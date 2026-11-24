El expediente evalúa presuntas inconsistencias en un diploma de bachillerato, una tarjeta profesional y un título universitario de Estrada.(@Veronicaho88/X)

Guardar

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes designó al congresista Mauricio Toro como investigador del proceso contra Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico por Antioquia, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus acreditaciones académicas y de la suspensión provisional que ordenó la Procuraduría General de la Nación.

Toro, integrante de Alianza Verde, confirmó el martes 24 de noviembre que asumirá el expediente interno que llegó a esa célula legislativa. El representante indicó que informará sobre los avances del caso, aunque advirtió que las actuaciones están protegidas por la reserva que establece la ley.

PUBLICIDAD

La investigación en el Congreso se suma al proceso disciplinario abierto por la Procuraduría y a las decisiones adoptadas por la Mesa Directiva de la Cámara, que hizo efectiva la separación temporal de Estrada de sus funciones. La congresista no tendrá reemplazo durante el periodo de suspensión.

Mauricio Toro deberá adelantar la indagación interna de la Cámara

Mauricio Toro, representante de Alianza Verde, fue designado por la Comisión de Ética de la Cámara para investigar el caso de Luz Verónica Estrada. (@MauroToroO / X)

La designación de Toro abre formalmente la etapa de investigación en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, organismo encargado de examinar posibles faltas relacionadas con la conducta de los integrantes de la corporación.

“Efectivamente, he sido designado como investigador en el caso de la representante Verónica Estrada, por parte de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Les informaré de los avances, respetando la reserva que nos impone la ley en estos procedimientos”, escribió Toro en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El caso se originó tras conocerse cuestionamientos sobre la formación académica que Estrada habría presentado ante entidades públicas y ante el Congreso. Entre los documentos bajo revisión aparecen un supuesto título como ingeniera de minas, un diploma de bachillerato y una tarjeta profesional.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, informó que no encontró registros de que la representante hubiera cursado estudios o recibido el título de Ingeniería de Minas en esa institución. También surgieron señalamientos sobre documentos atribuidos a la Universidad de Antioquia.

La Procuraduría abrió la investigación disciplinaria el 19 de noviembre, luego de que se conociera una comunicación fechada el 23 de octubre de 2026 en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que se le atribuyó a la congresista.

PUBLICIDAD

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes designó a Mauricio Toro como investigador del proceso contra Luz Verónica Estrada. (Prensa Mauricio Toro)

El organismo de control argumentó que la suspensión buscaba impedir que Estrada utilizara las facultades asociadas a su investidura para afectar el desarrollo de la actuación disciplinaria.

La Cámara aplicó una suspensión provisional

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes acató la orden de la Procuraduría y declaró la falta temporal de Luz Verónica Estrada. La suspensión será de tres meses, salvo que la autoridad disciplinaria o judicial competente disponga su modificación o levantamiento antes de que concluya ese plazo.

Durante ese periodo, la representante por Antioquia no ejercerá funciones legislativas ni recibirá remuneración. La resolución también establece que deberá devolver los bienes que la Cámara le asignó para el cumplimiento de sus labores.

PUBLICIDAD

La curul permanecerá vacante mientras esté vigente la medida. La corporación señaló que no habrá llamamiento de reemplazo, pues se trata de una falta temporal derivada de una decisión disciplinaria provisional.

El documento fue suscrito por el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil; el secretario general, Miguel Ángel Sánchez, y el segundo vicepresidente, Erick Velasco. La determinación será leída ante la plenaria y notificada a la congresista por correo electrónico.

La Mesa Directiva de la Cámara declaró la falta temporal de Estrada por tres meses sin derecho a remuneración ni reemplazo de curul. (Cámara de representantes)

La medida no necesitó una votación de la Cámara, debido a que la Mesa Directiva debía ejecutar la suspensión ordenada por el Ministerio Público.

La Comisión de Ética puede imponer sanciones de hasta 180 días

El procedimiento que ahora tendrá a cargo Toro avanza de forma independiente a la actuación de la Procuraduría. La Comisión de Ética evaluará si la conducta de Estrada vulneró las normas internas aplicables a los representantes y si existen elementos para imponer alguna sanción.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo señalado por Toro en una entrevista con Caracol Radio, la Comisión puede aplicar desde una amonestación pública hasta una suspensión del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días. Esta última es la sanción más alta que puede adoptar esa instancia legislativa.

El trámite deberá respetar el debido proceso y las garantías de defensa de la representante. Por la reserva legal, no se conocen todavía las actuaciones específicas que desarrollará el investigador ni un calendario para eventuales decisiones.