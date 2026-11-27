Lorenia Valles Sampedro suma tres décadas de militancia dentro del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Crédito: X/@LoreniaValles_

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Este 26 de noviembre, Morena presentó a Lorenia Valles como precandidata única del partido a la gubernatura de Sonora, según un comunicado de Morena Sonora difundido desde Hermosillo.

La precampaña para la gubernatura de Sonora se realizará del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

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Lorenia Valles es originaria de Hermosillo y forma parte desde hace 30 años del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el CESUES y maestra en Administración Pública por el ISAP A. C.; también cursó estudios de maestría en Democracia y Parlamento en la UNAM y la Universidad de Salamanca.

Lorenia Valles ejerció el cargo de diputada federal en tres legislaturas y dirigió el DIF Sonora. Crédito: X/@LoreniaValles_

La política sonorense fue diputada federal en tres legislaturas, estuvo al frente del Sistema DIF Sonora y actualmente es senadora de la República con licencia. Tras su presentación, afirmó que encabezar los trabajos de la Transformación en Sonora representa la responsabilidad más importante de su trayectoria política.

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Valles reconoció a los liderazgos y fuerzas políticas de la entidad por construir en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación, y sostuvo que continuará sumando esfuerzos con quienes respaldan la honestidad, el servicio al pueblo y el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nombramiento se da después de que Movimiento Ciudadano anuncia a a Luis Doldaldo Colosio Riojas como precandidato único a la gobernatura de Sonora de su partido.

Morena descarta que Colosio Riojas represente una amenaza en Sonora rumbo a 2027

La declaración de Froylán Gámez Gamboa respalda a Lorenia Valles como la mejor opción estatal. (@colosioriojas)

Froylán Gámez rechazó que Luis Donaldo Colosio Riojas represente una amenaza para Morena en la contienda por la gubernatura de Sonora en 2027 y sostuvo que el proyecto encabezado por la coordinadora Lorenia Valles es la mejor opción para el estado. El posicionamiento ocurre después de que el senador con licencia se registró en el proceso interno de Movimiento Ciudadano.

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“En Sonora nadie le tiene miedo a Colosio”, afirmó Gámez Gamboa en declaraciones difundidas por la periodista Solangel Ochoa este 26 de noviembre. Al preguntarle si Valles teme al senador, respondió: “No, no, no, nadie le tiene miedo”.

Colosio Riojas cuestionó que Morena y el PAN recurran a coordinaciones estatales para posicionar aspirantes antes de los plazos legales. El político consideró que esas figuras servirían para evadir la legislación electoral mediante actividades que, según afirmó, constituirían actos anticipados de campaña.

El legislador emecista señaló que sus adversarios ya hicieron visibles sus aspiraciones rumbo a la elección sonorense, pese a las restricciones electorales. Aseguró que ese posicionamiento anticipado no garantiza una victoria y negó que Movimiento Ciudadano se encuentre en desventaja por no utilizar una estrategia similar.

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