La presidenta Claudia Sheinbaum participa en una ceremonia oficial junto a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México busca construir acuerdos y mantener relaciones de respeto con todas las naciones, sin renunciar a su soberanía, durante la ceremonia por el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar y Día de la Armada de México.

“Queremos trabajar con todas las naciones, construir acuerdos, promover el comercio y el desarrollo compartido... Pero tenemos algo muy claro: la cooperación no significa subordinación”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum encabezó la ceremonia -realizada en las instalaciones de la Secretaría de Marina en Coyoacán, Ciudad de México- acompañada por integrantes de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial y mandos navales.

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Sheinbaum defendió el derecho de México a definir su desarrollo

La presidenta planteó que el país enfrentaba un escenario internacional marcado por tensiones económicas, disputas geopolíticas y cambios tecnológicos. Frente a ese panorama, afirmó que México debía definir su rumbo desde su historia, identidad, economía y trabajo colectivo.

“México tiene claro que su futuro se construye desde su historia, desde su identidad, desde la fortaleza de su economía y desde la capacidad y el trabajo de todas y de todos los mexicanos”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que el país tiene derecho a decidir su modelo de desarrollo, aprovechar sus recursos naturales en beneficio de la nación y reforzar la industria, la ciencia y la tecnología nacionales.

También mencionó la soberanía energética y alimentaria como parte de la independencia. Para la mandataria, esa capacidad incluye producir, innovar, generar conocimiento, cuidar los recursos nacionales y ampliar los derechos y oportunidades para las nuevas generaciones.

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La presidenta colocó a las Fuerzas Armadas dentro de esa tarea y destacó la participación de la Armada de México en la protección de mares, costas, recursos naturales y seguridad nacional.

Marina destaca avances en tecnología, alertas meteorológicas y protección ambiental

Sheinbaum expuso que la Secretaría de Marina trabaja en el desarrollo de aviones no tripulados para tareas de vigilancia, reconocimiento, prevención y apoyo a operaciones navales y de protección civil.

También señaló que la dependencia desarrolla sistemas de comunicación y radio seguros. Además de boyas oceanográficas y meteorológicas en el océano Pacífico; equipos que permiten obtener mediciones sobre las condiciones del mar y de la atmósfera.

presidenta afirmó que esa información mejoraba el estudio y pronóstico de huracanes.

“Con más información sobre las condiciones del océano y la atmósfera, podemos mejorar los modelos meteorológicos, anticipar la evolución de los fenómenos extremos y fortalecer los sistemas de alerta temprana para proteger a la población”.

La Marina participó además en tareas relacionadas con la pesca, el tratamiento del sargazo en el Caribe y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria. Sheinbaum mencionó el dragado, la seguridad y la modernización de los puertos como actividades ligadas al desarrollo industrial del país.

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La mandataria sostuvo que México buscaba puertos modernos, eficientes y seguros. También destacó la protección de arrecifes, manglares, costas y especies marinas como parte de las labores de la institución.

En la ceremonia participaron el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; la funcionaria federal Leticia Ramírez Amaya, así como personal y mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México, responsables de los honores y salvas de batería.

San Juan de Ulúa marcó la consolidación de la independencia en la mar

La mandataria vinculó la conmemoración con la recuperación de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, que permaneció bajo control español durante cuatro años después de la consumación de la Independencia de México.

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Sheinbaum recordó que las fuerzas españolas se mantuvieron en San Juan de Ulúa pese a que México ya se había declarado como una nación libre. Desde esa fortaleza bombardearon el puerto de Veracruz y sostuvieron una amenaza sobre la nueva república.

La presidenta señaló que el gobierno de Guadalupe Victoria enfrentó dificultades económicas, materiales y militares para defender el territorio. México aún no contaba con una armada consolidada cuando decidió bloquear el último enclave español en el país.

El capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda encabezó la cuadrilla naval mexicana que impidió el ingreso de refuerzos y abastecimientos a la fortaleza. Para Sheinbaum, aquella operación confirmó que la defensa de la soberanía nacional también debía incluir los mares y las costas.

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El 23 de noviembre de 1825, los últimos soldados españoles abandonaron San Juan de Ulúa. La bandera nacional ondeó entonces en la fortaleza, en un hecho que consolidó la soberanía mexicana sobre ese punto estratégico del Golfo de México.

La presidenta mencionó que España reconoció la independencia mexicana hasta 1836, luego de intentar una reconquista en 1829. También enumeró la Guerra de los Pasteles, entre 1838 y 1839; la invasión de Estados Unidos de 1846 a 1848, y la segunda intervención francesa, ocurrida entre 1861 y 1867.

Sheinbaum también aludió al golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913 y a la invasión estadounidense de 1914. “La soberanía no se hereda de una vez y para siempre. Se defiende, se ejerce y se construye todos los días”, declaró.

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