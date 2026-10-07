América Latina

El nuevo fiscal de Bolivia anuncia el arribo de una comisión del Escudo de las Américas para reformar el Ministerio Público

José Armando Urioste reveló que arribarán a Bolivia expertos internacionales para colaborar en la reforma de la institución e investigar casos emblemáticos

Jose Armando Urioste durante un discurso en el acto de "reconocimiento" que organizó el Ejecutivo tras su elección en la Asamblea Legislativa. REUTERS/Claudia Morales
Jose Armando Urioste durante un discurso en el acto de "reconocimiento" que organizó el Ejecutivo tras su elección en la Asamblea Legislativa. REUTERS/Claudia Morales
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El fiscal interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció este martes que una comisión del Escudo de las Américas llegará a Bolivia para colaborar con la reforma de la Fiscalía y las investigaciones que se llevan adelante en el marco de la crisis institucional que atraviesa la institución tras la detención del exfiscal general Roger Mariaca en medio de acusaciones de protección al narcotráfico.

Urioste explicó que la cooperación se realizará también con expertos del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses a través de acuerdos de cooperación con el Estado.

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El nuevo fiscal explicó que la participación de expertos extranjeros permitirá una revisión especializada y respaldo técnico para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

“De repente nos critiquen porque estamos utilizando esta transparencia tan grande de permitir que entre gente a cooperarnos, pero creo que es en este momento una necesidad, necesitamos una consulta externa”, afirmó Urioste, al justificar la intervención de las dos comisiones externas.

Jose Armando Uriost fue elegido la madrugada del sábado como fiscal general del Estado interino en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
Jose Armando Uriost fue elegido la madrugada del sábado como fiscal general del Estado interino en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

En su primera conferencia de prensa tras asumir funciones en la ciudad de Sucre, capital del país, el nuevo fiscal señaló que la Fiscalía atraviesa una situación crítica y planteó como uno de los objetivos de su gestión recuperar la institucionalidad del Ministerio Público.

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“Hemos caído a lo más profundo de la corrupción que puede tener un Estado de Derecho, una institución del Estado ha sido perforada por el crimen organizado”, afirmó.

El 1 de octubre el entonces fiscal general del Estado y dos fiscales regionales -Martín Irusta y Alberto Zeballos- fueron aprehendidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz los acusa de haber montado una “organización criminal” en el Ministerio Público destinada a “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Los tres funcionarios detenidos habían sido incluidos dos días antes en un listado de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos les revocó la visa por presuntos vínculos con el crimen organizado. La detención se produjo también una semana después de la reunión que tuvo el presidente Paz con Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU en el marco de las reuniones previas a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Rodrigo Paz y Marco Rubio se estrechan la mano de pie con trajes oscuros ante las banderas de Estados Unidos y Bolivia
Rodrigo Paz y Marco Rubio se estrechan la mano durante un encuentro oficial previo a la Asamblea General de la ONU. Septiembre de 2026.

Al conocer la revocatoria de su visa, Mariaca calificó la medida como un acto de injerencia y la vinculó a las investigaciones que llevaba adelante contra Fernando Cerimedo, principal asesor del presidente Rodrigo Paz, y otros casos de corrupción que pueden implicar a funcionarios del Gobierno.

Sobre las acusaciones que pesan sobre el anterior fiscal, Urioste afirmó que van a continuar investigando pero que “no va ser una cacería de brujas”. “(La investigación) se va a profundizar y nos van a colaborar organizaciones internacionales, no estamos solos, estamos entrando con pie firme”, agregó.

Urioste, de 58 años y con trayectoria en Derecho Agrario y Constitucional, fue elegido la madrugada del sábado por dos tercios de respaldo parlamentario en un sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa en la que se modificó la Ley del Ministerio Público para cesar a Mariaca por simple imputación y designar a un fiscal interino por tres meses.

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