Meningococo en Uruguay: amplían la vacunación a niños de 2 a 5 años y buscan generar un “efecto rebaño”

Niños de entre 2 y 15 reciben vacunación gratuita contra el meningococo en Uruguay (Archivo/Presidencia)

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay resolvió extender la vacunación contra el meningococo a niños de entre dos y cinco años, de forma de lograr un “efecto rebaño” de protección contra la bacteria, informó la titular de esa cartera, Cristina Lustemberg. En total son 34 los casos detectados en el país.

Lustemberg informó este lunes en una conferencia de prensa la apertura de la agenda digital para administrar la vacuna contra el meningococo C a niños de entre 2 y 5 años en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Cerro Largo, San José, Rocha, Treinta y Tres y Soriano. En el resto del territorio uruguayo la inoculación no requiere de un registro previo.

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Con la incorporación de este grupo, quedan incluidos en el plan de vacunación gratuita todos los niños y adolescentes de entre 2 y 15 años. Reciben la Menfive, que protege contra el meningococo C, serotipo de mayor incidencia y prevalencia, responsable del 70% de los casos actuales, consignó la publicación de Presidencia de la República.

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, en una reunión del Consejo de Ministros (Presidencia)

Hasta ahora, la campaña contemplaba desde los 6 y hasta los 15 años. La jerarca confirmó que resta incorporar a los jóvenes de entre 16 y 18 años para completar la estrategia.

“Hoy estamos consolidando de que todos los niños entre 2 y 15 años tengan acceso a la vacunación de forma gratuita contra el meningococo C, que es el que tiene hoy la gran incidencia y prevalencia”, detalló Lustemberg en conferencia de prensa.

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Desde que comenzó la campaña, más de 185.000 niños y adolescentes se vacunaron. Lustemberg señaló que la cifra muestra la “adhesión” de la comunidad y recordó que es fundamental continuar en esta senda para mejorar la cobertura y el alcance.

Más de 185.000 niños y adolescentes se vacunaron contra el meningococo en Uruguay (EFE/Alejandro Prieto/Archivo)

La enfermedad meningocócica es poco frecuente, pero puede evolucionar de manera rápida y provocar cuadros graves, como meningitis o sepsis. De hecho, el MSP tomó esta serie de medidas ante un aumento inusual de casos.

Desde la semana epidemiológica 23, en julio, se detectó un aumento inusual de casos, por lo que se decidió iniciar la vacunación. Hasta la semana 39 (semana anterior), se registraron 33 casos confirmados. A partir de la semana 34, hubo una leve meseta en la cantidad de casos y hoy se presenta cierta estabilidad. Este lunes se confirmó un nuevo caso, informó el canal 12 local.

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“Es un aumento con respecto al año 2025 y menor a la semana que estamos respecto al año 2024”, expresó.

La ministra instó a las familias a vacunar a sus hijos antes de fin de año, dado que la campaña es transitoria. Aquellos niños que recibieron la vacuna Menactra (dosis paga) por indicación de su médico pediatra no deben recibir la Menfive, ya que aquella los cubre contra el meningococo C, consignó Presidencia.

El gobierno ha promovido una campaña de vacunación en varios centros educativos y confirmó que se realizará una nueva jornada de vacunación masiva este mes.

La directora general de Salud del MSP, Laura Llambí, dijo que la vacunación es una estrategia preventiva muy efectiva y que funciona como “escudo protector”. “Cuando se alcancen coberturas vacunales muy altas, se logrará el efecto rebaño”, proyectó.

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Además, el gobierno ya adelantó la compra de vacunas para el año que viene.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó en julio de 2025 incorporar al esquema la protección contra el meningococo B para niños de 2, 4 y 15 meses y contra el meningococo C para niños de 1 y 11 años. La vacunación es gratuita y no requiere agenda para estos casos. Las familias simplemente deben acercarse a los puestos de vacunación de los prestadores de salud.