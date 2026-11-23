Daniel Coronell fue notificado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre el retiro de su esquema de seguridad (Captura de pantalla-Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar)

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó al periodista Daniel Coronell que le retirará su esquema de seguridad.

De acuerdo con información de Caracol Radio, uno de los argumentos de la entidad fue la residencia de Coronell en Estados Unidos, circunstancia que habría impedido actualizar la evaluación de riesgo y las medidas de protección.

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La información fue revelada por Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, en medio del discurso de Daniel Coronell tras recibir el premio Vida y Obra del Premio Simón Bolívar 2026.