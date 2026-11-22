La Alcaldía de Bogotá abrió la tercera convocatoria de FEST Atenea para otorgar 180 becas crédito a jóvenes de estratos 1 a 4 (John Paz/Colprensa)

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La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió hasta el 24 de noviembre de 2026 la tercera convocatoria de Fest Atenea, que entregará 180 becas-crédito condonables a jóvenes de hasta 28 años, de estratos 1 a 4, para financiar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. La inscripción, la oferta de programas y las instrucciones están disponibles en agenciaatenea.gov.co/convocatorias.

La convocatoria está dirigida tanto a bachilleres que planean iniciar una carrera como a estudiantes que ya cursan un programa de educación superior y requieren apoyo para continuarlo. Antes de postularse, cada aspirante debe gestionar por cuenta propia su proceso de admisión en una institución habilitada y confirmar que el programa elegido figure en el listado de la Agencia Distrital Atenea.

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La financiación se paga cuando el beneficiario recibe ingresos

El programa opera bajo un modelo de pago contingente al ingreso. Esto significa que la persona seleccionada empezará a pagar el crédito solo cuando perciba ingresos, con cuotas que se ajustarán a su capacidad de pago.

La convocatoria exige que los aspirantes de hasta 28 años gestionen de forma directa su admisión en una institución autorizada (Secretaria de Educación/Sitio web)

El plazo máximo para cubrir la obligación será de 12 años. Si al finalizar ese periodo persiste un saldo pendiente, este será condonado, según las condiciones de la convocatoria. Además, el acceso al beneficio no exige codeudor, historial crediticio ni estudios de riesgo.

Quienes completen su formación tendrán la condonación del 100% de los intereses. También podrán obtener una reducción acumulable de hasta el 20% sobre el capital, de acuerdo con sus condiciones personales y resultados académicos.

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El director de la Agencia Distrital Atenea, Víctor Saavedra Mercado, señaló que el objetivo es facilitar el acceso a la educación superior sin que la financiación se convierta en una barrera para el proyecto de vida de los jóvenes. También indicó que el programa busca apoyar a quienes deben interrumpir sus estudios por falta de recursos.

Los requisitos para postularse a Fest Atenea 3

Las personas interesadas deberán cumplir las condiciones mínimas establecidas para estudiantes nuevos y antiguos en las instituciones participantes:

El esquema de pago contingente al ingreso permite que los beneficiarios cancelen las cuotas solo cuando perciban recursos propios (Icfes)

Ser bachiller egresado de un colegio ubicado en Bogotá, haber validado el bachillerato ante el Icfes o estar cursando grado 11 de calendario A al cierre de la convocatoria.

Haber presentado la prueba Saber 11.

Tener 28 años o menos al 24 de noviembre de 2026.

Residir en un hogar de estratos 0, 1, 2, 3 o 4.

Estar en proceso de admisión, haber sido admitido o cursar un programa académico habilitado para esta convocatoria.

No contar con un título profesional universitario.

No tener un beneficio activo del Distrito que financie un programa de pregrado, como Jóvenes a la E, convocatorias anteriores de FEST Atenea u otros fondos distritales de educación superior.

La convocatoria contempla programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios, en modalidades presenciales y virtuales. En total, participan 27 instituciones de educación superior y 577 programas habilitados.

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Las condonaciones adicionales pueden llegar al 20% del capital

Además de la condonación total de intereses para graduados, el programa prevé descuentos sobre el valor financiado. Los porcentajes se acumulan si el beneficiario cumple más de una condición:

El crédito educativo fija un plazo máximo de 12 años y no solicita codeudor ni verificación de historial crediticio (Secretaría de Educación)

10% para quienes estén clasificados en Sisbén IV en los grupos A, B o C al graduarse.

5% para mujeres.

3% para personas que estén en condición de vulnerabilidad estructural al momento de graduarse.

2% para quienes alcancen el percentil 90 del componente general de Saber Pro o se ubiquen dentro del 5% superior de su clase al graduarse.

La oferta incluye instituciones como:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de los Andes

Universidad del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Universidad EAN

Universidad Central

Universidad El Bosque

Universidad Santo Tomás

Politécnico Grancolombiano

Uniminuto

Fundación Universitaria del Área Andina

Entre otras instituciones.

Cada institución cuenta con programas específicos habilitados, por lo que la presencia de una universidad en la convocatoria no implica que todas sus carreras estén cubiertas. Por ese motivo, Atenea recomienda revisar el listado completo antes de iniciar la inscripción y adelantar la admisión universitaria.

Víctor Saavedra Mercado afirmó que el propósito del distrito consiste en impedir la deserción en las aulas por falta de recursos (Alcaldía de Bogotá/Agencia Atenea)

El ABC para completar la postulación antes del cierre

A. Revise la oferta: consulte en el portal de Atenea los 577 programas y verifique que la institución y la carrera de interés estén habilitadas.

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B. Gestione la admisión: realice directamente el proceso de admisión, matrícula o continuidad académica con la universidad escogida. Este paso es obligatorio para acceder al beneficio.

C. Inscríbase en la convocatoria: complete el registro antes del 24 de noviembre de 2026 con la información y los documentos que solicite la plataforma.

Los resultados se publicarán el 29 de diciembre de 2026. Las personas seleccionadas iniciarán clases en enero de 2027, de acuerdo con el calendario académico de cada institución.