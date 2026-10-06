El nuevo fiscal de Bolivia dice: “Si alguien viene a ofrecerme plata, no lo haga porque va a ser detenido”

El vicepresidente Edmand Lara junto a Jose Armando Urioste tras su posesión en la Asamblea Legislativa en La Paz, el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

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El nuevo fiscal general de Bolivia, José Armando Urioste, advirtió con procesos penales a quienes intenten sobornarlo durante su interinato de 90 días. “Si alguien viene a ofrecerme plata, que no lo haga porque le aseguro que al día siguiente va a estar detenido”, afirmó Urioste durante el acto de posesión realizado anoche en la Vicepresidencia en La Paz.

El fiscal fue elegido el viernes en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa en la que se determinó cesar a su antecesor, Roger Mariaca Montenegro, luego de fuera detenido por acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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En una disputada sesión presidida por el presidente del Senado, Diego Ávila, ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara por motivo de viaje, Urioste fue elegido interino con más de dos tercios de votación y luego de casi 20 horas de reunión parlamentaria.

Jose Armando Urioste hace la señal de la cruz y toma juramento en la Asamblea Legislativa de Bolivia el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Al asumir el cargo este lunes, Urioste afirmó el compromiso de transparentar el Ministerio Público, fortalecer su institucionalidad y garantizar una justicia independiente. “El día de hoy es la ruptura de un sistema de extorsión”, afirmó Urioste al marcar su posesión como un punto de inflexión y asegurar que se va a tener “una justicia gratuita, proba, cumplida y efectiva”.

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“El que ha cometido un delito que ese preocupe y el que no ha cometido delito debe ser libre de extorsión y persecución, no debe haber persecución económica ni política”, agregó durante su discurso.

El acto de posesión generó incertidumbre durante la jornada luego de que el vicepresidente Lara afirmara que antes debía revisar la convocatoria, verificación de quórum, antecedentes y otros aspectos legales y administrativos antes de investir al nuevo fiscal.

En medio de la disputa abierta entre el Ejecutivo y vicepresidente, el Gobierno Rodrigo Paz organizó de imprevisto una sesión de “reconocimiento” al nuevo fiscal en horas de la mañana para ratificar el respaldo a Urioste, con presencia de los presidentes de ambas cámaras legislativas. “En este momento no se posesiona a una autoridad; se reconoce una decisión de la democracia”, afirmó Paz al fijar su postura frente a la polémica.

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Rodrigo Paz junto a nuevo fiscal general de Bolivia, José Armando Urioste. 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Urioste, de 58 años, es un abogado de larga trayectoria, con maestrías en Derecho Constitucional y Agrario, que forjó su carrera en el departamento de Beni donde ocupó varios cargos en la administración de Justicia. En 2024 fue candidato a magistrado para las elecciones judiciales pero no obtuvo el cargo.

Su designación como fiscal interino fue consecuencia de la detención de Roger Mariaca, a quien el Gobierno acusa de haber montado una “organización criminal” en el Ministerio Público “destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Esta acusación y su sorpresiva detención el pasado miércoles ocurrió dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyera en la lista de funcionarios y exautoridades a las que se les revocó la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Mariaca, que fue trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí; este lunes, ha negado las acusaciones en su contra y señaló que su detención tiene motivaciones políticas para impedir el avance de investigaciones que implican al Gobierno de Paz, particularmente la que involucra al asesor presidencial Fernando Cerimedo, acusado de al menos cuatro delitos.

Junto con Mariaca cayeron otros dos fiscales regionales -Alberto Zeballos y Martín Irusta- además de un capitán de la Policía, Ruben Aparicio, acusados de integrar la supuesta red de corrupción en el Ministerio Público.