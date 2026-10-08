América Latina

Hallan armas de grueso calibre en un vehículo usado por Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia

Armamento, municiones y chalecos antibalas fueron encontrados en la revisión a uno de los vehículos oficiales que usaba el exfiscal. También se aprehendió a uno de sus edecanes

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia
Imagen de archivo del exfiscal Roger Mariaca
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La Policía boliviana reportó el hallazgo de dos armas de grueso calibre, municiones, cargadores, chalecos antibalas y otros equipos en un vehículo oficial utilizado por el exfiscal general Roger Mariaca, detenido por una investigación sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

El hallazgo se produjo durante una inspección en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, capital del país. El vehículo, un Toyota negro con placa 6470-SSE, fue requisado después de que el policía encargado de la custodia de la institución advirtiera la presencia de armamento que, según las primeras verificaciones, no correspondía al equipamiento reglamentario de un vehículo oficial.

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Además de las dos armas de grueso calibre, algunas de las cuales estaban cargadas, los agentes encontraron municiones, cargadores, chalecos antibalas, radios portátiles, gases lacrimógenos, un teléfono celular y otros objetos. También fue hallado un estuche con una pistola, además de bolsos y riñoneras.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, calificó el hallazgo como “irregular” y anunció una nueva investigación contra Mariaca por presunta tenencia ilegal de armas de fuego.

allanamiento a la casa de Roger Mariaca
La Policía también realizó allanamientos en inmuebles relacionados al exfiscal Mariaca, en los cuales se encontró dinero y documentos que fueron secuestrados para la investigación.

La Fiscalía también ordenó revisar los demás vehículos estacionados en sus instalaciones. Urioste dijo que el contenido encontrado había generado desconfianza y que los controles serán ampliados para determinar si existen otros elementos irregulares en los motorizados de la institución.

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El hallazgo se conoció el mismo día en que la Fiscalía informó sobre la aprehensión de un oficial de Policía que ejercía como edecán de Mariaca y que tenía en su poder un maletín con un millón de bolivianos (unos 90 mil dólares al tipo de cambio oficial).

El uniformado, identificado como Gonzalo M., fue aprehendido después de prestar declaración y proporcionar información que la Fiscalía consideró relevante para la investigación. El Ministerio Público anunció que será imputado por legitimación de ganancias ilícitas y adelantó que convocará a otras personas.

Según el fiscal de Delitos Contra la Corrupción, Mario Durán, el dinero habría sido entregado por Mariaca al oficial el 29 de septiembre, un día antes de que fuera detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz. La Fiscalía señaló que la investigación se encuentra todavía en una etapa inicial y que de momento se desconoce la procedencia del dinero.

Un hombre con traje gris, corbata verde y anteojos gesticula con una mano levantada
Mariaca fue elegido fiscal general del Estado en 2024 por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su mandato estaba previsto por periodo de seis años.

Mariaca fue detenido la noche del 30 de septiembre, dos días después de que Estados Unidos revocara su visa y lo incluyera en una lista de funcionarios y exautoridades señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Posteriormente fue enviado a prisión preventiva y trasladado al penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí.

El exfiscal enfrenta dos procesos: uno por presunta organización criminal y narcotráfico y otro por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. El pasado viernes, la Asamblea Legislativa lo destituyó de su cargo y designó a Urioste como fiscal general interino.

Mariaca ha negado las acusaciones en su contra. Tras la revocación de su visa, sostuvo que las acciones en su contra respondían a “injerencia” y “presión política” y las vinculó con investigaciones impulsadas por la Fiscalía durante su gestión, entre ellas la relacionada con Fernando Cerimedo, exasesor principal del presidente Rodrigo Paz. Según su versión, su detención buscaba impedir el avance de esas pesquisas, que también alcanzan al entorno familiar del primer mandatario.

Puedes leer un perfil de exfiscal Roger Mariaca en este enlace.

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