lo largo de los 11 meses de gestión fueron capturados 29 integrantes de distintas estructuras criminales con alcance internacional, quienes posteriormente fueron entregados a sus respectivos países de origen.

El Gobierno sostiene que buena parte de los crímenes registrados en las últimas semanas en el oriente del país y en la frontera con Brasil está vinculada a la disputa entre el PCC y el Comando Vermelho (CV) por el control de las rutas del narcotráfico en las zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

En ese marco de cooperación, está previsto que la Policía Federal de Brasil habilite una oficina en territorio boliviano y que se conformen dos unidades especiales destinadas a enfrentar a estas agrupaciones delictivas.

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(Con información de EFE)