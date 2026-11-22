La Selección de Panamá se llevó el campeonato de manera invicta. (Mariana Campos / Infobae México)

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La fiebre por el futbol americano volvió a encender la capital mexicana en la antesala del esperado duelo de temporada regular entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Como parte de las actividades oficiales previas al encuentro en el Estadio Banorte, la liga organizó con rotundo éxito el NFL Flag American Championship en las instalaciones del Deportivo Alfredo Harp Helú, ubicado en Ciudad Universitaria.

Este torneo internacional reunió a las selecciones femeniles de la categoría Sub-15 provenientes de cinco naciones del continente: México, Panamá, Puerto Rico, Brasil y Canadá.

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Las jóvenes atletas demostraron el altísimo nivel competitivo y el crecimiento acelerado que experimenta esta disciplina en toda América, consolidando el camino hacia su debut como deporte olímpico.

Las jugadoras demostraron el buen nivel que hay en América Latina. (Mariana Campos / Infobae México)

El arranque universitario en Ciudad Universitaria

La intensa jornada deportiva en el sur de la Ciudad de México comenzó con un duelo de exhibición protagonizado por el talento local de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En un partido cerrado y lleno de dinamismo, el conjunto de Pumas Oro logró imponerse con marcador de 12-6 sobre Pumas Azul, sirviendo como el preámbulo ideal para encender el ambiente en las gradas y preparar el terreno para la competencia internacional.

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Tras una fase de grupos de alta intensidad, los cuatro mejores representativos nacionales aseguraron su boleto a la ronda de semifinales, protagonizando duelos eliminatorios llenos de estrategia, velocidad y ejecución ofensiva.

En la primera llave semifinal, la selección de Panamá dejó en claro por qué llegaba como la escuadra más sólida de la competencia. Con una defensiva impenetrable y un ataque sumamente vertical, las canaleros superaron con autoridad a Brasil con un contundente marcador de 25-6, asegurando así su pase a la Gran Final manteniendo su condición de invictas.

Las selecciones disputaron el campeonato, pero Panamá demostró ser el mejor en todas las instancias. (Mariana Campos / Infobae México)

Por su parte, en el segundo cruce de semifinales, la escuadra anfitriona de México se midió ante una disciplinada selección de Canadá. A pesar del empuje de la afición local y de mostrar chispazos de su característico juego ofensivo, el conjunto tricolor terminó cayendo 25-14 frente a las canadienses, quienes sellaron su pasaporte para disputar el título continental ante las panameñas.

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Ya en el partido por el campeonato, el emparrillado de Ciudad Universitaria fue testigo de una exhibición magistral por parte de Panamá. Lejos de ceder ante la presión del escenario definitivo, el equipo centroamericano impuso condiciones desde la primera serie ofensiva y neutralizó los intentos de reacción de Canadá. Con un marcador final de 20-6, Panamá coronó un paso perfecto en el torneo, levantando el trofeo de campeonas de forma invicta tras dominar de principio a fin el encuentro decisivo.

Las selecciones disputaron el campeonato, pero Panamá demostró ser el mejor en todas las instancias. (Mariana Campos / Infobae México)

La mentalidad detrás del éxito: la voz del campeón

El triunfo de la escuadra panameña no fue obra de la casualidad, sino el resultado de un proceso formativo integral en el que la preparación psicológica juega un papel tan determinante como el físico.

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En entrevista tras la actividad en el emparrillado, César Méndez, coach del equipo de Panamá Sub-15 de Flag Football femenil, destacó para Infobae Méixco que el manejo emocional en instancias definitivas suele ser el mayor reto para jugadoras de esta edad, pero subrayó la determinación de sus dirigidas para afrontar el compromiso.

“Tú sabes que a esta edad las chicas, entre más presión, una final, se presionan un poco y a veces cometen errores más en las finales que en los juegos regulares. Pero esa es la idea, la idea es darle con todo”, señaló el estratega.

