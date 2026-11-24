La casa de campo de los príncipes de Gales. (Montaje Infobae)

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La tranquilidad habitual de la campiña inglesa se vio alterada a última hora de la tarde del lunes, 23 de noviembre, tras registrarse un incidente de seguridad en una de las propiedades más conocidas de la familia real británica. Dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento de morada en Anmer Hall, la residencia de campo que el príncipe Guillermo y la princesa Kate poseen en el condado de Norfolk, dentro de los límites de la finca privada de Sandringham.

Afortunadamente, la vivienda se encontraba completamente desocupada en el momento en que se produjeron los hechos, según han confirmado las propias autoridades locales. La rápida intervención policial se activó poco antes de las seis de la tarde del lunes, momento en el que la policía de Norfolk recibió una llamada de aviso alertando sobre la presencia de actividad sospechosa en las inmediaciones de la dirección indicada.

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Tras la operación, los dos sospechosos permanecen bajo custodia policial mientras se esclarecen los detalles de lo ocurrido. Por su parte, y siguiendo su protocolo habitual en este tipo de situaciones delicadas, el Palacio de Kensington ha declarado que no hace comentarios sobre asuntos relacionados con la seguridad de los miembros de la familia real, manteniendo así la discreción que caracteriza a la institución.

Un amplio despliegue policial por tierra y aire

Ante la naturaleza del aviso y la extensión del terreno donde se ubica la propiedad, la policía de Norfolk no escatimó en recursos para asegurar la zona con la mayor celeridad posible. Nada más recibir la alerta antes de las 18:00 horas, los agentes pusieron en marcha un minucioso dispositivo de búsqueda que combinó medios terrestres y aéreos para no dejar ningún rincón sin revisar.

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En concreto, el operativo contó con el apoyo de unidades caninas especializadas, drones equipados para rastrear el perímetro y un helicóptero que sobrevoló la finca para facilitar la localización de los intrusos. Gracias a esta rápida coordinación, los agentes lograron interceptar y detener a los dos hombres dentro de la misma urbanización en la que se encuentra la residencia. Desde entonces, ambos continúan retenidos bajo custodia policial a la espera de que avancen las diligencias pertinentes.

El refugio familiar en el corazón de Norfolk

El escenario de este suceso es un lugar con un profundo valor sentimental para los príncipes de Gales. Anmer Hall es una imponente mansión de estilo georgiano, construida en ladrillo rojo y distribuida en tres plantas, cuya fachada se abre a amplias zonas de césped y árboles que le otorgan privacidad. La casa de campo cuenta con diez habitaciones y fue un regalo muy especial de la difunta reina Isabel II a Guillermo y Catalina tras su boda en el año 2011.

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La casa donde ha ocurrido el robo. (REUTERS/Chris Radburn)

Aunque la propiedad está estrechamente ligada a la pareja, lo cierto es que Guillermo y Catalina no residen allí de forma permanente. Su hogar principal se encuentra situado en la finca del castillo de Windsor, en el condado de Berkshire, donde desarrollan gran parte de su rutina diaria. Sin embargo, aprovechan Anmer Hall como su refugio predilecto en el campo para desconectar y pasar tiempo en familia durante los periodos de vacaciones.

La mansión goza de una ubicación privilegiada dentro de la finca privada de Sandringham, en Norfolk. Además, se encuentra a muy poca distancia en coche de Sandringham House, que es una de las residencias privadas del rey. Esta cercanía convierte a la zona en un enclave habitual para las estancias de la realeza británica, lo que explica la rápida y contundente respuesta de las fuerzas del orden ante cualquier señal de actividad inusual en sus alrededores.

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