Dmitry Bivol exhibe a Canelo Álvarez: no ha recibido oferta para la revancha ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

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Con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Saúl Canelo Álvarez analiza su panorama para 2027 y protagonizar su primera pelea del año. En repetidas ocasiones ha expresado su interés de tener una revancha con Dmitry Bivol, peleador ruso campeón de los pesos semipesados que le arrebató el invicto.

A pesar de los constantes señalamientos, Bivol exhibió a Canelo pues reveló que él ni su equipo han recibido alguna oferta formal para negociar una posible revancha, todo ha quedado en un discurso al que recurre en constantes ocasiones el mexicano.

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Pero lejos de la polémica, Bivol habló seriamente sobre las posibilidades reales que existen de que le dé la revancha a Canelo. Dmitry Bivol aseguró que su equipo no ha recibido una oferta formal para una revancha con Saúl Álvarez, aunque declaró estar dispuesto a pelear de nuevo con el mexicano. El campeón unificado de peso semipesado estimó en 5% la posibilidad de que ese segundo combate se concrete, según en declaraciones que dio al canal The Stomping Ground.

Bivol asegura que no recibió una oferta formal de Canelo

Bivol asegura que no recibió una oferta formal de Canelo (Photo by Al Bello/Getty Images)

Bivol aclaró que tampoco ha hablado directamente con Canelo sobre el tema. “Para ser honesto, siento que hay un cinco por ciento de posibilidades de que suceda”, afirmó sobre los escenarios para que ocurra la revancha contra el tapatío. Por otra parte, el campeón unificado precisó que no ha tenido algún acercamiento con el Canelo Team: “No, no he hablado con él. Nosotros simplemente dijimos que queremos la revancha. Si él quiere, le daremos la revancha”.

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El campeón insistió en que su disposición pública no ha derivado en ninguna negociación. “Pero mi equipo nunca recibió ninguna oferta”, sostuvo ante The Stomping Ground.

Y es que, debido a la posición que tiene Canelo Álvarez en el boxeo mundial, Bivol reconoció la cantidad de opciones que tiene por delante, razón por la que no le extrañó no haber recibido una oferta formal en medio de las opciones que tiene por delante el jalisciense.

“No me sorprende, porque él tiene muchas opciones diferentes para su carrera y una pelea conmigo es una de esas opciones.”

Bivol rechazó que un segundo combate representara un trámite. “Nunca, nunca. Una segunda pelea nunca es más fácil contra nadie. Quizá incluso sea más difícil, tiene más experiencia”, dijo.

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Agente de Bivol acusa a Canelo de “hablar demasiado” de una revancha ( REUTERS/Hamad I Mohammed)

Agente de Bivol acusa a Canelo de “hablar demasiado” de una revancha

Canelo y su entrenador, Eddy Reynoso, han expresado en repetidas ocasiones su interés en enfrentar nuevamente a Bivol y a Terence Crawford. Reynoso reiteró esa posibilidad durante la 64 Convención Anual del CMB.

Vadim Kornilov, integrante del equipo de Bivol, cuestionó en declaraciones a The Ring que el tapatío mencione la revancha sin acercarse a negociarla. “Canelo lo ha mencionado después de casi todas sus peleas desde que perdió ante Bivol. Él dice que quiere hacer la revancha ante Dmitry, pero solo habla de eso en ruedas de prensa, no llama”, afirmó.

Bivol venció a Canelo por decisión unánime en 2022

Bivol es uno de los tres boxeadores que han derrotado a Álvarez. El ruso superó al mexicano el 7 de mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, mediante decisión unánime con tarjetas idénticas de 115-113, y retuvo el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Para Bivol, aquel resultado no reduce el reto que implicaría volver a encontrarse con un rival que, considera, llega con mayor experiencia acumulada.

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Bivol venció a Canelo por decisión unánime en 2022 ( REUTERS/Hamad I Mohammed )

El campeón aprovechó su estatura, alcance y mayor volumen de golpes desde el inicio. Su jab mantuvo al tapatío fuera de distancia, mientras los golpes rectos al rostro frenaron los intentos de Álvarez por entrar a la corta distancia.

Canelo buscó castigar el cuerpo de Bivol y presionarlo contra las cuerdas, pero encontró una defensa cerrada y respuestas constantes. A partir de la segunda mitad de la pelea, el ruso conservó movilidad, controló el ritmo y conectó combinaciones más contundentes.

Las estadísticas de CompuBox registraron 152 golpes conectados por Bivol, frente a 84 golpes de Álvarez. El ruso también superó al mexicano tanto en jabs como en golpes de poder.

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Tras aquel combate, Canelo reconoció la derrota y destacó la capacidad de su rival para controlar la distancia. El resultado detuvo su intento por conquistar de nuevo un campeonato de las 175 libras y consolidó a Bivol entre los peleadores más sólidos del peso semicompleto.