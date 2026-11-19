Las corridas de toros y peleas de gallos no están prohibidas en la nueva Ley de Bienestar Animal (EFE/ Chema Moya)

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La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con 470 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. El dictamen reconoce a los animales como seres sintientes y establece nuevas obligaciones para garantizar su cuidado y protección en México.

La legislación fue avalada tanto en lo general como en lo particular y enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La normativa establece reglas para la venta, obligaciones de los cuidadores, así como medidas de prevención y sanciones por maltrato y crueldad animal.

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Sin embargo, la nueva ley dejó fuera a las corridas de toros, peleas de gallos y demás eventos de categoría deportiva en la que los animales son parte de los instrumentos de entretenimiento.

El sector taurino mexicano compartió su postura ante esta legislación y argumentaron que la nueva Ley General de Bienestar Animal respalda la continuidad de las corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos, cabalgatas y suertes de charrería, al plantear una regulación diferenciada para cada actividad y dejar su aplicación en manos de las entidades federativas.

(AP foto/Ginnette Riquelme)

En un comunicado, Tauromaquia Mexicana A.C. sostuvo que la aprobación legislativa concilia la protección de los animales con la preservación de prácticas que considera parte de las tradiciones culturales del país.

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La organización también afirmó que las corridas de toros y otras actividades con animales “mantienen su reconocimiento dentro del marco jurídico mexicano” y continúan como prácticas legales bajo las disposiciones que rigen en cada estado.

El pronunciamiento surge tras la aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales en la Cámara de Diputados, de acuerdo con la asociación.

El argumento central de Tauromaquia Mexicana A.C. es que la ley reconoce la necesidad de una regulación diferenciada. Bajo esa interpretación, las normas deben tomar en cuenta la naturaleza de cada animal y las características particulares de las actividades donde participa, por lo que no existe una prohibición para las corridas de toros.

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La asociación sostuvo que una regulación general no debe tratar de la misma manera a las corridas de toros, las peleas de gallos, los jaripeos, las cabalgatas y la charrería. Cada práctica, expone, tiene condiciones propias que deberían considerarse en las disposiciones locales.

Tauromaquia Mexicana celebra el acuerdo político

En su mensaje, Tauromaquia Mexicana A.C. reconoce a las y los diputados de las distintas fuerzas políticas por construir una legislación que, según expone, contempla los vínculos entre las personas, los animales y diversas actividades culturales.

La organización también destaca el diálogo entre legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado. Para el sector, esos acuerdos permiten preservar tradiciones sin dejar fuera los criterios de cuidado y protección animal.

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El comunicado plantea que las futuras regulaciones estatales deberán sustentarse en el conocimiento de cada actividad y en el respeto a la legalidad. La asociación ofrece colaborar con autoridades y congresos locales en la discusión de esas disposiciones.

La definición de las reglas en las entidades será el siguiente punto de atención para el sector taurino, que interpreta la nueva ley como una base para defender la permanencia de las corridas de toros y otras prácticas tradicionales.