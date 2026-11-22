Una grabación capturada por usuarios dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá muestra un altercado, en el que una mujer utilizó un arma cortopunzante e intentó agredir a otra persona en presencia de los demás ocupantes del articulado (@papoaminCD/X)

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Una discusión entre dos pasajeras dentro de un bus de Transmilenio en Bogotá terminó en un intento de agresión con arma blanca. La situación quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se ve a una mujer sacar una navaja durante el altercado e intentar atacar a otra persona que viajaba en el articulado.

Las imágenes muestran la tensión que se vivió dentro del vehículo, en presencia de otros usuarios. Según la información conocida, el enfrentamiento comenzó después de que una de las pasajeras hiciera un reclamo.

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La discusión escaló rápidamente hasta que la mujer que estaba sentada sacó el elemento cortopunzante e intentó usarlo para herir a la persona con la que sostuvo la pelea.

El video no indica la ruta, la hora ni el lugar exacto donde ocurrió el hecho. Sin embargo, la grabación generó reacciones entre usuarios de redes sociales por el nivel de violencia registrado en uno de los buses articulados del sistema de transporte masivo de la capital.

Video muestra violenta pelea en Transmilenio: una mujer intentó atacar a otra pasajera (Colprensa - @papoaminCD/X)

En el registro audiovisual se observa cómo los demás pasajeros permanecen alrededor de la escena mientras se desarrolla el episodio e intentan evitar que la señora utilice el arma en contra de la otra mujer al advertirle que su peligrosa acción podría generar consecuencias legales. Y es que el uso de un arma blanca dentro de un vehículo de servicio público puede acarrear demandas.

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El hecho incrementó la preocupación sobre la seguridad y la convivencia en el sistema, pues demostró el riesgo al que quedaron expuestas las personas que se encontraban en el bus, ante la posibilidad de que la confrontación causara lesiones que podrían llegar a ser mortales.

La circulación del video llevó a que Transmilenio S.A. se pronunciara sobre las conductas que ponen en peligro a las personas que utilizan sus servicios a diario y que se ven expuestas a este tipo de situaciones, principalmente, por hechos de intolerancia.

Las autoridades piden respeto y tolerancia con todos los pasajeros del sistema (Colprensa)

Transmilenio rechazó el porte de armas dentro de los buses

La empresa señaló que rechaza las actuaciones que contravienen las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En su comunicado, la entidad indicó lo siguiente: “Rechazamos cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el porte o tenencia de algún tipo de arma que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”.

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Además, el sistema explicó que fortalecerá sus acciones para promover una mejor convivencia entre los pasajeros: “Reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer la cultura de respeto dentro del Sistema para mejorar la experiencia de viaje de nuestra comunidad usuaria”.

La entidad también pidió a quienes presencien situaciones de violencia o cualquier novedad durante sus trayectos que identifiquen el número interno del vehículo. Ese dato puede facilitar la atención de las autoridades y el trámite de las denuncias relacionadas con hechos ocurridos dentro de los buses.

El llamado de la empresa está dirigido a los usuarios de los servicios troncales de Transmilenio y del componente TransmiZonal: “Hacemos un llamado a los usuarios que están al interior de los buses para que puedan identificar el número interno del vehículo para denunciar y poder abordar más rápido cualquier caso”.

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La recomendación busca que los pasajeros aporten información precisa al momento de informar un hecho similar. El número interno permite ubicar el bus involucrado y puede contribuir a que las autoridades o los operadores del sistema establezcan detalles sobre el recorrido y las circunstancias de una eventual denuncia.

Las autoridades intentan establecer si el hecho ocurrió en un Sitp o Transmilenio (Colprensa)

El caso también recibió comentarios tanto de la ciudadanía como de las autoridades de la ciudad. Uno de los pronunciamientos fue del presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, que compartió el video en sus redes sociales.

“Parecía una mujer inofensiva montada en un bus de Transmilenio. Pero todo cambia en un segundo, observen lo que saca y cómo intenta agredir a otro ciudadano”, escribió el concejal. En el mismo mensaje, Amin calificó a la mujer como “toda una delincuente”.

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