CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

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Luis Miguel prepara un anuncio para este 3 de diciembre y las versiones sobre una posible canción nueva reactivan una pregunta entre sus seguidores: ¿cuánto tiempo lleva sin publicar un disco? La expectativa crece por una campaña que incluye imágenes relacionadas con El Sol y convocatorias en varias ciudades.

Hasta el momento, el cantante no ha confirmado de manera pública que lanzará un álbum ni un sencillo. La información difundida por el periodista Alex Rodríguez apunta a una nueva canción, mientras Spotify muestra una imagen promocional con la fecha del próximo 3 de diciembre.

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El posible lanzamiento llegaría mientras Luis Miguel alista una gira mundial para 2027, luego de concentrar su actividad en los escenarios durante los últimos años.

La fecha también coincide con reuniones de seguidores en Ciudad de México, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, Madrid y ciudades de Argentina.

Han pasado nueve años desde el último disco de estudio de Luis Miguel

El último álbum de estudio que publicó Luis Miguel es ¡México por siempre!, lanzado este 24 de noviembre de 2017. El material representa su regreso a la música mexicana con mariachi y se convierte en su producción discográfica más reciente.

Luis Miguel anunciará de qué se trata su nueva sorpresa el 3 de diciembre (RS)

Este 24 de noviembre de 2026 se cumplen nueve años desde la salida de ese álbum. Desde entonces, el intérprete de La incondicional realiza giras internacionales, pero no presenta otro disco de estudio completo.

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Hasta ahora, ni el cantante, ni su equipo de representación, ni la promotora Fenix Entertainment detallan si el anuncio corresponde a una canción, un álbum, una reedición o una acción relacionada con el Luis Miguel Tour 2027.

¡México por siempre! contiene 14 temas de música tradicional mexicana. El repertorio incluye La fiesta del mariachi, No me amenaces, Serenata huasteca y Soy lo prohibido.

El disco mantiene una línea de versiones de clásicos del cancionero mexicano, con arreglos de mariachi. Por ese trabajo, Luis Miguel gana el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en 2019.

El último álbum con música inédita salió en 2010

El último disco de Luis Miguel integrado por canciones inéditas y originales lleva el mismo nombre del artista: Luis Miguel. El álbum salió el 14 de septiembre de 2010, por lo que han pasado más de 16 años desde esa producción.

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El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

A diferencia de ¡México por siempre!, el álbum de 2010 reúne temas de pop latino y baladas contemporáneas preparados para esa producción. Entre sus canciones se encuentran Labios de miel, Mujer de fuego, Tres palabras y Ella es así.

Luis Miguel participa en la producción del álbum, grabado en estudios de Hollywood, California. El disco incluye 10 canciones y representa su más reciente lanzamiento de temas originales dentro de su catálogo de estudio.

Antes de ese material, el cantante publica Cómplices en 2008. Ese álbum cuenta con canciones compuestas y producidas por el español Manuel Alejandro, entre ellas Si tú te atreves, Te desean y Amor de hecho.

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El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La posibilidad de que el artista estrene una canción este 3 de diciembre abre la expectativa sobre un retorno a la música inédita. La versión aún no tiene una confirmación de Luis Miguel, aunque la promoción digital y las convocatorias de fans mantienen la atención sobre su siguiente anuncio.