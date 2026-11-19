FOTO DE ARCHIVO-Miembros del Senado brasileño asisten a una sesión para votar un decreto relacionado con el acuerdo comercial Mercosur-UE en Brasilia, Brasil. Mar 4, 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El Senado de Brasil terminó este miércoles de votar el plan de ajuste fiscal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el primer intento del Gobierno por recuperar la confianza de los inversores tras la reelección del 25 de octubre. Los senadores rechazaron tres enmiendas de la oposición que habrían reducido el alcance del proyecto, y el texto pasa ahora a la Cámara de Diputados.

El relator, Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), estima que las medidas mejorarán las cuentas públicas de 2027 en hasta 56.100 millones de reales (USD 9.600 millones).

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El texto base, presentado por el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT), se había aprobado el 12 de noviembre por 45 votos contra 31.

El único cambio pactado afecta a la Ley Kandir, que obliga al Estado federal a compensar a los estados por el impuesto que no cobran sobre las exportaciones. El proyecto original reducía esos pagos de 4.000 millones a 1.000 millones de reales anuales entre 2027 y 2030; tras un acuerdo con el opositor Partido Liberal (PL), el mínimo por cuota sube a 2.000 millones.

La mayor parte del esfuerzo recae sobre las empresas. El recorte de una serie de beneficios tributarios pasa del 10% al 20% y aportará unos 15.000 millones de reales en 2027, y la restricción al uso de créditos fiscales para pagar otros impuestos sumará hasta 18.300 millones. Los congelamientos adicionales de gasto representan entre 12.800 y 18.300 millones.

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FOTO DE ARCHIVO: Un hombre en una empresa financiera observa una pantalla en la que se muestra la actividad del mercado, tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel/Archivo

El proyecto también modifica el marco fiscal de 2023, la Ley Complementaria 200. Esa norma permite que el gasto crezca entre un 0,6% y un 2,5% por encima de la inflación, a un ritmo equivalente al 70% del aumento de los ingresos, que baja al 50% si el Gobierno incumple la meta.

Con el cambio, en los años en que se apliquen medidas de contención el techo bajará del 2,5% al 2%. La meta de superávit primario (el resultado antes del pago de intereses) para 2027 es del 0,5% del PIB.

Hasta 2030, la recaudación del impuesto a las exportaciones de petróleo dejará de contar para calcular el gasto mínimo obligatorio en salud.

El Gobierno no volvió a tocar, en cambio, el salario mínimo, como pedía el mercado. Su fórmula ya se modificó en el paquete de ajuste de diciembre de 2024, que hasta 2030 limita el aumento real a entre el 0,6% y el 2,5% anual, la misma banda del marco fiscal. De ese valor dependen las jubilaciones y prestaciones atadas al mínimo.

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“No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo”, dijo Lula el lunes en Madrid, durante su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Aun así, el plan abrió una disputa dentro de su base. Legisladores del PT pidieron excluir la inversión pública de las restricciones y gravar dividendos y grandes fortunas. “No hay crisis. Hay desacuerdos, como siempre los hay en la izquierda”, dijo el martes el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona a su llegada a un encuentro denominado «Reunión con la sociedad civil» en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Umit Bektas

El paquete responde a la reacción de los mercados ante el resultado electoral. Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta con el 47,03% de los votos válidos, y los inversores apostaron por su promesa de recortar el gasto. Lula remontó y se impuso en la segunda vuelta con el 51,79%. Al día siguiente, el índice Ibovespa de la Bolsa de São Paulo se desplomó un 13,88% y la operativa quedó suspendida media hora, algo que no ocurría desde marzo de 2020.

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El real acumula una caída cercana al 15% frente al dólar desde la elección y este miércoles perdió otro 1,5%. La deuda pública bruta subió más de 11 puntos porcentuales durante el actual mandato de Lula, hasta el 82,9% del PIB. El Banco Central mantiene la tasa Selic en el 13,75%.

Tiago Berriel, exdirector del Banco Central y economista de BTG Pactual, banco de inversión brasileño, calcula que el proyecto mejora el resultado primario de 2027 en 0,2 puntos del PIB, pero apenas modifica la trayectoria de la deuda, que llegaría al 118% del PIB en 2034, frente al 121% sin las medidas. Jason Vieira, economista de Lev DTVM, corredora brasileña, dijo a la AFP que en el mercado hay consenso en que el ajuste “no es suficiente”.

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En la Cámara, el relator Mauro Benevides Filho (União Brasil) anticipó que intentará mantener el texto del Senado para que no tenga que volver a esa cámara. El Palacio del Planalto quiere sancionar la ley la próxima semana, antes de la votación del Presupuesto de 2027 y de que asuma, en febrero, un Congreso más conservador.