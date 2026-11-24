La jalisciense de 28 años llega a Puerto Rico con experiencia en modelaje, proyectos empresariales y escritura, tras obtener la corona nacional el pasado 29 de agosto para representar a México. (Crédito especial/ @missuniverse.mexico)

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A unas horas de que las luces se enciendan en San Juan, el nombre de María Vargas csigue en manos del público. La representante de México busca meterse al Top 30 mediante el voto del público antes de que inicie la gala.

La jalisciense llega a la edición 75 del certamen con la opción de mantener la corona en territorio mexicano, luego del triunfo de Fátima Bosch en 2025.

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María Vargas busca un lugar en el Top 30 de Miss Universo 2026 mediante el voto del público en San Juan. (Instagram/ @mariavargas.n)

El respaldo digital no entrega el título, aunque puede modificar el primer corte de la noche y darle a Vargas una oportunidad en el escenario.

El voto del público puede abrirle la puerta del Top 30 a María Vargas

La competencia no arranca únicamente cuando las participantes pisan la pasarela. Antes de la gala, miles de seguidores pueden inclinar la balanza a favor de una candidata que todavía busca su lugar entre las 30 semifinalistas.

Quienes quieran respaldar a María Vargas desde una computadora deben ingresar al sitio oficial de votación de Miss Universo (missuniverseorg.com), buscar el perfil de México y elegir a la representante nacional antes de confirmar la selección.

La otra opción está en el celular. La aplicación MU Fan permite crear una cuenta con correo electrónico y entrar al apartado de “Fan Vote” , donde aparece el catálogo de concursantes de esta edición.

La ficha de Vargas puede localizarse al recorrer la lista alfabética o al filtrar por país. Una vez dentro de su perfil, el sistema habilita el mecanismo para registrar el apoyo.

La plataforma contempla modalidades sin costo y paquetes de votos adicionales .

Antes de realizar cualquier compra, conviene revisar las condiciones, los precios y la vigencia de la dinámica dentro del sitio o la app.

Un triunfo de la jalisciense igualaría la marca de Venezuela con dos títulos consecutivos tras la victoria de Fátima Bosch en 2025. (Captura de pantalla)

De esta manera, el voto popular puede convertirse en el primer impulso de la noche para María Vargas. Si la mexicana obtiene el respaldo suficiente, su nombre sonará entre las semifinalistas y llegará a la pasarela con la oportunidad de pelear por la corona frente al jurado.

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La jalisciense carga con la ilusión de una segunda corona consecutiva para México

La participación de María tiene un peso especial para la delegación mexicana. Fátima Bosch entregará el título que ganó en 2025 y deja abierta la posibilidad de que México consiga una segunda victoria consecutiva en el certamen.

María Vargas representa al país después de obtener la corona nacional el pasado 29 de agosto . La originaria de Jalisco , de 28 años , llega a la competencia internacional con experiencia en modelaje, proyectos empresariales y escritura.

Durante las actividades previas, la mexicana aparece en las presentaciones de traje de baño, vestido de noche y traje típico. Su atuendo cultural recibió el nombre de Cosmos Wixárika .

La final reúne a 116 delegadas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , recinto donde primero se anunciará al Top 30 y después comenzarán las eliminatorias que reducirán el grupo.

Si Vargas gana la corona, México igualaría a Venezuela como los únicos países con dos triunfos consecutivos en Miss Universo: Dayana Mendoza ganó en 2008 y Stefanía Fernández la sucedió en 2009.

La representante mexicana ganó el certamen nacional el 29 de agosto y cuenta con experiencia en modelaje y proyectos empresariales. (Instagram: @mariavargas.n)

Así, la mexicana primero debe llegar al grupo de semifinalistas. Después vendrán las pasarelas, los vestidos de noche, las preguntas frente al jurado y esos minutos en los que una respuesta puede cambiar el rumbo de una candidatura.