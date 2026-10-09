Roger Mariaca suma un tercer proceso en Bolivia y el Gobierno lo tilda de “narcofiscal”

Róger Mariaca, exfiscal General del Estado, en conferencia de prensa. Imagen de archivo.

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La Fiscalía de Bolivia abrió una tercera investigación penal contra el exfiscal general Roger Mariaca por tenencia ilegal de armas de fuego, después de que la Policía encontrara armamento de grueso calibre y municiones en un vehículo oficial que utilizaba presuntamente de manera exclusiva.

El hallazgo se produjo durante una inspección en las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Sucre. En el vehículo, los agentes encontraron dos armas de grueso calibre, algunas cargadas, además de municiones, cargadores, chalecos antibalas, radios portátiles, gases lacrimógenos y una pistola. Según las primeras verificaciones, los materiales encontrados no correspondían al equipamiento reglamentario de un vehículo oficial.

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El nuevo caso se suma a otras dos investigaciones abiertas contra Mariaca: una por organización criminal vinculada al narcotráfico y otra por legitimación de ganancias ilícitas. La apertura del tercer proceso se produce cuando el exfiscal permanece recluido con detención preventiva en una cárcel de Potosí.

El exfiscal fue aprehendido la noche del 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, junto con el fiscal departamental de ese departamento, Alberto Zeballos. La aprehensión se produjo dos días después de que Estados Unidos revocara sus visas y los incluyera en una lista de 13 funcionarios y exautoridades señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Roger Mariaca entra a celdas policiales en El Alto.

Posteriormente, el entonces fiscal Mariaca fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto donde un juez dictó su detención preventiva en el penal de Cantumarca.

Durante los operativos vinculados con el caso, la Policía encontró grandes sumas de dinero en una ambulancia que salía del condominio donde vivía Mariaca y en poder de su exedecán, quien también fue detenido por la Policía. En los allanamientos siguientes se secuestró dinero y documentos que serán parte de las pesquisas.

La situación jurídica de Mariaca se complicó luego de que se difundiera un video del presunto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, quien califica al exfiscal como “su amigo”. Marset radicó en Bolivia desde 2022 hasta su detención en marzo de este año, presuntamente con protección de algunas instancias estatales.

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En medio de las investigaciones, el nuevo viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, calificó de “narcofiscal” a Mariaca y aseguró que tenía legisladores que respondían a sus intereses en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Armando Urioste asumió como fiscal interino de Bolivia el lunes, luego de haber sido elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional la madrugada del sábado. REUTERS/Claudia Morales

“Este narcofiscal tiene bancada tanto en Diputados como en Senadores, tiene diputados que le responden a él”, afirmó Maldonado en una entrevista con el canal Unitel. El viceministro, que fue posesionado el miércoles, sostuvo que algunos parlamentarios habrían recibido financiamiento de Mariaca. Sin embargo, no identificó a los legisladores a los que hace referencia.

El viceministro también acusó al exfiscal de haber articulado una estructura con jueces, policías y personas encargadas de administrar dinero y propiedades. Según su versión, esa red habría contado con colaboradores vinculados a empresarios y desarrolladores inmobiliarios.

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“Roger Mariaca tenía toda una estructura, desde gente que le lavaba el dinero, gente que le administraba algunas propiedades, palos blancos, relaciones con algunos empresarios, desarrolladores inmobiliarios, con la Policía, con jueces. Hay un entramado que estamos investigando”, declaró.

Antes de ser detenido, Mariaca rechazó las acusaciones en su contra. Al conocer la revocatoria de su visa por parte de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa en la que vinculó la sanción con las investigaciones que impulsó el Ministerio Público contra Fernando Cerimedo, exasesor principal del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta cuatro procesos en bolivia.