Sofía Córdova despliega elegancia en Puerto Rico con looks coordinados rumbo a Miss Universe (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

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Desde su llegada a Puerto Rico, Sofía Córdova, Miss Universe El Salvador, ha lucido una variedad de atuendos que incluye conjuntos de dos piezas y vestidos elegantes. La salvadoreña, representante de la diáspora, ha acompañado cada prenda con accesorios coordinados.

Córdova también ha ensayado una pasarela que genera expectativas entre los salvadoreños ante la posibilidad de que se convierta en finalista.

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La concursante de Miss Universe El Salvador ha combinado conjuntos de dos piezas y vestidos formales con accesorios a juego, mientras participa en actividades previas del certamen como integrante de la diáspora (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La Miss Universe El Salvador ha preparado una presentación ante los seguidores del país, que observan sus opciones de avanzar en la competencia tras exhibir diversos conjuntos y vestidos elegantes (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La reina de belleza prepara su recorrido sobre el escenario mientras sus compatriotas siguen con expectativa su participación, confiados en que la representante de la diáspora avance en la competencia (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Los accesorios a juegos han sido un distintivo clave de la salvadoreña (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Sofía Córdova llegó como representante de la diáspora y suma expectativa en Puerto Rico (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

(Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Para la Cena Rosa, la soberana centroamericana optó por un conjunto de dos piezas con el que se lució con su porte, elegancia y accesorios (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Ningún conjunto ha pasado desapercibido desde du llegada a Puerto Rico (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Sofía Córdova, Miss Universe El Salvador y representante de la diáspora, acompañó cada prenda con accesorios coordinados mientras se prepara para la competencia que mantiene expectativas entre los salvadoreños de cara al certamen (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Sofía Córdova, representante de la diáspora y Miss Universe El Salvador, exhibió conjuntos de dos piezas y vestidos elegantes desde su llegada a Puerto Rico para participar en la competencia (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La variedad de conjuntos no ha sido un problema para la candidata salvadoreña, pues todos ha lucido con seguridad y excelencia (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La joven ha practicado su recorrido escénico mientras crece la expectativa entre sus connacionales por una eventual clasificación a la ronda final de la competencia en Puerto Rico (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La concursante, que representa a los emigrantes de su país, ha realizado ensayos y presentado prendas de dos piezas y vestidos elegantes con complementos combinados en la isla durante sus primeras actividades públicas (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Sofía Córdova en Puerto Rico: la salvadoreña que representa a la diáspora y desata expectativas con su pasarela en Miss Universe (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Elegancia y más ha irradiado la salvadoreña en Puerto Rico antes de la gran gala de Miss Universe 2026 (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Durante su estadía caribeña, la reina de belleza exhibe trajes sofisticados y accesorios minuciosamente combinados, despertando un enorme entusiasmo popular por la posibilidad real de clasificar entre las mejores del prestigioso concurso (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

La representante salvadoreña llegó a Puerto Rico para participar como Miss Universe El Salvador y existe expectativa de que pueda convertirse en finalista, luego de mostrar conjuntos y vestidos elegantes (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)