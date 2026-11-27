Policías estatales detuvieron al exdirector de CAPAMA en pleno centro de Acapulco; el arresto quedó grabado en video. (Redes Sociales)

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Hugo Lozano Hernández, quien estuvo al frente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco durante la administración de Abelina López Rodríguez, fue detenido por elementos de la Policía Estatal.

El exfuncionario presuntamente circulaba en una camioneta con reporte de robo cuando fue interceptado en el centro del puerto.

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Detienen a exdirector de CAPAMA en el centro de Acapulco

La detención de Hugo Lozano Hernández ocurrió la tarde de este jueves 26 de noviembre en la calle 5 de Mayo, a la altura del Centro Joyero de Acapulco, Guerrero, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el operativo.

Elementos de la Policía Estatal intervinieron al exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) cuando se desplazaba a bordo de una camioneta que presuntamente contaba con un reporte vigente de robo.

El hecho fue captado en un video que comenzó a circular en redes sociales, en las imágenes se observa a los agentes acercarse al exfuncionario, realizar su detención y posteriormente subirlo a una patrulla para trasladarlo ante las autoridades correspondientes.

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(CAPAMA)

De acuerdo con los reportes policiales difundidos por medios locales, Lozano Hernández habría opuesto resistencia durante la intervención, por lo que los elementos estatales procedieron a asegurarlo.

Mujeres intentaron impedir la detención de Hugo Lozano

Durante el operativo, varias mujeres que acompañaban al exdirector de CAPAMA intentaron evitar que los policías se lo llevaran. Sin embargo, sus acciones no impidieron que los agentes concretaran el arresto.

Los testimonios difundidos sobre el incidente ubican la intervención en las inmediaciones del Centro Joyero, sobre la calle 5 de Mayo, en una zona céntrica del puerto.

La camioneta también quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que el exfuncionario fue trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente.

(Redes Sociales)

Entre los datos que se conocen sobre el arresto destacan:

Detenido: Hugo Lozano Hernández, exdirector de CAPAMA .

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026 .

Lugar: calle 5 de Mayo , frente al Centro Joyero de Acapulco .

Autoridad que realizó el arresto: elementos de la Policía Estatal .

Motivo señalado: presuntamente conducir una camioneta con reporte de robo .

Destino: instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la región Acapulco.

¿Quién es Hugo Lozano Hernández, exdirector de CAPAMA?

Hugo Lozano Hernández estuvo al frente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco durante el primer periodo de gobierno de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

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De acuerdo con la información publicada sobre su trayectoria en la administración municipal, dejó la dirección del organismo en mayo de 2025, después de encabezar la dependencia encargada de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio.

Hugo Lozano habría opuesto resistencia durante el operativo en el que fue detenido por presuntamente conducir un vehículo robado. (Redes Sociales)

Además, el exfuncionario es sobrino de Leticia Lozano Zavala, quien se desempeñó como presidenta municipal suplente de Acapulco.

Leticia Lozano también ha sido identificada como una figura cercana a la actual alcaldesa Abelina López Rodríguez y ha buscado participar en la vida política del municipio bajo las siglas de Morena.

Trasladan al exfuncionario a la Fiscalía de Guerrero

Después de su detención, Hugo Lozano Hernández fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero correspondientes a la región Acapulco.

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De acuerdo con las versiones difundidas, tanto el exdirector de CAPAMA como la camioneta quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

Hugo Lozano fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero tras su detención en Acapulco. Crédito: X/ @eleconomista

Algunos reportes señalaron que el caso podría estar relacionado con la posesión de un vehículo con reporte de robo y la presunta resistencia durante la intervención policial. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los cargos que podrían atribuirse al exfuncionario.

Se desconoce la situación jurídica de Hugo Lozano

Hasta la información disponible este jueves, las autoridades estatales no habían emitido un informe detallado sobre las circunstancias de la detención ni sobre el origen del reporte de robo de la camioneta que presuntamente conducía Lozano Hernández.

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Tampoco se había informado si el exdirector de CAPAMA había rendido alguna declaración ante el Ministerio Público o si existía una determinación sobre su situación jurídica.

Por ahora, el caso permanece bajo conocimiento de las autoridades ministeriales, que deberán esclarecer las circunstancias en las que fue asegurado el vehículo y determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.