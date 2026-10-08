Daniel Noboa anunció una nueva reducción en los precios de las gasolinas y del diésel en Ecuador

Fotografía de archivo en la que se ve a un hombre poner gasolina a un vehículo en Quito (Ecuador). EFE/ Bienvenido Velasco

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una reducción de USD 0,04 por galón en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, en momentos en que el mercado internacional de hidrocarburos atraviesa un período de volatilidad. El ajuste se reflejará en el siguiente período mensual de precios de los combustibles, que comienza el 12 de octubre de 2026.

“Bajaremos, en beneficio de la ciudadanía, el precio de los combustibles Ecopaís, Extra y diésel en 4 centavos”, señaló Noboa en un comunicado difundido el 7 de octubre. El mandatario vinculó la decisión con las condiciones internacionales del mercado petrolero y sostuvo que el país enfrenta dificultades relacionadas con los precios del crudo y el abastecimiento de combustibles.

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Entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre, las gasolinas Extra y Ecopaís tienen un precio de USD 3,212 por galón, mientras que el diésel Premium se comercializa en USD 3,151. Si se aplica directamente la disminución anunciada por el Gobierno, Extra y Ecopaís pasarían a USD 3,172 por galón y el diésel a USD 3,111. Los valores definitivos deberán constar en la actualización oficial correspondiente al nuevo período.

La disminución representa un ahorro de USD 0,40 para quien compre 10 galones de combustible y de USD 0,80 para una carga de 20 galones. En actividades que requieren volúmenes mayores, como el transporte o determinados sectores productivos, el efecto acumulado será superior. Una compra de 100 galones, por ejemplo, tendrá una reducción de USD 4 respecto del precio vigente.

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ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa . (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

La gasolina Súper no forma parte del anuncio. Este combustible mantiene un régimen distinto de comercialización y su precio se determina de manera independiente, por lo que la reducción de cuatro centavos comunicada por el Ejecutivo se limita a Extra, Ecopaís y diésel.

El ajuste se produce después de varios meses de cambios en los precios internos. Durante el primer semestre de 2026, las gasolinas y el diésel registraron incrementos, mientras que posteriormente comenzó una trayectoria descendente. En enero, Extra y Ecopaís costaban USD 2,671 por galón y el diésel USD 2,712. Para junio, los valores habían escalado hasta aproximadamente USD 3,31 y USD 3,25, respectivamente.

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Esto significa que, pese a las reducciones recientes, los precios continuarán por encima de los registrados al comenzar el año. Con el valor proyectado para octubre, Extra y Ecopaís serán alrededor de USD 0,50 más caras por galón que en enero, una diferencia cercana al 19%. En el caso del diésel, el incremento frente al inicio del año será de aproximadamente USD 0,40 por galón, alrededor del 15%.

Los precios de estos combustibles se encuentran sujetos a un sistema de bandas que permite ajustes periódicos de acuerdo con variables vinculadas al mercado internacional. La actualización se realiza mensualmente: los nuevos valores entran en vigor el día 12 y se mantienen hasta el 11 del mes siguiente.

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Una estación de gasolina de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador es fotografiada, en Quito, Ecuador el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

Durante 2026, el Ejecutivo modificó el funcionamiento de ese mecanismo mediante decretos que introdujeron ajustes a la fórmula utilizada para responder a escenarios de alta volatilidad. El objetivo del sistema es evitar que las variaciones internacionales se trasladen de manera inmediata y en su totalidad a los consumidores.

Ecuador es productor y exportador de petróleo, pero también importa derivados para cubrir parte de su demanda interna de combustibles. Esa dependencia expone los costos nacionales a las fluctuaciones internacionales de los hidrocarburos y de sus derivados.

El anuncio de Noboa prolonga así la tendencia descendente registrada después de los máximos alcanzados durante el primer semestre. La reducción de octubre aliviará parcialmente el costo por galón frente a septiembre, aunque no revertirá el incremento acumulado por Extra, Ecopaís y diésel durante 2026.

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