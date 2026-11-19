El nivel educativo marcó diferencias en la lectura: 93.2% de las personas con estudios superiores lee frente al 67.4% con educación básica. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

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El INEGI informó que en 2026, 78.6% de la población mexicana de 12 años y más leyó al menos uno de los materiales considerados por el MOLEC: libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas, páginas de internet, foros o blogs. La proporción es similar, aunque ligeramente menor, al 79.1% registrado en 2025, mientras los libros se mantienen como el formato más consultado.

El Módulo sobre Lectura (MOLEC)mide el comportamiento lector de la población alfabeta de 12 años y más en el país: los materiales que consulta, la frecuencia, el tiempo que dedica a leer y los motivos de esa actividad.

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Del total de personas de 12 años y más, 14.8% declaró que solo lee contenidos en redes sociales y 6.6% señaló no leer materiales del MOLEC ni publicaciones en esas plataformas. Un año antes, esas proporciones eran de 13.1% y 7.9%, respectivamente.

La condición lectora cambia según la edad y el nivel educativo. Entre las personas de 12 a 24 años, 88.3% leyó materiales del módulo, frente a 71.0% entre quienes tienen 60 años o más.

Entre la población con educación superior, 93.2% reportó lectura de estos formatos. La cifra bajó a 67.4% entre quienes cuentan con educación básica.

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Libros concentran la mayor proporción de lectores

La población lectora promedia 3.9 libros al año en 2026, con una cifra de 4.1 títulos entre las mujeres. EFE/ Mario Guzmán/EFE/ ARCHIVO

Los libros fueron leídos por 61.4% de la población de 12 años y más, seguidos por las páginas de internet, foros o blogs, con 42.0%. Las revistas alcanzaron 29.1%, los periódicos 25.3% y las historietas, cómics o mangas 23.5%.

Frente a 2025, la consulta de libros pasó de 62.5% a 61.4%, mientras la lectura de páginas de internet, foros o blogs disminuyó de 45.7% a 42.0%.

En 2026, 64.9 millones de personas leyeron libros. La participación de las mujeres fue de 64.1%, superior al 58.3% de los hombres. La literatura fue el tipo de libro más frecuente, con 53.8% de las preferencias. Este género aumentó 10.7 puntos porcentuales respecto de 2025.

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Las historietas, cómics y mangas se consolidan como el formato con mayor incremento anual al reunir a 24.8 millones de personas. (Photo by PEDRO PARDO / AFP)

El gusto fue el principal motivo para leer libros, al concentrar 76.9% de las respuestas. Esa razón fue más común entre las mujeres, con 80.9%, que entre los hombres, con 71.8%. La lectura por gusto aumentó conforme avanzó la edad. Alcanzó 65.0% entre la población de 12 a 24 años y 87.3% entre las personas de 60 años y más.

Por su parte, el promedio anual de libros leídos fue de 3.9 ejemplares, por debajo de los 4.2 registrados en 2025. Las mujeres pasaron de 3.8 a 4.1 ejemplares, mientras los hombres bajaron de 4.6 a 3.7.

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Las revistas tuvieron 30.8 millones de lectores. El entretenimiento y la cultura general fueron los contenidos más consultados, y 82.6% de quienes leen este tipo de publicaciones lo hace principalmente por gusto.

Además, los periódicos fueron leídos por 26.8 millones de personas. Las secciones de política o economía, así como las noticias nacionales e internacionales, fueron las más buscadas. La descarga gratuita fue la principal forma de obtener diarios, con 57.4%. El tiempo promedio dedicado a su lectura fue de 28 minutos diarios.

La descarga gratuita es la vía principal para obtener periódicos en México para el 57.4% de sus lectores. (Foto AP/Jon Orbach)

Las historietas, cómics o mangas reunieron a 24.8 millones de lectores. Este formato registró el mayor aumento anual: pasó de 20.9% de la población de 12 años y más en 2025 a 23.5% en 2026.

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Por otro lado, las páginas de internet, foros o blogs fueron consultados por 44.4 millones de personas. Siete de cada 10 lectores de estos materiales realizaron la actividad diariamente o al menos una vez por semana.

Casi la mitad considera que comprende la mayor parte de lo que lee

El 49.7% de los lectores en el país afirmó que comprende la mayor parte de los contenidos que consulta. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Entre quienes leen materiales del MOLEC, 77.0% indicó que no realiza otra actividad durante la lectura. El 23.0% restante combina esta práctica con otra tarea, principalmente escuchar música, con 30.5%, o trabajar, con 20.3%.

El 49.7% de la población lectora consideró que comprende la mayor parte de lo que lee. La proporción aumentó cinco puntos porcentuales frente a 2025, cuando fue de 44.7%.

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Otro 19.4% afirmó comprender todo el contenido, 19.6% dijo entender la mitad y 11.2% reconoció comprender poco. En 2025, esas proporciones fueron de 22.1%, 22.8% y 10.4%, respectivamente.

La lectura de contenidos en redes sociales alcanzó a 83.2% de la población de 12 años y más, por encima del 80.4% de 2025. De ese universo, 14.8% señaló que no lee otro tipo de material incluido en el módulo. Esta actividad fue más frecuente entre las personas de 12 a 39 años, grupo en el que llegó a 90.9%. Entre quienes tienen 60 años o más, la proporción fue de 58.1%.

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Ocho de cada 10 lectores de redes sociales las consultan diariamente. El tiempo promedio pasó de una hora con 23 minutos al día en 2025 a una hora con 30 minutos en 2026; los hombres dedicaron una hora con 34 minutos y las mujeres una hora con 26 minutos.

La lectura de periódicos y revistas cae en 32 ciudades desde 2015

El consumo de textos en redes sociales alcanzó al 83.2% de la población, con una dedicación promedio de hora y media al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener la comparación histórica, el INEGI conserva indicadores sobre la población de 18 años y más residente en el agregado urbano de 32 ciudades con al menos 100 mil habitantes. En ese ámbito, 47.9% leyó por lo menos un libro en 2026.

La cifra representa una recuperación durante los últimos tres años, luego del 40.8% registrado en 2023. Aun así, permanece por debajo del 48.5% observado en 2015.

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Sin embargo, la lectura de revistas disminuyó de 42.5% en 2015 a 22.7% en 2026, una reducción de 19.8 puntos porcentuales. En el mismo periodo, la consulta de periódicos pasó de 48.8% a 18.8%, una caída de 30.0 puntos porcentuales.