Sobre el desarrollo de esta modalidad en su país, Méndez recordó que Panamá cuenta con una sólida tradición internacional —incluyendo un título mundial obtenido en Miami en 2016—, lo que facilitó la adaptación al formato actual de cinco contra cinco.

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Asimismo, resaltó que la disciplina ha logrado descentralizarse para llegar a distintas regiones del territorio panameño: “Ha tenido un auge, ha crecido a lo largo del país, pues siempre se centralizaba en la ciudad. Entonces ha crecido bastante ya en las provincias. Y bueno, como ves ahí, el equipo vino conectado y con bastante práctica”.

Uno de los secretos mejor guardados del cuerpo técnico panameño radica en la gestión mental antes, durante y después de cada encuentro. El entrenador reveló cómo el trabajo psicológico ha sido capaz de revertir escenarios adversos en competencias previas, destacando la labor específica dentro de su staff de entrenadores.

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“Nosotros hemos tenido torneos en los cuales el primer día no hemos ganado ni un juego y, sin hacer ninguna práctica, le trabajamos lo que es la parte mental y el segundo día ganamos el torneo. Es mucho el trabajo mental. Por ejemplo, la coach Ana se encarga antes, durante y después de reunirlas, de hacer un círculo, de que respiren, de que se concentren y como que boten todo lo negativo y se enfoquen solo en lo positivo. Y desde que hemos comenzado a hacer eso, los resultados se han dado”, explicó Méndez.

Asimismo, el coach no dudó en elogiar el compromiso de las mujeres dentro de este deporte, asegurando que, en las categorías formativas de su país, el talento femenil lidera el desarrollo de la disciplina: “El flag para mí es para mujeres. Lo juegan los dos, pero le veo potencial. Las mujeres son, desde chiquitas, son más disciplinadas. Las chicas sí se meten de lleno en esto y, por lo menos en Panamá, te puedo decir que en categorías inferiores las niñas mandan”.

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Las selecciones disputaron el campeonato, pero Panamá demostró ser el mejor en todas las instancias. (Mariana Campos / Infobae México)

El análisis sobre la Selección Mexicana

Durante la charla, César Méndez también compartió su perspectiva sobre el desempeño del combinado mexicano, que a pesar de caer en semifinales ante Canadá, mostró una evolución notable conforme avanzó la jornada en Ciudad Universitaria. Para el entrenador panameño, factores logísticos previos al arranque del torneo pudieron influir en el inicio titubeante del equipo anfitrión, aunque reconoció la peligrosidad histórica de los esquemas tácticos de México.

“Creo que comenzaron un poco nerviosas. Ellas ayer tuvieron bastantes problemas en el llegar al hotel y eso les pudo haber afectado. Pero si tú ves las jugadas, cómo se desarrolla todo, es igual a todos los equipos de México. Es bastante difícil cuando es más ofensivo parar el doble QB y el triple QB. Creo que han ido de menos a más; estuvieron jugando mejor que los primeros partidos. Pero sí, México siempre es un rival fuerte y siempre es el rival a vencer”, puntualizó el estratega.

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Las selecciones disputaron el campeonato, pero Panamá demostró ser el mejor en todas las instancias. (Mariana Campos / Infobae México)

Reconocimiento al talento continental

Para cerrar con broche de oro esta fiesta deportiva en el Deportivo Alfredo Harp Helú, el comité organizador llevó a cabo la ceremonia de premiación en la que, además de entregar el trofeo de campeonas a la selección de Panamá, se distinguió el desempeño individual de las Jugadoras Más Valiosas (MVP) de cada una de las cinco delegaciones participantes.

Las galardonadas que brillaron con luz propia en el emparrillado universitario fueron:

Panamá: Daniela Ramírez

Canadá: Avery

México: María José Sierra Alonso

Brasil: Rebeca Alves

Puerto Rico: Adriana Cela

Con este certamen, el NFL Flag American Championship reafirmó el entusiasmo que despierta el futbol americano en México y dejó constancia de que la nueva generación de atletas femeniles en América cuenta con el talento, la disciplina y la proyección necesarias para brillar en los escenarios internacionales más exigentes.