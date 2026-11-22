Omar García Harfuch y los rumores sobre su renuncia: qué dijo y por qué se habla de su salida. RRSS

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Un discurso de Omar García Harfuch sobre la temporalidad de los cargos públicos generó versiones sobre una posible salida del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Las palabras se pronunciaron el pasado miércoles 18 de noviembre, durante la clausura de la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

Hasta este 22 de noviembre no existe un anuncio oficial de Presidencia ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que confirme una renuncia o un cambio en la titularidad de la dependencia. Lo que sí existe son los crecientes rumores sobre la posible perfilación de García Harfuch rumbo a las próximas elecciones presidenciales del 2030.

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Qué dijo exactamente García Harfuch sobre dejar el cargo

El secretario de Seguridad, durante la clausura de una asamblea nacional con los 32 estados, afirmó que los cargos públicos son temporales y que esperaba que su eventual sucesor surgiera de entre los funcionarios presentes. No presentó una renuncia ni fijó una fecha de salida, pero la frase bastó para que se tomara como un presunto mensaje de despedida.

Durante su intervención, el funcionario señaló que “todos tenemos un tiempo. Estas posiciones, como sabemos, son sumamente temporales, sumamente temporales. Debemos aprovechar el tiempo que estemos para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga”.

Inmediatamente después agregó la frase que detonó las versiones sobre su sucesión: “Yo espero, y hay una alta probabilidad, que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal salga de las personas que estamos aquí”, es mi responsabilidad dejar lo más fortalecido esta secretaría para los próximos que vengan".

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Omar García Harfuch y los rumores sobre su renuncia: qué dijo y por qué se habla de su salida. Crédito: Especial

García Harfuch explicó que la finalidad de ese mensaje era que el próximo titular de la dependencia encuentre instituciones más fortalecidas que las que él mismo recibió, para que, en sus palabras, pueda “ser y funcionar y ser un muchísimo mejor secretario de lo que fuimos nosotros”.

Como ejemplo de esa transición ordenada, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “aumentó el sueldo a la Policía de la Ciudad de México en más de sesenta por ciento” y dio un servicio profesional de carrera que, dijo, Pablo Vázquez ha continuado.

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El contexto del discurso: coordinación y resultados con los estados

El mensaje sobre la temporalidad de los cargos no fue el eje central de la intervención de García Harfuch. Antes de esa frase, el secretario agradeció la coordinación con las 32 entidades federativas y destacó los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por Sheinbaum: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado y coordinación con los estados.

Sobre el fortalecimiento de inteligencia, el funcionario precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Omar Reyes, “aumentó su estado de fuerza en sesenta por ciento” durante el primer año de la administración de Sheinbaum. También señaló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incrementó su estado de fuerza en 40%.

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Omar García Harfuch y los rumores sobre su renuncia: qué dijo y por qué se habla de su salida. Captura de pantalla.

Como ejemplo de coordinación operativa con la Guardia Nacional, mencionó un operativo en La Esperanza, Puebla, en el que participaron entre 40 y 50 agentes de la SSPC junto con 1.500 elementos de la Guardia Nacional, con el que se resolvió, según sus palabras, “un problema recurrente que llevaba operando más de un año y medio”.

Rumores sobre su salida y el siguiente paso del funcionario

En redes hay una versión que indica que el secretario habría generado inconformidad entre personajes políticos ligados al expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a acciones emprendidas durante su gestión contra grupos delictivos. Incluso circularon versiones que vinculan una eventual salida con el propósito de evitar investigaciones sobre los hijos del expresidente y su círculo cercano.

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Por otro lado, rumores dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública hablan sobre la posibilidad de que la salida del funcionario sea para colocarlo en el puesto de secretario de gobernación en el actual gobierno, para así poder iniciar su carrera rumbo a las elecciones presidenciales del 2030.

Estas versiones no han sido respaldadas ni confirmadas por Presidencia ni la propia SSPC.

Sin confirmación oficial pese a la actividad pública del secretario

García Harfuch continuó con funciones públicas después del discurso que originó las especulaciones. El sábado 21 de noviembre, tres días después de la asamblea, difundió un mensaje oficial para reconocer el operativo que permitió detener en Sinaloa a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

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Efectivos armados de las fuerzas de seguridad custodian el traslado de alias El Chapo Isidro en una zona pavimentada. (Defensa de México)

Esa actividad confirma que el funcionario seguía al frente de la Secretaría tras el discurso, aunque por sí sola no determina su permanencia futura en el cargo.

Harfuch negó aspirar a la presidencia por ser una “falta de respeto”

Las versiones sobre el futuro político de García Harfuch no son nuevas. El 8 de octubre de 2026, durante una conferencia extraordinaria en la Cámara de Diputados tras su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el secretario ya había descartado ser el candidato del oficialismo rumbo a 2030.

La consulta se produjo después de que el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, lo calificara como “Pedro Infante de la política mexicana” y destacara su trayectoria al frente de la seguridad del país.

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Jessica Saiden vuelve a coincidir con Harfuch en San Lázaro tras episodio con diputada de Morena.

García Harfuch respondió entonces: “La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela, y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera”.

El funcionario agregó que concentrarse en una eventual candidatura presidencial significaría una “falta de respeto” hacia las víctimas y hacia sus compañeros que trabajan en el territorio nacional, y precisó que su tiempo está dedicado a lo que, según dijo, “la Presidenta me instruyó”.

Ese episodio ocurrió en el arranque del Proceso Electoral 2026-2027, a mitad del mandato de Sheinbaum, cuando distintas encuestas ya ubicaban a García Harfuch como el político “más aventajado” entre los morenistas para la elección presidencial de 2030.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum al respecto?

Sheinbaum también se pronunció aquel día. Calificó los halagos de Velasco como “grilla política” propia del arranque de los tiempos electorales y señaló que ese tipo de declaraciones forman parte de “sus promociones de los partidos políticos”.

La mandataria respaldó entonces la postura de su secretario de Seguridad: “Está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México. Y es un hombre muy cabal”.

La réplica de la presidenta al reporte del diario estadounidense deja sin confirmar ni desmentir los detalles sustantivos de la reunión con funcionarios de seguridad, mientras el episodio expone las fricciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de inteligencia financiera

Sheinbaum remarcó además que las elecciones para elegir al próximo presidente de México aún están “lejos” y envió un mensaje a los grupos políticos que ya adelantan nombres de posibles candidatos: “Los futurismos de los partidos pues ya que se queden”.

La defensa pública de Sandra Cuevas

Las versiones sobre la salida de García Harfuch motivaron un pronunciamiento público de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc. En un video publicado en su cuenta de X, Cuevas pidió a Sheinbaum no remover al secretario y lo describió como “el único que moriría en la raya” con la presidenta.

“Presidenta, no pueden quitar de la Secretaría de Seguridad Pública a quien será el próximo presidente de México”, expresó Cuevas, quien también cuestionó las razones detrás de las versiones de un posible cambio en la dependencia y pidió que se aclaren los rumores “para dar certeza a los mexicanos”.