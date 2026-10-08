América Latina

Embajador de Estados Unidos en Chile dijo que si el gobierno quiere apoyo en Magallanes deberán trabajar juntos

Brandon Judd se refirió al cable submarino que Santiago aun evalúa tender junto al régimen de China. El Canciller Francisco Pérez retrucó que el país no necesita “el apoyo de nadie” para defender la soberanía. Evalúa entregarle una nota de protesta

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El embajador norteamericano ya recibió una nota de protesta durante la administración de Gabriel Boric.
El embajador norteamericano ya recibió una nota de protesta durante la administración de Gabriel Boric.

Las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien este miércoles aseguró que si Chile quiere el respaldo de su país para defender la soberanía en el Estrecho de Magallanes “va a tener que trabajar con nosotros”, provocaron la reacción del gobierno de José Antonio Kast.

Sus dichos se dieron en el marco del Día del Comercio Global, ocasión en la que el diplomático se refirió a las relaciones bilaterales entre ambos países asegurando: “No nos molesta que comercien con China, eso está muy bien. Nosotros comerciamos con China, ustedes pueden comerciar con China, todo el mundo comercia con China. Ese no es un problema”.

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Sin embargo, al ser consultado sobre el famoso cable submarino entre Chile y China que aún permanece en evaluación por parte del gobierno, Judd sostuvo: “Cuando hablo de comercio con China, por supuesto, eso es comercial. Pero cuando miramos la soberanía, siempre vamos a estar muy preocupados por la soberanía, porque tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial“.

“Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros también“.

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Las declaraciones de Judd llegaron justo cuando el Canciller, Francisco Pérez, estaba en una sesión especial en el Congreso.
Las declaraciones de Judd llegaron justo cuando el Canciller, Francisco Pérez, estaba en una sesión especial en el Congreso.

Gobierno evalúa nota de protesta

Las críticas no se hicieron esperar y uno de los primeros en reaccionar fue el propio gobierno, desde donde señalaron que “no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía“, tal como aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien justo se encontraba en una sesión especial en el Congreso.

“Lo primero que yo quiero decir, lo he dicho en reiteradas ocasiones: el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años y, por lo tanto, eso es lo que yo quiero transmitirle a todo el pueblo de Chile”, señaló taxativo.

Tocante a una posible nota de protesta, el Canciller sostuvo que lo estaban evaluando y que “no descarto nada hasta que no termine la evaluación, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas”.

Sin embargo, recordó que las relaciones con Washington “siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto“, y aseguró de paso que las negociaciones para rebajar el arancel del 12,5% aplicado por EE.UU a buena parte de las exportaciones nacionales van por buen camino.

Al cierre, subrayó que “tenemos nuestra soberanía perfectamente definida (...) sabemos defenderla, tenemos tratados que así lo establecen. Hemos visto también declaraciones del presidente argentino en Chile justamente reconociendo nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, así que desde este punto de vista estamos muy tranquilos”.

La mesa del Senado también se pronunció al respecto y mediante una declaración recordaron que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”.

“Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional”, agregaron.

“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía”, remataron.

Judd puso paños fríos a la polémica y aseguró haber sido "tergiversado".
Judd puso paños fríos a la polémica y aseguró haber sido "tergiversado".

“Drama tergiversado”

Así las cosas, el embajador tuvo que salir a aclarar sus palabras al final del día y mediante una declaración pública, puso paños fríos a la polémica y aseguró haber sido sacado de contexto.

“Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile”, afirmó.

“Mi presentación de hoy fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos”, remató Judd.

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