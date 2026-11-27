Jhon Milton Rodríguez informó que ya se logró un ahorro superior a 301.000 millones de pesos como parte del proceso de liquidación de la cartera (@infopresidencia/X)

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El agente liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, Jhon Milton Rodríguez, informó que ya se logró un ahorro superior a 301.000 millones de pesos como parte del proceso de liquidación y reorganización de la cartera. Además, aeguró que la cifra superó la meta de 200.000 millones prevista para toda la etapa (primeros tres meses del proceso de liquidación).

Ante los medios de comunicación, el funcionario afirmó que fueron desmontados los cinco viceministerios y los 42 directores que tenía la entidad. También indicó que se suprimieron cuatro subdirecciones, se designó a una persona para asumir esa función y se reorganizaron los programas del ministerio.

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Rodríguez explicó que también fue eliminada una nómina paralela que incluía al director del fondo Fonoigualdad, cuyo salario superaba al del ministro.

De acuerdo con las declaraciones que entregó a la prensa, la cartera se convirtió en un espacio de burocracia. “Desde el Ministerio de Igualdad y en liquidación lo que estamos haciendo es tratando con responsabilidad y sí desmentir de manera contundente todo lo que se dice en un proceso donde el gobierno, o el desgobierno, de Gustavo Petro montó un monstruo de ministerio que llegó a ser el más grande en la historia de Colombia, con la burocracia más inútil que hayamos tenido la oportunidad de conocer”, dijo.

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John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, presentó el balance de la liquidación de la cartera (@JohnMiltonR_/Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia﻿/X)

La eliminación de 492 cargos y el ahorro anualizado

En declaraciones públicas, el funcionario informó que la planta de empleo del Ministerio de Igualdad y Equidad estaba integrada por 744 cargos y ya fueron eliminados 492 cargos. Rodríguez aseguró que esa reducción equivale a un avance del 66,1% y a un ahorro anualizado de 77.000 millones de pesos.

El proceso de supresión cuenta con el apoyo de la firma Épica, contratada por 2.490 millones de pesos para acompañar la garantía de derechos laborales, el cierre contractual y la transición administrativa, según precisó.

La labor de Épica incluye el acompañamiento en la eliminación de puestos de la planta, así como actuaciones sujetas a la Ley 254 y al Decreto 626, normas que, de acuerdo con Rodríguez, regulan el proceso de liquidación de un ministerio.

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El funcionario también atribuyó parte de los ahorros proyectados en Fonoigualdad al desmontaje de cargos de dirección, subdirección y puestos directivos que, según afirmó, mantenían nóminas paralelas innecesarias.

La planta de empleo del Ministerio de Igualdad y Equidad estaba integrada por 744 cargos y ya fueron eliminados 492 cargos. Eso equivale a un ahorro anualizado de 77.000 millones de pesos (Luisa González/Reuters)

El acuerdo de reserva y la protección de datos de víctimas

Por otro lado, explicó que el acuerdo de confidencialidad aplicado durante la liquidación busca proteger datos sensibles y la identidad de miles de víctimas de violencia atendidas por la entidad, en especial mujeres. También señaló que la reserva pretende evitar perjuicios para la defensa del Estado durante el procedimiento.

El agente liquidador negó que ese acuerdo constituya una “mordaza” o un mecanismo para que algún particular reciba dinero. Explicó que, si se incumple la obligación de reserva y se aplica una sanción, los recursos se dirigirían a las entidades públicas afectadas por la divulgación.

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Rodríguez sostuvo que no existe dinero ni beneficio privado derivado de multas dentro de la liquidación. Añadió que solicitarán rectificaciones a quienes hayan divulgado “falsedades” sobre el proceso y que acudirán a las instancias judiciales correspondientes.

La transición de Salvia al Ministerio del Interior

El agente liquidador informó que se pagaron salarios atrasados y que se organiza el traslado de Salvia al Ministerio del Interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración también presentó como parte de su gestión la continuidad de Salvia y de la línea 155, servicios que, según el liquidador, preservaron la atención de más de 16.000 mujeres víctimas en todo el país. La entidad reemplazó al contratista que operaba el servicio y cambió la plataforma tecnológica anterior, que Rodríguez calificó como deficiente. Afirmó que el nuevo sistema funciona de forma continua, las 24 horas y los siete días de la semana.

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El funcionario señaló que se pagaron salarios atrasados y que se organiza el traslado de Salvia al Ministerio del Interior. También aseguró que la liquidación permitió restablecer derechos laborales que, según su versión, fueron vulnerados durante más de dos meses bajo la administración de Gustavo Petro.

Rodríguez afirmó que los programas sociales del Ministerio de Igualdad y Equidad habían quedado desfinanciados y abandonados durante dos años por el gobierno anterior. Su balance incluyó la presentación de 17 denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio público cometidos durante esa gestión.